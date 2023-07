Bizarna nesreča na Touru, besni Francoz si je dal duška #video

Kolesarstvo je kot šport na prostem, šport brez vstopnine in večinoma brez zaščitnih ograj najbolj ranljivo ob neprimernih potezah navijačev. Ti so na večini trase povsem blizu kolesarjem, vsak napačen manever pa se hitro lahko spremeni v katastrofo.

"How on earth has that happened?" 😳



Lilian Calmejane was not happy after a spectator dropped these jerseys on the road 😠#TDF2023 pic.twitter.com/F6dW1ZkJcy — Eurosport (@eurosport) July 9, 2023

Še posebej bizarna nesreča se je zgodila na nedeljski 9. etapi francoskega Toura. Eden od navijačev je z 'zastavo', sestavljeno iz dresov ekipe Alpecin, in sicer iz serije, ki je bila posvečena Raymondu Poulidorju, dedku njihovega kolesarja Mathieuja van der Poela, z vihtenjem na tla sklatil francoskega kolesarja Liliana Calmejana iz ekipe Intermarché-Circus-Wanty. Ta se je sicer nepoškodovan hitro vrnil na kolo, je bil pa razumljivo precej besen in navijaču z gesto, sarkastičnim dvigom palca in besedami dal vedeti, da je ogorčen nad njegovim početjem.

😳😳😳



💥 Enfado 𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐜𝐨𝐭𝐮𝐝𝐨 de Lilian Calmejane con un aficionado tras irse al suelo al engancharse con una bandera.#TDF2023 | #TourEurosport pic.twitter.com/z2ne9l8j8j — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 9, 2023

Juste un mot : La ferveur du Tour est magique, mais faites attention sur le bord des routes, drapeaux, portables etc … ce n’est jamais agréable de taper le bitume. Hier un coureur est rentré à la maison, moi j’ai été un plus chanceux même si je suis bien courbaturés. Merci 🙏 https://t.co/Jpa8lhz5jw — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) July 9, 2023

Very unfortunate crash for Lilian Calmejane but thankfully he can continue. Reminder for the spectators to be careful when the peloton comes by 🙏 #TDF2023 pic.twitter.com/pMDxSJGNHi — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) July 9, 2023

Saint-Léonard-de-Noblat, kjer je bil start nedeljske etape, cilj na veličastnem Puy de Dome pa je bil prizorišče izjemnega obračuna med Poulidorjem in Jacquesom Anquetilom leta 1964.



Foto: A.S.O./Pauline Ballet Deveta etapa letošnjega Toura je bila posvečena prav Raymondu Poulidorju, ki se je rodil v mestukjer je bil start nedeljske etape, cilj na veličastnem Puy de Dome pa je bil prizorišče izjemnega obračuna med Poulidorjem inleta 1964.

Danes je na Touru prvi prost dan, dirka pa se bo nadaljevala jutri, ko bo na sporedu razgibana etapa med krajema Vulcania in Issoire v dolžini 167,2 kilometra.

Preberite še: