Dirka po Švici se bo kljub tragediji nadaljevala

Po tragični smrti švicarskega kolesarja Gina Mäderja se bo dirka po Švici danes nadaljevala, so v petek pozno zvečer sporočili organizatorji. Ob koncu "čustvenega dneva in zelo ganljive spominske vožnje" so se organizatorji po posvetovanju z njegovo družino odločili, da se bo dirka nadaljevala, piše v izjavi za javnost. Nadaljevala se bo tudi ženska dirka.

Medtem pa Mäderjeva ekipa Bahrain Victorious, katere člana sta tudi Slovenca Matej Mohorič in Matevž Govekar, ne bo nadaljevala dirke, kot je napovedala.

Šestindvajsetletni Mäder je v četrtek na zadnjih kilometrih pete etape dirke po Švici pri spustu s prelaza Albula do cilja La Punt z visoko hitrostjo padel v grapo in pristal v vodi. Reševalci so ga morali oživljati. Dan pozneje je hudo poškodovani Švicar umrl v bolnišnici.

Organizatorji so zato odpovedali šesto etapo, namesto tega so se kolesarji s spominsko vožnjo spomnili svojega kolega.

Odločitev o nadaljevanju dirke sprejeli tudi po posvetovanju s kolesarji in njihovimi ekipami

"Danes je bil najhujši dan v mojem življenju. Toda jutri je nov dan in za to moramo poskrbeti kot organizacija," je pojasnil direktor dirke Olivier Senn, ki je dodal, da so odločitev o nadaljevanju dirke sprejeli tudi po posvetovanju s kolesarji in njihovimi ekipami.

Pred nedeljskim zadnjim dejanjem dirke, vožnjo na čas med St. Gallenom in Abtwilom, bodo kolesarji danes opravili 183,5 kilometra dolgo sedmo etapo med Tübachom in Weinfeldnom.