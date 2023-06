Pogačar in Vingegaard, nato dolga tišina

Tako kot so bile pred Girom vse oči uprte v osrednja favorita Remca Evenepoela in kasnejšega junaka Primoža Rogliča, ni nič drugače pred dirko vseh dirk. Za Tour de France je jasno, da bodo vsi oprezali za lanskim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom in našim šampionom Tadejem Pogačarjem, ki bo iskal pot do tretjega naslova na največji dirki na svetu. A bodo svojo priložnost iskali še drugi, ki bodo v zasedi opazovali, kako bo šlo najboljšima kolesarjema. In kdo so to?

Pred začetkom 110. izvedbe Dirke po Franciji se razumljivo največ izpostavlja dve imeni. Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar. Kolesarja, ki sta z razlogom glavna kandidata za osvojitev rumene majice. Oba sta pokazala izvrstne predstave v letošnjem letu, na veliki oder pa sta že stopila tudi v preteklosti.

Pogačar je v letih 2020 in 2021 v velikem slogu pokoril vse tekmece na Touru, Vingegaardu pa je to uspelo lani po ekipni taktiki Jumbo-Visme. Danec pred tem ni prihajal do večjih etapnih zmag, zato pa je naredil napredek v tem segmentu v letošnjem letu. Praktično dominiral je na vseh dirkah, na katerih je letos nastopil. Izjema je bila Pariz–Nica, kjer sta ga za seboj pustila Pogačar in David Gaudu.

Vingegaard v izjemni formi

Zato pa je osvojil O Gran Camiño, Dirko po Baskiji in Kriterij po Dofineji. Na generalki je dobesedno pometel s konkurenco. Odlično formo je pokazal v kronometru in pri vožnji navkreber. Razlika v primerjavi s tekmeci, kot so Jai Hindley, Ben O'Connor in Richard Carapaz, ki bodo prav tako nastopili na Touru in spadajo v širši krog favoritov za skupno zmago, je bila ogromna. Z drugimi besedami, Vingegaard je pripravljen braniti naslov najboljšega na Dirki po Franciji, ki se začne v soboto v Bilbau v Španiji.

Jonas Vingegaard je odlično pripravljen za Tour. Foto: AP / Guliverimage

Čeprav številni njemu pripisujejo več možnosti, pa imajo stavnice enako kvoto za zmago enega izmed njiju. Pogačar je vendarle številka 1, izvrsten kolesar in tudi najbolj raznovrsten, saj zmaguje na grand tourih, klasikah … Vprašanje je le, kako se bo njegovo zapestje odzvalo na dolgi tritedenski preizkušnji, potem ko je imel operacijo po padcu na Liege–Bastogne–Liege. Da ima močne noge, sploh ni dvoma. Da se je veliko naučil iz izkušnje, ko je naletel na zid na Col du Granon, je prav tako jasno.

Pogi na slovenskih cestah pokazal, da so noge močne

Po tej neprijetni belgijski izkušnji je nastopil na obeh preizkušnjah za državno prvenstvo. Kronometer na Pokljuko je opravil z odliko in za skoraj minuto in pol izboljšal rezultat na identični trasi iz leta 2020. Tudi na cestni dirki je skupaj z Luko Mezgecem uprizoril veliko predstavo. V sklepnem vzponu je bilo jasno, da bo premočan za izkušenega šprinterja, in veselil se je prvega naslova prvaka na cestni dirki. "To je bila dobra spodbuda za Tour," je po nedelji dejal Pogi.

Pogačar je postal državni prvak v cestni dirki in kronometru. Foto: Vid Ponikvar

Zanimivo bo videti, za kakšno taktiko se bosta velika tekmeca odločila. Za Pogačarja je jasno, da je človek akcije in vedno išče priložnosti za etapno zmago, s katerimi želi odščipniti tekmecem kakšno sekundo in pridobiti hkrati še bonifikacijske sekunde. Po drugi strani je vprašanje, ali bo prisiljen prav zaradi zapestja kaj spremeniti taktične zamisli. Hitro bomo dobili odgovor, saj sta že uvodni etapi v Baskiji zelo težki in nepredvidljivi.

