Pogačar vzel Jonasu nove sekunde, Francozu uspelo presenečenje

V skupnem vodstvu ostaja Britanec Adam Yates (UAE Emirates), ki bo tudi jutri nosil rumeno majico, šest sekund za njim pa sta zdaj Tadej Pogačar in Simon Yates (JaycoAlUla). Slovenec je zdaj uradno drugi v skupnem seštevku.

Današnji zmagovalec Victor Lafay (Cofidis) se je prebil na četrto mesto, sledi mu dvojec Jumbo-Visme Wout van Aert in Jonas Vingegaard. Lafay za rumenim Yatesom zaostaja 12 sekund, Van Aert 16 in Vingegaard 17.

Dirka po Franciji, 2. etapa v živo:

Cilj: Presenečenje Victorja Lafayja je uspelo! Francoz je zmagovalec druge etape, Van Aert in Pogačar sta sprintala za drugo mesto, uspešnejši je bil Belgijec. Pogačar je še drugič na letošnjem Touru končal na tretjem mestu.

1 km do cilja - Sprint je sprožil Francoz Lafay!

3 km do cilja - Zdaj je napadel Tom Pidcock (Ineos), a za njim na ciljni sprint preži Wout van Aert (Jumbo).

5,5 km do cilja - Skupina s Pogačarjem je ujela Pella Bilbaa.

7 km do cilja - Pello Bilbao tudi na ravnini vztraja z majhno prednostjo pred skupino favoritov, na čelu te pa so Jumbovci Benoot, Van Aert in Vingegaard.

10 km do cilja - Pello Bilbao (Bahrain Victorious) vodi skupino favoritov na spustu. Skupina z Alaphilippom vozi dobro minuti za skupino najboljših.

12 km do cilja - Pogačarja in Vingegaarda so ujeli še Wout Van Aert, Adam Yates, Egan Bernal, Skjelmose, Ciccone, Simon Yates, Bilbao ...

14 km do cilja - Pogačar in Vingegaard se spuščata nekaj sekund pred skupino z rumeno majico.

16,6 km do cilja - Pogačar in Vingegaard sta se udarila v sprintu za gorski cilj, ki prinaša bonifikacijske sekunde, boljši je bil Pogačar, preostali so zaostali.

Izidi gorskega cilja, Jaizkibel:

1. Tadej Pogačar 5 točk /8 sekund bonifikacije

2. Jonas Vingegaard 3/5

3. Simon Yates 2/2

4. Giulio Ciccone1

17 km do cilja - Majka je popustil, Adam Yates vodi Pogačarja, takoj za njim je Vingegaard.

18 km do cilja - Skupina favoritov se krči, za Rafalom Majko vztrajajo še Pogačar, Yates, Vingegaard, Skljelmose, Ciccone, pa Simon Yates in še nekaj asov.

19 km do cilja - Beg Nielsona Powlessa je končan. Tempa skupine favoritov ne zmoreta Francoza Thibaut Pinot in Julian Alaphilippe. Jonas Vingegaard se drži Pogačarja.

20 km do cilja - Rafal Majka (UAE Emirates) se je postavil na čelo glavnine in navil tempo za Pogačarja in Yatesa.

21 km do cilja - Chris Harper (Jayco AlUla) zdaj vodi skupino favoritov, tik za njim so Pogačar, Yates, Majka, nato Vingegard s kolegi, pa Alaphilippe in še nekaj močnih kolesarjev. Powlessova prednos naglo kopni.

23 km do cilja - Powless vozi 1:15 pred vse bolj razredčeno glavnino, na čelu te se Pogačar drži Vingegaarda, Julian Alaphilippe je tudi zraven.

Foto: Guliverimage

24 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na Jaizkibel (II. kategorija, 8,1 km s povprečno naklonino 5,3 odstotka). Pogačar je na čelu glavnine, prežijo še člani Jumbo-Visme, Ineosa ... Mathieu van der Poel je popustil v ozadju.

25 km do cilja - Glavnina je ujela Edvalda Boassona Hagna, v ospredju vztraja le še Neilson Powless. UAE Emirates se prebija nazaj v ospredje glavnine.

30 km do cilja - Prvič v etapi so se na čelo glavnine namesto UAE Emirates postavili kolesarji drugih moštev, aktivna je Jumbo-Visma, pa TotalEnergies, blizo so člani EF Educationa ... Bliža se odločilni klanec dneva, Jaizkibel (II. kategorija, 8,1 kilometrov dolg klanec druge kategorije s povprečno naklonino 5,3 odstotka) na katerem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde. Boasson Hagen še lovi vodilnega Powlessa.

