20-letna Nika Bobnar, kolesarka iz Godešiča pri Škofji Loki, se je s kolesarstvom "okužila" med epidemijo covid-19, zdaj pa zavzeto sledi svojim kolesarskim sanjam. "Dokler napredujem tako kot zdaj, je super in upam, da se bo to nadaljevalo. Upam, da bo sčasoma dovolj tudi za to, da se mi uresniči tisto, o čemer lahko zdaj samo sanjam," si želi vedno nasmejana športnica, ki je vse podredila kolesarstvu. To tudi pomeni, je namignila v šali, da po 21. uri zunaj nima več kaj iskati.

Žensko kolesarstvo je v vzponu, a še daleč od izenačitve z dirkami kolesarjev. Danes bi se s kronometrom morala začeti devetdnevna preizkušnja Giro Donne (zaradi ekstremno slabega vremena je etapa odpadla), takoj po koncu Dirke po Franciji se bo začela še različica Toura za kolesarke. Čez nekaj let bomo na teh dirkah morda spremljali tudi vselej nasmejano Niko Bobnar, 20-letno kolesarko iz Godešiča pri Škofji Loki, ki se je s kolesarstvom začela resneje ukvarjati šele med epidemijo, pred tem je trenirala smučarski tek in atletiko, a s hitrimi koraki napreduje. Varovanka trenerja Martina Kraška v kolesarskem klubi BTC City Ljubljana Scott je, če se ustavimo samo pri mesecu juniju, osvojila naslov državne prvakinje v kronometru med članicami do 23 let in bila tretja med članicami, postala je zmagovalka kriterija Tadeja Pogačarja in še državna prvakinja v cestni vožnji med članicami do 23 let in peta v absolutni konkurenci. Simpatična Gorenjka se je po opravljeni Gimnaziji Škofja Loka vpisala na študij dietetike v Izoli. Lani je bila izbrana za najboljšo kolesarsko v kategoriji starejših mladink.

Nika Bobnar med pogovorom za Sportal Foto: Ana Kovač

Nika, v kolesarstvo ste se preselili iz atletike oz. smučarskega teka. Kako je prišlo do tega prehoda?

Res je, najprej sem trenirala smučarski tek in nato atletiko, specializirala sem se za dolge teke (tri tisoč, pet tisoč in deset tisoč metrov), potem pa je prišel čas koronavirusa in mi je bilo dolgčas, doma pa vsi kolesarijo. Oče ima znance v klubu, pa je predlagal, naj grem poskusit, morda mi bo pa všeč. To je moja tretja sezona v kolesarstvu.

Opažate kakšno povezavo med atletiko in kolesarstvom?

Niti ne, oboje ima svoje specifike, oboje je vzdržljivostni šport, se mi pa vseeno zdi, da je kolesarstvo še bolj vzdržljivostni šport. Morda edino to, da imaš, če v kolesarstvo prideš iz atletike, več eksplozivnosti, kar lahko dokaj dobro uporabiš na kolesu.

Foto: Ana Kovač

Kaj je vaša kolesarska specialnost?

Načeloma vozim tudi pisto, se pa najbolje znajdem na ravninskih dirkah, kjer je na koncu sprint. To mi najbolj leži. Ni treba, da je čista ravnina, lahko je tudi bolj razgibano, gor in dol, ampak po navadi mi gre bolje, če je manj klanca. Vsaj včasih je bilo tako in mislim, da bo tako tudi v prihodnje.

Kako visoko segajo vaše kolesarske ambicije?

Trenutno kolesarstvo jemljem zelo resno, kolo je na prvem mestu. Zato sem se tudi odločila, da za letos študij (dietetike na Fakulteti za zdravstvene vede v Izoli, op. a.) postavim na stran in se posvetim izključno kolesarstvu. Imam zelo visoke cilje, a vseeno ostajam realna. Dokler napredujem tako kot zdaj, je vse super in upam, da se bo to nadaljevalo. In upam, da bo sčasoma dovolj tudi za to, da se mi uresniči tisto, o čemer lahko zdaj samo sanjam. Bomo videli.

Nika Bobnar, državna prvakinja v vožnji na čas v kategoriji mlajših članic. Foto: Vid Ponikvar

Ste že prej spremljali kolesarstvo ali gre za povsem svežo ljubezen?

Kolesarstvo sem spremljala že prej, a ne tako podrobno kot zdaj. Seveda sem vedela, kaj je Tour de France in katere so največje dirke, nisem pa ravno podrobno spremljala vsega, kar pa se je v zadnjih letih precej hitro spremenilo. Zelo me je potegnilo in vse me zanima. Rada bi se čim več naučila tako na kolesu kot o kolesu.

Koliko in kako trenirate?

Treniram 20 ur na teden v povprečju. Zdaj ko je vroče, so treningi večinoma v dopoldanskem času, večinoma je vse na kolesu, občasno tudi fitnes in vaje za moč, kar je tudi pri meni precej dobrodošlo glede na to, da se želim bolj osredotočiti na sprinte in na pisto. Sicer pa smo sredi sezone dirk in treninge prilagajamo tekmovalnemu koledarju.

Omenjate pisto, ki odpira kar nekaj olimpijskih priložnosti.

To je še malo predaleč, je pa res, da je na pisti ogromno disciplin. V začetku julija odhajamo na evropsko prvenstvo na pisti na Portugalsko in računam, da bo tam kakšna dobra priložnost, da opozorim nase in kaj dosežem. Tekmovala bom v kategoriji U23. Drugi cilj sezone pa bo evropsko prvenstvo v cestni vožnji.

Lani je bila izbrana za najboljšo mlado slovensko cestno kolesarko. Foto: Vid Ponikvar

Vas je presenetilo, kako hitro se stvari odvijajo? Lani ste bili na Kolesarski zvezi Slovenije izbrani za najboljšo kolesarsko v kategorij starejših mladink.

Zelo sem presenečena, tega res nisem pričakovala. Prej mi v nobenem športu ni šlo tako dobro, da bi lahko to pričakovala na kolesu, tako da je zelo lepo, ko mi dejansko gre.

Imate poleg kolesa čas in energijo še za kaj drugega? Kolesarstvo je časovno izjemno potraten šport.

Da, kolo mi definitivno vzame največ časa v dnevu, še posebej če hočeš vse izpeljati tako, kot je treba. Zdaj, ko ne hodim na predavanja, mi sicer ostane nekaj več časa. V prostem času za sprostitev gledam Netflix in se družim s prijatelji. Je pa res, da se letos poskušam kar najbolj posvetiti kolesu in narediti vse, kar je potrebno za kolesarstvo, kar pomeni, da po 21. uri zunaj nimam več kaj početi. To pomeni, da "žurke" bolj ali manj kar lepo odpadejo (smeh, op. a.).

Bi vas zanimal prestop v tujino? Bi bilo to dobrodošlo?

Da, bilo bi zelo dobrodošlo.

