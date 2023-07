Pri Jumbo-Vismi govorijo o drugačni dimenziji

Kapetan UAE Emirates Tadej Pogačar je na zaključnem vzponu devete etape na Puy de Dome s skokom 1,5 kilometra pred ciljem odvzel osem novih sekund Jonasu Vingegaardu in zdaj za njim v skupni razvrstitvi zaostaja le še 17 sekund.

Če gledamo skozi prizmo sredine etape, ko je imel Pogi težak dan in je po koncu dneva za članom Jumbo-Visme zaostajal 53 sekund, se je v nadaljevanju tedna razpletlo sanjsko iz zornega kota kolesarja UAE Emirates.

V četrtkovi gorski etapi je najprej odščipnil 28 in danes še osem sekund. In to v dveh izjemno težkih etapah. Psihološko je zdaj Pogačar navkljub zaostanku v prednosti, saj so se pri Jumbo-Vismi nadejali, da ga bi lahko po sredinem dnevu zlomili že do prvega prostega dne. A je Pogi pokazal šampionski značaj in se vrnil v igro za rumeno majico.

"Teh osem sekund bo zelo pomembnih"

"Osem sekund je nekaj, vendar bo boj med dvema velikima šampionoma trajal še dva tedna," je v pogovoru za sporza.be dejal vodja ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti: "Vsaka sekunda je pomembna, vendar je jasno videti, da ima Vingegaard enake ambicije. Boj je za kolesarstvo dobrodošel. Neverjetno je. Pogačarjev napad je bil dovolj dolg, a je razlika med njima zelo majhna. Nekaj sekund smo vzeli. Tadej je naredil lepo potezo."

Tako se je na zaključnem vzponu na Puy de Dome Tadej Pogačar odlepil od Jonasa Vingegaarda. Foto: Reuters

Po sredini etapi je bil Gianetti videti nekoliko zaskrbljen, a je, kot vsi v moštvu, verjel v pozitivno nadaljevanje: "Upali smo, da bo Tadej prišel v Bilbao v najboljši mogoči formi, vendar smo videli, da ni bilo tako. Na Tour je prišel po daljšem tekmovalnem premoru. Svež je in iz dneva v dan boljši, kar je za nas dobro znamenje. Za moralo je to zelo dobro, tudi če gledamo z vidika skupnega seštevka. Teh osem sekund bo zelo pomembnih."

"Jonas resnično potrebuje težke gorske etape. Tam je njegova prednost pred Pogačarjem."

Ko so Gianettiju dejali, da športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman vlogo favorita za končno zmago postavlja v roke Pogačarju, se je le zasmejal: "Hvala. Strinjam se, ampak sta pred nami še dva tedna. Boj je še vedno odprt."

Foto: Reuters

Pri Jumbo-Vismi so v zadnjih dneh tako prejeli dva težka udarca. Wilco Kelderman je bil spet eden izmed tistih, ki je navijal tempo ter poskušal izolirati Pogačarja od preostalih moštvenih kolegov: "Načrt je bil, da opravimo svoj del posla do strmega dela zaključnega vzpona, nato pa še za kratek čas pritisnemo. Vem, da ni bilo popolno za Jonasa, ampak je še kar nekaj priložnosti v Alpah. Za zdaj smo opravili dober del posla. Jonas resnično potrebuje težke gorske etape. Tam je njegova prednost pred Pogačarjem, zato me nedeljska zmaga ne straši."

"Alpe bodo dale drugačno dimenzijo in bo igra drugačna"

Njegov moštveni kolega Tiesj Benoot je po koncu dneva za WielerFlits poudaril, da je bila etapa bolj pisana na kožo Tadeju: "Nedeljska etapa je bila nekoliko bolj pogodu Pogačarju. Klanec je bil kratek in etapa ni bila tako zahtevna gorska."

Kdo bo potreboval najmanj časa do Pariza? Pot je še dolga. Foto: Reuters

Tudi športni direktor nizozemskega moštva Zeeman je takšnega mnenja: "Vnaprej smo vedeli, da je zaključni vzpon bolj pogodu Pogačarju, ampak je bil tudi Jonas dober. Njemu bolj ležijo. Prihaja Grand Colombier in je tudi bolj pisan na kožo Pogačarju. Jonas bo prišel do izraza v etapah, ki bodo bolj utrujajoče. Spremljali bomo velik boj in samozavestni bomo šli vanj."

"Če bo Pogačar nadaljeval v tem slogu in pobere sekunde vsakič, bo težko za nas. V nedeljo je bila atipična gorska preizkušnja. V Alpe moramo še vstopiti in čaka nas nekaj zaporednih gorskih etap, kar bo dalo drugačno dimenzijo in bo igra drugačna," poudarja Zeeman, medtem ko je drugi športni direktor Arthur van Dongen pristavil: "Če bi nam pred začetkom Toura rekli, da bomo po zaključku etape na Puy de Dome vodili s 17 sekundami prednosti, bi bili zadovoljni s tem. Izgubiti sekunde ni nikdar zabavno, ampak to ne pomeni, da je Toura konec. Samozavestni gremo naprej. Zavedamo se nevarnosti Pogačarja. Pošten boj je, v katerem je Pogačar favorit."

Vrstni red po 9. etapi