35 km do cilja - Powless je osvojil še eno gorsko točko na Cote de Gurutze, Američan vozi minuto pred Edvaldom Boassonom Hagnom in 1:53 pred glavnino. "Grupetto" z Markom Cavendishem spet zaostaja za glavnino.

36 km do cilja - V glavnini je na nenadni zožitvi ceste prišlo do še enega padca, na tleh se je znašel tudi Ben O'Connor (AG2R Citroën), težave je imel tudi Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki je zaradi predrte pnevmatike potreboval pomoč mehanikov. Vsi vpleteni nadaljujejo z dirko. Metem se je Powless v ospredju otresen Boassona Hagna.

37 km do cilja - Kolesarji so na vzponu Cote de Gurutze (IV. kategorija, 2.6 km, s 4,7-odstotnim povprečnim naklonom), zdaj spet vozijo po suhi cesti.

43 km do cilja - UAE Emirates vztraja na čelu glavnine, stik s to spet izgubljajo nekateri izčrpani kolesarji, med njimi tudi Remi Cavagna, ki je bil danes dolgo v begu. Njegova kolega ubežnika še vzdržujeta 1:58 prednosti pred zasledovalci.

Kako se počuti Mathieu Van der Poel?

Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) je že včeraj veljal za enega od favoritov, pa se ni vmešal v boj za najvišja mesta. "Ko se hribolazci odločijo napasti v klanec, jim je težko slediti, jaz vsekakor nisem imel nog. Danes bom videl, kakšno je počutje, nekaj moči pa potrebujem za jutri, ko bomo imeli z Jasperjem Philipsenom lepo priložnost za etapno zmago. Po te smo prišli na Tour. Današnjega klanca Jaizkibel ne poznam, a včasih je dobro ne vedeti, kaj te čaka," je povedal pred startom. Van der Poel je eden od dolžnikov, med te zagotovo spada tudi Francoz Julien Alaphilippe, Bask Pello Bilbao in podobni specialisti za etape, kot je današnja. Bo danes zmago napadel kakšen od teh?

55 km do cilja - Cavendisheva skupina je spet ujela glavnino, ta pa zdaj vozi 2:16 za vodilno dvojico. Naslednji klanec je Cote de Gurutze (IV. kategorija, 2,6 km, s 4,7-odstotnim povprečnim naklonom). Na čelu glavnine so še vedno Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates. V enem od ovinkov pa je padel Matteo Trentin (UAE Emirates), a tudi on hitro sped osedlal nadomestno kolo in nepoškodovan nadaljuje z dirko.

Foto: Reuters

60 km do cilja - Kolesarji so zelo previdno opravili s spustom, ubežnika sta bila na spolzki cesti za odtenek bolj drzna in prednost spet povečala prek dveh minut. V ozadju se je okoli Marka Cavendisha že oblikoval t.i. "grupetto", ki vozi dobre pol minute za glavnino.

Foto: Reuters

67 km do cilja - Neilson Powless je na Cote d'Alkiza pobral dve točki, skupaj jih iam zdaj deset, sedem več od drugega najboljšega hribolazca na dirki in bo tudi jutri nosil pikčasto majico.

68 km do cilja - Remi Cavagna (Soudal - QuickStep) je v glavnini, ta pa le še 1:53 za vodilno dvojico.

71 km do cilja - V glavnini je prišlo do padca, zaradi nizke hitrosti v klanec ni bilo nič hujšega, s koles so na kratko sestopili Aleksej Lucenko (Astana), nekaj kolesarjev moštva Ineos Grenadiers in še par drugih. Vsi so zelo hitro ujeli priključek z glavnino. Prednost ubežnikov spet hitro kopni in je padla na dobri dve minuti, vo vodstvu zdaj vztrajata če Powless in Boasson Hagen, Cavagna je izgubil stik.

72 km do cilja - Kolesarji so že na klancu Cote d'Alkiza (III. kategorija, 4,2 km, 5,7-odstotnim povprečnim naklonom), ubežniki 2:44 pred glavnino.

Foto: Reuters

81 km do cilja - Na enem od nekategoriziranih klancev je tempo v glavnini poskočil, zaostanek za ubežniki je hitro padel pod tri minute, nekaj težav pa ima v ozadju glavnine Mark Cavendish, ki le stežka sledi tempu.

