Vsi na letošnji Dirki po Franciji, ki se bo začela jutri v Bilbau, pričakujemo veliki dvoboj med Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), in Matej Mugerli v tem ni nobena izjema. "Zagotovo vsi čakamo na dvoboj Vingegaard - Pogačar. Ali bo ta dvoboj res odločilen ali pa se bo vmešal še kdo tretji, pa se pustimo presenetiti," nam je povedal dan pred začetkom 110. izvedbe francoske pentlje.

Stavi na Pogačarja

Matej Mugerli: "Letošnja trasa nima nobenega daljšega ravninskega kronometra, kar bi načeloma bolj ustrezalo Pogačarju." Foto: Simon Kavčič Bitka bo vsekakor trda, slovenski in danski as sta izrazita favorita, vlogo tega pa pred startom prelagata drug na drugega. Letošnja trasa Toura ponuja en sam kronometer, pa še ta je z dobrimi 22 kilometri in gorskim predznakom specifičen, kar malce bolj ustreza Dancu. "Letošnja trasa nima nobenega daljšega ravninskega kronometra, kar bi načeloma bolj ustrezalo Pogačarju," pravi Mugerli, a ga pomirja dobra forma Tadeja Pogačarja. "Rekel bi, da je Tadej super pripravljen, srečal sem ga na državnem prvenstvu, kjer je z zmago na cestni dirki, še bolj pa na kronometru, svoj čas iz leta 2020 izboljšal za minuto in pol! Glede na to, da sta takrat z Rogličem udarila na polno in da je zdaj še boljši, to res pove veliko. Pove, da je v super formi in da se je tudi ob dejstvu, da dolgo ni imel tekme, dobro pripravil. Naredil je vse, kot je treba, in jaz bi stavil nanj."

Pavza po padcu ne bo usodna

Sam Pogačar sicer ves čas poudarja, da zaradi pomanjkanja težkih dirk pred Tourom ni povsem prepričan o svoji formi, pri UAE Emirates si celo deli kapetansko vlogo z Adamom Yatesom. "Samo dejstvo, da nekaj časa ni tekmoval, ne pomeni prav veliko. Ne nazadnje smo tudi pri Rogliču letos videli, da pred Girom mesec in pol ni dirkal. Videli smo, da se je mogoče tudi samo s treningom pripraviti na tritedensko dirko. Na enotedensko verjetno precej težje, na tritedensko pa se da. Ob tem je treba poudariti tudi to, da je bil Pogačar, ko je padel na Liege–Bastogne–Liege že v vrhunski formi. To ni nezanemarljivo. Če bi bil takrat v zaostanku, bi se mu načrti podrli, tako pa je bil že takrat dober in je imel zaradi poškodbe bolj kot ne samo dodaten počitek. Potem pa se je dobro pripravil že na državno prvenstvo in nedvomno tudi na Tour," odgovarja Mugerli.

Že prve etape bodo "na nož"

Tudi če Pogačar ni stoodstoten, bo lahko formo stopnjeval skozi dirko. Nekateri celo pravijo, da je morda njegova prednost tudi ta, da bo v tisti konec drugega tedna, ko se začnejo najnapornejše gorske etape v Alpah, prišel bolj svež. "Ja, je tako, da se v drugem in predvsem tretjem tednu številnim kolesarjem že pozna utrujenost in niso več na ravni prvega tedna. Se pa zelo različno lotevajo tega, eni so v top formi v sredini dirke, nekateri celo proti koncu. Vprašanje je, kako računajo. Roglič je denimo letos na Giru super tempiral formo in se tudi psihološko pripravil na tisti odločilni gorski kronometer, ki ga je na koncu izpeljal z odliko. Kar pa se tiče Toura, pa sem prepričan, da imajo vsi tekmovalci natančno naštudirano traso, vedo, kdaj lahko malo zadihajo in kdaj morajo biti najboljši. Temu potem skušajo prilagoditi formo, kolikor se da. Res pa je tudi, da bodo že prve etape Toura na nož. Tukaj še posebej velja, da tritedenske dirke ne moreš dobiti v prvem tednu, lahko pa jo izgubiš," razmišlja naš strokovni sogovornik.