Pogi dobil pomembnega pomočnika

Slovenski šampion bi se rad spet usedel na prestol, potem ko ga je lani prepustil Jonasu in njegovi ekipi Jumbo-Visma. Če gledamo sestavi nizozemskega moštva in UAE Emirates, je jasno, da imajo pri Jumbo-Vismi bolj kakovostno zasedbo, a je Tour dolga preizkušnja, junake in poražence pa se šteje po prihodu na Elizejske poljane, kamor bodo letos prikolesarili 23. julija.

Za letošnjo izvedbo Toura so Pogačarju v ekipo dali močnega aduta za gorske preizkušnje Adama Yatesa, kar bo dobrodošlo.

Foto: Guliverimage

Kolesar s Klanca pri Komendi je v letošnjem letu pred poškodbo prekolesaril dve etapni dirki in obe osvojil (Pariz–Nica in Dirka po Andaluziji), nakar je misli usmeril v klasike in bil najboljši na treh (Valonska puščica, Dirka po Flandriji in Amstel Cup).

Hindley upa, da bo najboljšima mešal štrene

In kdo so tisti, ki bodo čakali v zasedi in upali, da se osrednjima favoritoma kaj zalomi? Jai Hindley (Bora-hansgrohe). Lanskoletni junak Gira je znan po dobrih nogah pri vožnji navkreber. In ker je letos na Touru le en kronometer in še ta ima sklepni vzpon na Combloux, bi lahko skušal ponagajati osrednjima favoritoma. Avstralec prav zaradi trase Toura ni šel braniti naslova najboljšega na Dirki po Italiji in misli usmeril na francosko tritedensko pentljo.

Jai Hindley je lani osvojil Giro. Foto: Reuters

Tudi za Avstralca je značilno, da je v tretjem tednu močan, kar ga navdaja z dodatnim optimizmom. V letošnjem letu ni bil posebej uspešen, zato pa je dvignil pripravljenost v zadnji fazi priprav in na Kriteriju po Dofineji osvojil četrto mesto.

Kaj lahko pripravi mladi Danec, ki se razvija z veliko hitrostjo?

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) je bil do letošnjega leta širši kolesarski javnosti neznano ime. Vsega 22-letni danski kolesar je uprizoril pravo eksplozijo v letošnjem letu. Zanj je značilno, da je odličen v gorskih etapah, dobro se znajde tudi na enodnevnih dirkah in krajših etapnih dirkah, letos pa je naredil velik preskok z zmago na Dirki po Švici.

Bi bil lahko Danec Mattias Skjelmose veliko presenečenje? Foto: Reuters

Povrhu vsega je odličen v kronometru. Na državnem prvenstvu je osvojil drugo mesto v tej disciplini, nekaj dni pozneje postal še državni prvak v cestni dirki, na Dirki po Švici pa je na obeh kronometrih opozoril nase. Prvi dan je bil na primer le za devet sekund počasnejši od Wouta van Aerta in 13 od Remca Evenepoela. Izkazal se je zadnji dan, ko je bila prav tako na vrsti posamična vožnja na čas. Pred njim sta bila le Juan Ayuso, ki se pripravlja na Vuelto, in Evenepoel.

Pri njem je v zraku le vprašanje, ali je že zdaj sposoben dirkati na stopničke na tritedenski dirki. Kakorkoli, lahko je veliko presenečenje.

Španci bodo morali čakati na 2024

V širši krog favoritov se šteje še kar nekaj kolesarjev, zaradi katerih bi lahko bil Tour de France zanimiv. V prvi vrsti Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ki je leta 2019 osvojil Giro – lani je bil drugi –, na Touru bil dve leti pozneje tretji, leta 2020 pa drugi za Rogličem na Vuelti.