Pred kolesarji so še trije kategorizirani klanci, prvi, še Cote d'Alkiza (III. kategorija, 4,2 km, 5,7-odstotnim povprečnim naklonom), se naglo približuje, nato jih čaka še Cote de Gurutze (IV. kategorija, 2.6 km, 4,7-odstotnim povprečnim naklonom) in za konec še najtežji Jaizkibel, 8,1 kilometrov dolg klanec druge kategorije s povprečno naklonino 5,3 odstotka, na katerem se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

Jonas Vingeggard je pred etapo povedal, da prav na Jaizkibelu pričakuje tudi kakšen napad Tadeja Pogačarja. Ta klanec se bo začel kakšnih 25 kilometrov pred ciljem današnje etape.

Ubežna trojica vztraja v vodstvu. Foto: Reuters

84 km do cilja - Dež je zmočil ceste, po katerih danes vozijo kolesarji, kar bo otežilo predvsem spuste s kategoriziranih klancev, ki še prihajajo. Za zdaj je na dirki mirno, trojica vodilnih vzdržuje slabe štiri minute prednosti pred glavnino. Avstralec Alex Edmondson (Team dsm - firmenich) je bil že žrtev spolzkega cestišča, po padcu pa se je hitro pobral in nadaljujej z dirko.

103 km do cilja - Wout Van Aert, eden največjih favoritov za današnjo zmago, je imel težave s kolesom, mehaniki Jumbo-Visme so jo hitro razrešili in Belgijec zdaj vijuga med spremljevalnimi vozili in lovi glavnino. Kolesarji so že opravili s polovico najdaljše etape letošnjega Toura.

111 km do cilja - Na klancih je prednost ubežnikov kopnela, na spustu spet malce narašča. Zdaj Powless, Boasson Hagen in Cavagna vozijo 4:05 pred glavnino, Na čelu te ni nobene spremembe, še vedno tempo dirktira ekipa UAE Emirates. Morda se želi danes tudi znebiti rumene majice, kar bi ji omogočilo mirnejše nadaljevanje dirke v prvem tednu.

V prvih treh urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 44,8 km/h.

Foto: Reuters

121 km do cilja - Neilson Powless je dobil tudi drugi gorski cilj dneva, prednost vodilne trojice pa je padla na 3:30.

125 km do cilja – Kolesarji se zdaj vzpenjajo še na Cote d'Aztiria (IV. kategorija, 2.7 km, 5,3-odstotnim povprečnim naklonom), glavnina je zaostanek zmanjšala na 3:47.

Izidi gorskega cilja, Col d'Udana:

1. Powless 2 točki

2. Boasson Hagen 1

127 km do cilja - Nosilec pikčaste mnajice Neilson Powless je na prvem gorskem cilju dneva še nekoliko povečal prednost v sešteku najboljšega hribolazca na dirki. Prednost ubežnikov je padla na 4:14, na čelu glavnine pa tempo že cel dan dirktira moštvo UAE Emirates. Vreme je danes spremenljivo, pred nekaj kilometri je vodilna trojica kolesarila v soncu, glavnino pa je ujela ploha.

Foto: Reuters

132 km do cilja - Kolesarji se že vzpenjajo na Col d'Udana (III. kategorija, 4,5 km vzpona s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom), vodilna trojica ima 4:50 prednosti pred glavnino.

138 km do cilja - Prednost vodilnih je spet malce narasla, zdaj znaša dobrih pet minut, kolesarji pa se približujejo prvemu kategoriziranemu klancu dneva, Col d'Udana (III. kategorija, 4,5 km vzpona s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom). Začelo je deževati.

Vingegaard: Dirke ne bodo odločile štiri sekunde

Foto: Reuters Tadej Pogačar je včeraj največjemu tekmecu za skupno zmago Jonasu Vingegaardu ušel za štiri sekunde s skupnem seštevku, a Danca to ni posebej razočaralo. "Ja, izgleda, da mi je vzel štiri sekunde. Tour de France pa najbrž ne bo odločen s štirimi sekundami," je povedal 26-letnik iz Jumbo-Visme. Moštvenim kolegom se je zahvalil, da so ga varovali. "Cel dan so pazili name in me varovali pred padci, videli pa smo, kako hitro pride do težav. Seveda smo si želeli tudi zmage, a vsak dan pač ne moreč zmagati," je še povedal. V Belgiji so Vingegaardu nekateri komentatorji očitali, da ni pomagal Woutu Van Aertu, a v Jumbo-Vismi so športno čestitali bratoma Yates in moštvu UAE. "Naredili smo vse, kar smo lahko, Yatesova zmaga pa je bila zaslužena, je povedal športni direktor "čebel" Merijn Zeeman. Tudi Van Aert je športno priznal: "Seveda bi bil raje jaz prvi, ampak ničesar ne obžalujem, dal sem vse, brata Yates pa sta bila preprosto močnejša od nas. Zato čestitke."