Pogačar je izrazil nekaj pomislekov glede svoje forme. Foto: Guliverimage

Bo ključen celo dan počitka?

Če je bil pri letošnji Dirki po Italiji tisti kronometer na Višarje zelo jasna odločilna etapa, tukaj nimamo tako izrazite. Sedemnajsta etapa bo kraljevska, tik pred njo pa bo edini kronometer na dirki, Mugerli pa poudarja, da utegne biti ključen tudi prost dan, ki je tik pred vožnjo na čas. "Prav dan počitka je lahko za nekatere usoden. Vprašanje, kako se bo telo odzvalo po dnevu počitka, je včasih loterija. Velikokrat smo že videli, da so se nekateri kolesarji po dnevu počitka vrnili boljši, drugi pa slabši. Dva dni po počitku pa so bili spet bolj podobni sebi. Skratka, ta dan počitka lahko zaniha formo in močno vpliva na počutje."

Tekmovalci bodo imeli takrat v nogah že petnajst napornih etap in ta prekinitev tekmovalnega ritma, vsakodnevne rutine, je lahko ključna in prav zato utegne kronometer naposled celo odločati o skupnem zmagovalcu. Morda je le malce prekratek, pravi naš nekdanji primorski as. "Je res precej kratek kronometer. Če bi bil še enkrat daljši, bi bil normalen, tako pa …"

"To je Baskija, tam ravnine ne poznajo"

Jumbo-Visma lahko rumeno majico brani tudi vse tri tedne, če je treba. Foto: AP / Guliverimage A do s hudimi izzivi napolnjenega prehoda iz drugega v tretji teden dirke je še daleč. Tour de France slovi kot edini izmed grand tourov, kjer gre "na glavo" že vse od starta. Prav nobena etapa ne bo "turistična", tudi ravninske ne. "Razlika pa je ta, da so že prve etape precej zahtevne, in če nisi stoodstoten ali pa misliš, da si lahko prvi teden vzameš bolj na lahko, si v nevarnosti, da v generalni razvrstitvi izgubiš preveč. Prve etape imajo že kar težke vzpone. To je Baskija, tam ravnine ne poznajo," opozarja Mugerli, ki je na Touru dirkal leta 2006 kot član italijanskega Liquigasa.

Se bodo najboljši otepali rumene majice?

V prvem tednu se bodo morda najmočnejše ekipe, vsekakor pa Jumbo-Visma in UAE Emirates, glavni favoriti, celo otepale skupnega vodstva in rumene majice. Ta ti sicer daje samozavest, pravi Mugerli, obenem pa je lahko tudi breme. "Po vsaki etapi so dodatne obveznosti, majico je treba braniti. Ta majica ima težo. Na neki način jo je super dobiti čim prej, včasih pa je to lahko usodno. Nekateri se je kar otepajo, da bi privarčevali ekipo, ampak rumena majica je tako prestižna, da si je le težko prestavljati, da bi se ji kdo odrekel. Da bi se ji izogibali iz taktičnega vidika, mora biti res tehten razlog. Tudi prepričan moraš biti v svojo moč, v to, da jo boš nato dobil, ko jo boš res napadel. Jumbo-Visma in UAE Emirates to prepričanje zagotovo imajo, so pa tudi dovolj močni, da lahko rumeno majico branijo vse tri tedne, če je treba. Je pa za to potrebnega veliko dela, in jaz kot športni direktor ne vem, kako bi se odločil."

Bo Cavendish prehitel Merckxa?

Mark Cavendish lovi rekord. Foto: Reuters Nadvse prestižna je na Touru tudi zelena majica, ki jo je nosil najboljši po točkah, najpogosteje sprinter. In ob tem ne moremo mimo britanskega veterana Marka Cavendisha (Astana), ki bo poskušal priti do svoje 35. zmage na Touru, s katero bi prevzel vodstvo na večni lestvici. Zdaj si s 34. zmagami prvo mesto deli z belgijsko legendo Eddyjem Merckxom. "Srčno si želim, da bi mu uspelo. Zakaj pa ne bi premikali mejnikov? To je tudi pokazatelj, kako ima kolesar lahko dolgo vrhunsko kariero. V petih letih ne moreš doseči toliko zmag, za to je potrebna kariera, dolga več kot deset let. Ob njej se ves čas še temeljito pripravljaš na tritedenske dirke, sploh, če prideš v ekipo za Tour, pa da imaš tudi kakovostne pomočnike, ki ti pripravljajo sprinterske vlake. Takšna ekipa mora biti specializirana za sprinte, se pravi, da ima enega vodjo (liderja) in sedem pomagačev. Da ima štiri kolesarje takšne, ki bodo garali cel dan in potegnili skupino skupaj, pa tri takšne, ki bodo delali na koncu za sprinterja. Druge gredo stoodstotno na generalno, potem pa so še tiste malo mešane, ki pa so zelo težko konkurenčne specializiranim postavam. Mislim, da bo Cavendishu uspelo, je pa na dirki kar nekaj nevarnih sprinterjev: Jasper Philipsen, pa tudi Wout van Aert, ki bo letos sicer v vlogi pomočnika, a bo zagotovo izkoristil tudi etape, ki so po njegovi meri." Prav van Aert je lani tudi osvojil prestižno zeleno majico.

Mezgec pomočnik Groenewegna, kaj pa Simon Yates?

Luka Mezgec bo ključen pomočnik Dylana Groenewegna, sprinte sta trenirala že na letošnji dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar Eden od ključnih pomočnikov v sprintih bo tudi Luka Mezgec, na katerega se pri ekipi Jayco AlUla močno naslanja njihov sprinterski adut Dylan Groenewegen. Vseeno ima avstralsko moštvo s Simonom Yatesom tudi kandidata za skupno razvrstitev. Je ta deljena pozornost lahko nevarna? "To bodo videli med dirko. Ni nemogoče, da bi šel lahko Yates na skupni seštevek. Leta 2020 smo videli Pogačarja, ki ni imel pomočnikov, pa je osvojil Tour. Enako velja za sprinterje, ki so zmagovali brez vlaka. Se pač znajo postaviti, iskati tiste luknje, imajo intuicijo," o tem pravi naš sogovornik, ki trenutno kot športni direktor deluje v avstrijski ekipi Hrinkow Advarics.

Pogumna napoved Mateja Mohoriča

Tretji Slovenec na letošnji dirki pa je Matej Mohorič, ki bo vsaj sprva pomemben pomočnik španskima asoma pri Bahrain Victoriousu Mikelu Landi in Pellu Bilbau. "Bilbao bo še posebej zagret na prvih etapah po njegovi Baskiji, kjer je doma in pozna vsak meter ceste. Zagotovo bo poskušal obleči rumeno majico na začetku, a to velja še za mnoge baskovske kolesarje na dirki. Poskušali bodo izkoristiti poznavanje terena, ponesla pa jih bo tudi publika," pričakuje Mugerli.

Matej Mohorič je napovedal, da mu diši zmaga v 12. etapi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mohorič je kot etapo, na kateri bo napadel etapno zmago, izpostavil dvanajsto. Pogumno? Prepogumno? Takšne cilje kolesarji na Touru po navadi malce skrivajo. "Verjamem, da ne bo daleč od napovedi. Je zelo analitičen tip, natančno naštudira zadevo in točno ve, kaj mora narediti, da optimalno odpelje etapo in se približa zadanemu cilju. Tudi če mu ne uspe v dvanajsti etapi, verjamem, da bo še poskušal. Je pa takšno napovedovanje pogumno. Ob tem je etapo veliko težje dobiti, če pa ti uspe, pa potrdiš svojo veljavo," še razmišlja Mugerli.

Jutri se bo šlo zares, 110. Dirka po Franciji se bo začela v Bilbau, skupni zmagovalec pa bo znan 23. julija, ko bo karavana prišla na Elizejske poljane v Pariz. Dogajanje bomo seveda podrobno spremljali tudi na Sportalu.

