Kdo sploh lahko ustavi Tadeja Pogačarja in Urško Žigart?

Danes se bodo slovenski kolesarji in kolesarke na posamičnem kronometru na Pokljuko udarili za naslove državnih prvakov in prvakinj. V konkurenci elite bosta dirkala tudi zaročenca Urška Žigart in najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Ob odsotnosti nekaterih najresnejših potencialnih izzivalcev veljata za glavna favorita današnje vožnje na čas.

Urška Žigart (Jayco AlUla), ki je pred dnevi na Dirki po Švici s sedmim mestom prišla do izida kariere v profesionalnem kolesarstvu, je branilka naslova slovenske državne prvakinje v vožnji na čas. Izzvati jo bo poskušala še ena uveljavljena in izkušena slovenska profesionalka Eugenia Bujak (UAE Team ADQ), ki je državna prvakinja v vožnji na čas postala v letih 2018, 2019 in 2021.

Največ naslovov, pet, ima sicer Tjaša Rutar, ki je bila nepremagljiva med letoma 2008 in 2012. Glede na izrazito gorski profil, je favoritinja prav Žigartova, ki je na Pokljuki slavila že pred tremi leti.

Tudi Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je veliki favorit za zmago na gorskem kronometru, na Pokljuki je v vožnji na čas slavil že leta 2020, ko je bil hitrejši od Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) ter nato tudi prvič zmagal na sloviti Dirki po Franciji. Velikega dvoboja med najboljšima slovenskima kolesarjema letos ne bo, Zasavec, zmagovalec letošnje Dirke po Italiji, državno prvenstvo namreč izpušča.

Tadej Pogačar je leta 2020 na kronometru na Pokljuko za osem sekund ugnal Primoža Rogliča. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na startu ne bo niti branilca naslova in štirikratnega slovenskega prvaka v kronometru Jana Tratnika (Jumbo-Visma), ki še okreva po poškodbi, ki jo je staknil tik pred začetkom letošnjega Gira. Pogačarja ne bo na kronometru izzval niti tretji najboljši slovenski profesionalec Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki se bo za naslov državnega prvaka potegoval le na nedeljski cestni dirki okoli Radovljice.

Pogačar je tako super favorit za današnjo zmago, načrte pa mu bodo poskušali pokvariti Kristjan Hočevar (Adria Mobil), Mihael Štajnar, Marko Pavlič (oba mebloJOGI Pro-concrete), ki so pravkar opravili z dirko Po Sloveniji, in še nekateri drugi.

Članice in kolesarke do 23 let se bodo na 15,7 kilometra dolgo progo od Zgornjih Gorij do Rudnega polja na pokljuški planoti podale ob 16.35. Na startu jih je okoli 30, startale bodo v minutnih intervalih. Na robu planote po že odpeljanih najstrmejših delih klanca bodo imele možnost menjave kolesa. Zadnjih šest kilometrov trase je namreč dovolj položnih, da bi utegnile pridobivati čas na specialnih kolesih za vožnjo na čas.

Tudi moški elite in mladi do 23 let bodo opravili z enako traso, ki bo postregla z 801 metrov višinske razlike, prav tako bodo lahko menjali kolesa, prvi od približno trideseterice prijavljenih pa bo startal ob 17.10.

Še pred najmočnejšimi kategorijami bodo dirkali parakolesarji ter mlajše selekcije. Ti bodo preizkušnjo začeli na Zatrniku, trasa kronometra pa bo zanje dolga 11,5 kilometra. Premagati bodo morali 524 višincev. Parakolesarji bodo z dirko začeli ob 14. uri, pol ure kasneje bodo startali prvi mlajši mladinci, ob 15.10 starejše mladinke, ob 16. uri pa še starejši mladinci.