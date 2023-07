Pogačar zna proslaviti: poglejte te gibe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja in njegovo ekipo UAE Emirates je uspešna uvodna etapa 110. dirke po Franciji. Adam Yates jo je dobil, Pogačar pa je s tretjim mestom potrdil formo. In znali so proslaviti.