Evenepoel do 44. zmage, skupno zaostaja 46 sekund

Belgijski kolesar Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec sedme etape dirke po Švici. Na razgibani trasi od Tübacha do Weinfeldna (183,5 km) je po samostojnem napadu etapo končal pred Belgijcem Woutom Van Aertom in Francozom Bryanom Coquardom. Organizatorji so čase v etapi nevtralizirali po 25 km, zato do sprememb v seštevku ni prišlo.

Ob prečkanju ciljne črte se je zmagovalec sobotne etape Remco Evenepoel poklonil v petek umrlemu Švicarju Ginu Mäderju, ki je v peti etapi na spustu s prelaza Albula padel in dan pozneje v bolnišnici v Churu podlegel poškodbam. Zaradi njegove smrti so nastop na dirki odpovedale ekipa nesrečnega Mäderja, Bahrain Victorious, ter Intermarche-Circus-Wanty in Tudor Racing.

Evenepoel je odločilni korak k zmagi storil z napadom okoli 17 kilometrov pred ciljem in se odlepil od skupine 12 zasledovalcev. V njej je bil tudi Belgijec Wout Van Aert. Član Jumbo-Visme je na koncu s skoraj minuto zaostanka osvojil drugo mesto, tretji je bil Bryan Coquard (Cofidis). Isti čas kot zmagovalec so prejeli tudi vodilni trije v skupnem seštevku, Danec Mattias Skjelmose (Trek-Segafreod), Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroen) in Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates), ki so končali v ozadju.

Evenepoel, ki je slavil 44. zmago v karieri, ima v skupnem seštevku zaradi nevtraliziranih časov še naprej 46 sekund zaostanka za Skjelmosejem. Osem sekund za vodilnim zaostaja Gall, Ayuso pa si je nabral 18 sekund zaostanka.

V nedeljo bo za konec 86. dirke po Švici na vrsti še razgiban kronometer od St. Gallna do Abtwila v dolžini 25,7 km.