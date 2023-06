Kolesarski navdušenci in strokovnjaki odštevajo dneve do začetka Dirke po Franciji. Že pred startom Toura se tako kot vsako leto tudi letos krešejo različna mnenja in analize kolesarskih poznavalcev. O predvidevanjih za letošnji Tour je za Eurosport spregovoril tudi nekdanji vrhunski kolesar Belgijec Philippe Gilbert, ki je prepričan, da pozna recept, kako ustaviti Tadeja Pogačarja pri lovu na njegovo skupno tretjo zmago na sloviti dirki.

Tako kot lani tudi letos med glavne favorite spadata Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki sta že v lanskem letu uprizorila epski boj za skupno zmago, večina kolesarskih strokovnjakov pa podoben scenarij pričakuje tudi letos. Philippe Gilbert, ki se je lani jeseni poslovil od profesionalnega kolesarstva, letos pa opravlja vlogo strokovnega sodelavca pri Eurosportu, je prepričan, da bi morala ekipa Jumbo-Visme že v začetni fazi dirke po Franciji napasti slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja in na ta način testirati njegove zmogljivosti na letošnjem Touru.

Philippe Gilbert Foto: AP / Guliverimage

Nekaj nepredvidljivosti in ugank namreč v kolesarskem svetu pušča Pogačarjeva poškodba zapestja, ki se je po težavah šele dobro vrnil na kolo, čeprav dobro okreva, pa njegovo zapestje še ni optimalno. "Vsi smo videli njegov padec in težave po padcu na dirki Liege-Bastogne-Liege in vsi smo spremljali njegov proces rehabilitacije. Dobro, dobil je obe preizkušnji na slovenskem državnem prvenstvu, a stopnja težavnosti tam nikakor ni enaka tistim na dirkah World Toura. Zagotovo so v Sloveniji nastopali dobri kolesarji, a ne tisti, ki so na najvišji ravni, tako da ti zmagi ne kažeta dosti," je prepričan Gilbert.

"Če Pogačar ni pripravljen, se bo to najbolj pokazalo v prvem tednu. Mogoče bo še iskal pravi tekmovalni ritem in hitrost v nogah. In če mu bodo pustili, da se vrne v ritem tekmovanj, potem bo za ostale že prepozno. Pričakujem, da bodo zato pri Jumbo-Vismi napadli že od prvega dne in si na ta način skušali privoziti določeno prednost. Zato sem prepričan, da bo že začetek Toura zelo zanimiv," je še dodal Belgijec.

Danes 40-letni nekdanji kolesar, ki je leta 2012 slavil na svetovnem prvenstvu na cestni dirki, je za Eurosport spregovoril tudi o, po njegovem, glavnih favoritih Toura. "Mislim, da je ekipa Jumbo-Visme znova zelo močna in tudi Tadej Pogačar je lahko zelo močan. Pri Ineosu se zavedajo, da se je v takšni konkurenci težko toliko let boriti za rumeno majico, zato mislim, da je prav, če se bodo osredotočili na druge cilje," je še dodal Gilbert.