Za Mikela Lando bo začetek Toura nekaj posebnega, saj bodo štartali v Baskiji, od koder prihaja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ben O'Connor (AG2R Citröen) je presenetil pred dvema letoma, ko je bil med najboljšimi petimi na Touru, natančneje četrti. Avstralec je pri 27 letih že izkusil marsikaj, vse pa je v letošnjem letu usmeril v julij. Na generalki na Kriteriju po Dofineji je bil tretji za Vingegaardom in Adamom Yatesom (UAE Emirates), a pred Hindleyjem, Guillaumejem Martinom (Cofidis) in Enricom Masom (Movistar).

Zadnja dva prav tako spadata med kandidate, ki lahko premešajo štrene pri vrhu. Španec bo še letos eden od glavnih španskih adutov za Tour, medtem ko bo od leta 2024 naprej Ayuso tisti, za katerega bodo na Iberskem polotoku najverjetneje najbolj stiskali pesti, saj zelo hitro napreduje. Tako sta Mas in Mikel Landa (Bahrain-Victorious) letošnja španska aduta za vidnejši dosežek.

Mas je bil v preteklosti že peti in šesti na Touru in tudi letos računa na ta podvig. Za tovrstne kolesarje je dobrodošlo, da je le en kronometer na celotni trasi in še ta ima nekaj vzpona, ki jim leži.

Za Lando bo dirka medtem nekaj posebnega že na samem začetku. Kot Bask se bo zagotovo skušal izkazati na domačih tleh, saj se bo letošnji Tour de France začel ravno v Baskiji, preden se bo trasa nadaljevala proti Franciji. V preteklosti je že bil četrti, šesti in sedmi na Touru, ni pa še dočakal, da bi stopil na zmagovalni oder. Mu bo to uspelo pri 33 letih?

Francosko čakanje se bo najverjetneje še nadaljevalo

Kaj lahko naredi izkušeni Simon Yates? Zadnja dva meseca ni dirkal in se je pripravljal izključno na Tour. Na Dirki po Romandiji smo ga videli na delu, vendar preizkušnje ni dokončal. Zanimivo bo videti, kako bo delovala ekipna taktika. Vendarle imajo pri Jayco AlUla tudi druge načrte v šprinterskih etapah z Dylanom Groenewegnom, ki bo imel ob sebi odličnega pomočnika Mezgeca.

Da Yates zna osvajati tritedenske dirke, je v karieri 30-letnik že dokazal, potem ko je bil najboljši na Vuelti leta 2018. Prav tako je bil tretji na Giru pred dvema letoma.

David Gaudu je imel nekaj zdravstvenih težav, zato je vprašanje, kako pripravljen je sploh za Tour. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Francoski adut je David Gaudu (Groupama-FDJ). Francozi že debelih 38 let čakajo na naslednika Bernarda Hinaulta in ni videti, da ga bodo dočakali letos, razen če se kaj zgodi osrednjima favoritoma. Lani je Tour končal na četrtem mestu, kar mu vpliva optimizem pred letošnjim štartom.

Prav tako dejstvo, da je odlično kolesaril na Dirki Pariz–Nica, ko je prehitel Vingegaarda in zaostal le za Pogačarjem, ki mu je lahko večkrat sledil pri vožnji v klanec. A so bili zadnji meseci nemirni, saj je imel tudi zdravstvene težave v času ardenskih klasik. Tudi na Kriteriju po Dofineji ni bil posebej uspešen, saj je bil šele 30., zato je vprašanje, kako pripravljen je sploh za Tour.

Na štartu bodo lahko navijači pozdravili tudi zmagovalca Dirke po Franciji Egana Bernala, ki je bil najboljši med vsemi leta 2019. Po težki nesreči in dolgi rehabilitaciji spet dirka. Da bi bil povsem pri vrhu, ne moremo pričakovati. Lahko pa ga vidimo v kakšnem lovu za etapno zmago. Pri Ineos Grenadiers bodo računali še na Daniela Felipeja Martineza in nepredvidljivega Toma Pidcocka.

Več pa bo znano še od sobote naprej, ko se bo začela 110. izvedba Toura.