168 km do cilja – Leteči cilj v Leguitu je brez boja dobil Edvald Boasson Hagen, bolj živahno je bilo v glavnini, kjer so se za točke udarili specialisti za sprinte, najmočnejši pa je bil Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Prednost ubežnikov se je ustalila okoli štirih minut in pol.

Izidi letečega cilja, Leguito:

1. Boasson Hagen 20 točk

2. Cavagna 17

3. Powless 15

4. Philipsen 13

5. Welsford 11

6. Couqard 10

7. Girmay 9

8. Pedersen 8

9. Cavendish 7

10. Groenewegen 6

11. Kristoff 5

12. Meeus 4

13. Sagan 3

14. Abrahamsen 2

15. Ewen 1

Stanje v razvrstitvi najboljšega po točkah (zelena majica):

1. Adam Yates (UAE Team Emirates) 30 točk

2. Simon Yates (Jayco-AlUla) 25

3. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) 22

4. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 21

5. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) 20

6. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) 20

Zmagovalec etape v San Sebastianu bo danes vknjižil 50 točk.

175 km do cilja - V glavnini še naprej UAE diktira precej ležeren tempo, prednost vodilne trojice je narasla prek štirih minut.

Bežijo Edvald Boasson Hagen (Nor/TotalEnergies), Neilson Powless (ZDA/EF Education - EasyPost) in Rémi Cavagna (Fra/Soudal - QuickStep). Foto: Reuters

180 km do cilja - Prednost trojice ubežnikov se počasi približuje štirim minutam, na čelu glavnine je še vedno UAE, preostala moštva za zdaj ne kažejo interesa, da bi morda poskusila nadzorovati ali zmanjševati zaostanek za vodilnimi. Pojavilo se je tudi nekaj kapelj, obstaja velika verjetnost, da bo danes kolesarje močil dež.

185 km do cilja - Vodilna trojica ima zdaj že tri minute prednosti pred glavnino. Na čelu te ostajajao člani Pogačarjevega moštva UAE Emirates in umirjeno kontrolirajo dirko. Zanimivo bo videti, kako daleč bodo danes spustili ubežnike.

Glavnina se je umirila. Foto: Reuters

190 km do cilja - Na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštva UAE Emirates, prednost ubežnikov je narasla na dve minuti, kar pomeni, da je nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca na dirki Neilson Powless zdaj tudi v virtualni rumeni. Američan namreč v skupnem seštevku za Adamom Yatesom zaostaja 1:42.

195 km do cilja - V glavnini je bilo še nekaj skokov, zdaj pa se je dogajanje umirilo. Prednost ubežne trojice raste in se bliža minuti.

198 km do cilja – Glavnini sta ušla Norvežan Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) in Američan Neilson Powless, (EF Education - EasyPost) kmalu se jima je pridružil še Francoz Rémi Cavagna (Soudal - QuickStep).

202 km do cilja - Vodilnim se je pridružilo še nekaj kolesarjev, v glavnini se s stanjem niso sprijaznili in prvi poskus pobega nevtralizirali.

Prvi pobeg, ki ga je sprožil Danec Magnus Cort, ni uspel. Foto: Reuters

205 km do cilja - Iz glavnine se je odlepila zanimiva peterica Magnus Cort, Pascal Eenkhoorn, Anhony Turgis, Mads Pedersen in Anthony Perez.

208,9 km do cilja (12:32) - Z malce zamude zaradi nekaj manjših mehanskih težav nekateroh tekmovalcev so kolesarji dosegli kilometer nič in druga etapa 110. Dirke po Franciji se je začela zares. Takoj po uradnem startu so se začeli napadi.

Start: Ob 12.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 12.25 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.05 in 17.30.

Adam Yates nosi prestižno rumeno majico. Foto: Reuters

V rumeni majici vodilnega na dirki bo danes kolesaril Britanec Adam Yates (UAE Emirates), zmagovalec včerajšnje etape, Tadej Pogačar (UAE Emirates), včeraj tretji, pa bo oblečen v belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. To je včeraj osvojil že 55. zapored, kar je rekord Toura.

Kolesarje je na pot spet pospremila množica navijačev. Foto: Reuters

Današnja etapa je s slabimi 209 kilometri najdaljša na letošnjem Touru, danes na startu ne bo dveh kolesarjev iz širšega kroga favoritov za zmago, Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education - EasyPost) in Španca Enrica Masa (Movistar). Včeraj sta padla kakšnih 22 kilometrov pred ciljem in se oba poškodovala. Startalo bo tako 174 kolesarjev.