Pogačar epsko porazil Vingegaarda: Skoraj idealno je

Kakšen dan na Dirki po Franciji in kakšna predstava Tadeja Pogačarja na ikoničnem vzponu Puy de Dome. Velikemu tekmecu za rumeno majico Jonasu Vingegaardu, od katerega je oddaljen le še 17 sekund, je odčital novo lekcijo. In to na trasi, ki je bila pisana Dancu na kožo. Odlično predstavo je pokazal tudi Matej Mohorič, ki je bil ves dan v begu, na koncu pa na tretjem mestu nekoliko prekratek, da bi tretjič v karieri osvojil etapo na dirki vseh dirk.

Kar se je nekako pričakovalo, se je tudi zgodilo. V deveti etapi smo spremljali dirko v dirki. Glavnina je spustila štirinajst kolesarjev v beg, med katerimi je bil tudi naš Matej Mohorič. Član Bahrain-Victorious je na mitskem zaključnem vzponu Puy de Dome skušal najti priključek z edinim preostalim ubežnikom Matteom Jorgensonom, vendar je bil klanec sprva pretežak zanj. Mimo njega je nato prišel Michael Woods, ki je 500 metrov pred ciljem švignil še mimo Jorgensena, in se pri 36 letih odpeljal proti zgodovinski etapni zmagi naproti. Jorgensen je na koncu padel na četrto mesto, na drugo pa se je povzpel Piere Latour (Total Energies), medtem ko je bil Mohorič za 35 sekund prekratek za tretjo etapno zmago na dirki Tour de France.

Junak dneva je postal 36-letni Michael Woods. Foto: Reuters

"Še vedno imam občutek, da bi me moral kdo uščipniti. Posebno je bilo, ne morem verjeti. Do 4 kilometre pred ciljem zaradi navijanja navijavčev nisem nič slišal, vse je zvenelo v ušesih. Nato je bila tišina in sem šel proti Jorgensenu. Sanje so se mi uresničile. Letos bom že 37 let star. Vedno sem si želel te zmage. Vesel sem, da imam za seboj tako posebne ljudi, od družine naprej. Ponosen sem," je bil vidno vesel 36-letni Kanadčan.

"Položaj po današnjem dnevu skoraj idealen"

V ozadju se je nato pričakoval epski spopad med slovenskim šampionom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) in Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). Sprva so kolesarji Jumbo-Visme na Puy de Dome navili oster tempo, saj so verjeli, da bo Danec danes naredil nov preboj. Vendarle mu je bila trasa bolj pisana na kožo, povrhu vsega je poznal zaključni vzpon, saj ga je za razliko od Pogija že odpeljal.

Pred začetkom dneva se je pričakoval boj med Pogačarjem in Vingegaardom in dobili smo ga. Pogi je v velikem slogu vzel nove sekunde velikemu tekmecu. Foto: Reuters

Nato je 1,5 kilometra pred ciljem završalo med privrženci kolesarstva. Pogačar je kot na zadnji gorski etapi skočil. Jonas mu je sprva še sledil, nato pa je začel izgubljati stik. Na koncu je slovenski kolesarski junak osem sekund hitreje prečkal ciljno črto kot član nizozemskega moštva, kar pomeni, da je v skupnem seštevku od prestižne rumene majice oddaljen le še 17 sekund.

"Dosti mirna etapa je bila. Ekipa Jumbo-Visme je dobro nadzorovala. Skupino je pripeljala do zadnjega klanca. Nato je šlo na polno do zadnjih metrov. Počutil sem se zelo dobro, zato sem poizkusil z napadom. Bil je uspešen dan in sem zelo vesel. Položaj po današnjem dnevu je skoraj idealen. V ponedeljek nas čaka počitek z visoko dvignjeno glavo. Komaj čakam na naslednji teden," je v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo dejal Pogi.

"Pogi je bil močnejši, zasluži si 8 sekund"

Dvojna zmaga je bila to za našega kolesarja. Na trasi je bilo namreč vroče, trasa je bila pisana na kožo tekmecu, kar pomeni, da je psihološko pred prvim dnevom premora naredil velik korak naprej: "S takšno ekipo, kot jo imamo letos, je dokaj enostavno tudi v takšni vročini. Takšno podporo, ki jo imam, je fenomenalna." Foto: Reuters

Vingegaard je upal na drugačen razplet, na vprašanje novinarja v mednarodnem prenosu, ali je morda kaj zaskrbljen, da mu je Pogačar že dvakrat zdaj odščipnil čas v gorskih etapah, je odgovoril: "Tadej je bil močnejši v zaključku. Zasluži si osem sekund. Še naprej se moram boriti in skušati zadržati rumeno majico do Pariza."

Vrstni red po 9. etapi Dirke po Franciji

