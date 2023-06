Posebno sporočilo Urške svojemu Tadeju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar in Urška Žigart

Tadej Pogačar in Urška Žigart Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Končno je tukaj, končno je tukaj. Objava, ki ste jo vsi čakali," je pravi spis na Instagramu, ki ga je opremila s fotografijami Tadeja Pogačarja iz zasebnega življenja, začela Urška Žigart. Pred vsako Dirko po Franciji mu vse dobro zaželi tudi s tem, nekoliko šaljivim zapisom na družabnem omrežju. Piše, da za njenim fantom ni najlažje leto, a je trdo delal, da bo lahko v soboto štartal Tour. "Crkljanje in dobra hrana rešita veliko težav."

"Zgodila se je belgijska luknja, ki ti je vzela nasmeh, a le za dan ali dva. Hitro sva ugotovila, da imava najbolj pomembno stvar v življenju." Torej ljubezen. "Ko si si nadel očala pametnjakoviča, si naredil načrt in trdo delal, da boš pripravljen za krog po Franciji." Ogledala sta si tudi nekaj vzponov, ki ga čakajo. "Zdaj pa, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Ni vse v tvojih rokah. No, v levi roki imaš en vijak, ampak saj razumeš, kaj mislim. Naredil si že velike stvari in tega ne smeš pozabiti. Moja edina želja je, da prideš varno domov, da se bova lahko skupaj pretvarjala, kako sovraživa dirkanje v dežju."