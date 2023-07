Vingegaard je jasen, za nazaj pričakoval drugače

Pred začetkom Dirke po Franciji so vsi ljubitelji kolesarstva nestrpno pričakovali dvoboj med Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem, zdaj pa so ga tudi dobili. Pokazala sta, da sta najboljša kolesarja na Touru, in se večkrat že pomerila med seboj, kar daje dodatno draž ob spremljanju dirke vseh dirk.

Če gledamo na čas, je po prvem dnevu premora v nekoliko boljšem položaju Vingegaard, saj ima 17 sekund prednosti in rumeno majico. A v psihološki prednosti je kljub vsemu Pogačar, saj je bil v zadnjih dveh gorskih etapah pred Dancem.

"Prvi teden je bil dober. Pričakoval sem, da bom na tej točki Toura zaostajal. Toliko bolje, da imam prednost. Pokazal sem nekaj zelo dobrih voženj in mislim, da etape, ki mi najbolj ustrezajo, še prihajajo," je jasen član Jumbo-Visme.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta v središču dogajanja na Touru. Foto: Reuters

Kapetan nizozemskega moštva je Pogiju zadal močan udarec v sredini etapi s ciljem v Larunsu, ko mu je vzel minuto in štiri sekunde, a se je Pogačar pobral že naslednji dan na poti do Cauteretsa in nato mojstrstvo pokazal še na mitskem nedeljskem vzponu na Puy de Dome. "Vedel sem, da moram biti takoj na visoki ravni. Sem v formi in pripravljen na boj. S Pogačarjem imava zelo lep dvoboj in borimo se vsak dan. En dan sem boljši jaz, naslednji dan izstopa on. Vse do Pariza bo razburljiva bitka. Kdo je zdaj favorit za skupno zmago? To je težko vprašanje. Mislim, da jasnega favorita ni, vendar imava oba možnosti."

Pred kolesarji je nov zahteven teden in ob koncu tega alpske etape, ki se bodo zavlekle v zadnji teden Toura. "Največja razlika bo zdaj utrujenost," je prepričan Vingegaard. "Prvi teden to še ni igralo vloge, zdaj se bo kopičilo. Pred nami so zelo težki dnevi z dolgimi etapami in veliko vzpenjanja," je dodal.