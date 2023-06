Vlogo favorita prelaga na Pogačarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) je danes na novinarski konferenci v Bilbau namignil, da je glavni favorit za zmago na letošnji Dirki po Franciji, ki se bo v Baskiji začela v soboto, branilec naslova Jonas Vingegaard. A danski as moštva Jumbo-Visma je žogico vrnil. "Isto lahko rečem zanj," je dejal o Pogačarjevi izjavi.

"Mislim, da prav nič ne pomeni, kdo koga označuje za favorita, odločalo bo to, kdo bo najboljši na koncu," je bil na današnji novinarski konferenci pred 110. Tourom diplomatski lanski zmagovalec Jonas Vingegaard. Vseeno je priznal, da bo s kolegi iz Jumbo-Visme moral budno paziti na Pogačarja: "Verjetno bova gledala drug drugega. To, kar je povedal o favoritu, lahko rečem tudi zanj."

26-letni Danec je povedal še, da si je ogledal Netflixovo serijo z lanske dirke, ob tem pa poudaril, da bo moral biti letos malce previdnejši v izjavah, saj ustvarjalci te "sicer odlične" serije radi "iščejo zgodbe in napetosti, ki jih v resnici ni". "Vsekakor pa je serija odlična za kolesarstvo," je še povedal aktualni šampion Dirke po Franciji.

"Še vedno bom lovil zmago in v tem pogledu se zame nič ne spremeni"

Letos bo imel on tarčo na hrbtu, zaradi tega pa se ne počuti nič drugače, še pravi: "Še vedno bom lovil zmago in v tem pogledu se zame nič ne spremeni. Stvari se spremenijo, ko osvojiš Dirko po Franciji, ampak mene ni. Jaz ostajam tak, kot se bil. In menim, da je tako tudi prav."

Pravi, da je nekoliko razvil svoje sposobnosti na krajših klancih. "Opravil sem nekaj odličnih treningov z ekipo. Počutim se dobro, pripravljen sem, mislim, da je moja forma dobra. Sem tam, kjer sem si želel biti, po treh tednih pa bomo videli, ali bo to dovolj," je še povedal Vingegaard, ki je formo pred Tourom preverjal na Kriteriju po Dofineji in tam po osmih etapah zanesljivo zmagal z več kot dvema minutama prednosti pred Adamom Yatesom, Pogačarjevim sokapetanom na letošnji francoski pentlji pri UAE Emirates.

Vingegaard letos ni dirkal veliko, je pa dobil še dirki O Gran Camino in Po Baskiji. Marca se je na dirki Pariz–Nica že pomeril tudi s Pogačarjem in mu moral priznati premoč. Pogačar je dirko "proti soncu" dobil, pred Vingegaardom jo je končal še francoski adut za letošnji Tour David Gaudu (Groupama – FDJ).

