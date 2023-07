"Zagotovo sem v svojevrstnem zaletu, ne vem pa, ali ravno proti Jonasu. Vsekakor pa se počutim iz dneva v dan boljše," je na novinarski konferenci na prvi prosti dan na letošnjem Touru povedal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), po devetih etapah dirke drugi v skupnem seštevku, s 17 sekundami zaostanka za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). Ta je po nedeljski etapi, v kateri je izgubil še osem sekund prednosti pred Pogačarjem, povedal, da se veseli dolgih klancev v Alpah, ki so njegov poligon, a mu Pogačar sporoča: "Tudi meni so Alpe všeč."

Tadej Pogačar, zmagovalec Tourov v letih 2020 in 2021, je na letošnjo francosko pentljo prišel v nekoliko drugačnem položaju kot pretekla leta, zaradi padca in poškodbe na spomeniku Liege–Bastogne–Liege so bile njegove priprave na osrednjo dirko sezone okrnjene, na Tour je prišel tudi brez resnega tekmovalnega ogrevanja, a pravi, da ga to ni skrbelo.

Po operaciji zapestja in hitrem okrevanju je opravil dovolj kakovostnih treningov in priprav, da je lahko Tour začel optimističen. "Bazo imam, saj sem spomladi dirkal zelo dobro, manjkalo mi je le nekaj dirk tik pred Tourom," je povedal 24-letnik s Klanca pri Komendi in potrdil, da njegova forma skozi Tour le še raste: "Upam, da bom v tretjem tednu še boljši, lahko pa se zgodi, da ne bom. Ampak mislim, da bo dobro."

Kaj se je zgodilo v peti etapi?

V prvem tednu je dirkal izvrstno, le v peti etapi je največjemu tekmecu Jonasu Vingegaardu uspelo, da se je oddaljil na vzponu na Col de Marie Blanc, in Pogačar je proti Dancu tedaj izgubil debelo minuto. "Tista slabša peta etapa je bila posledica več stvari. Bili smo v slabem položaju s pobegom, nastalo je nekaj živčnosti, bila pa je tudi res težka etapa. Že od ardenskih klasik nisem imel takega dneva v nogah in vse to je po malem vplivalo na razplet. Številke niti niso bile tako slabe, ampak po tistem dnevu se mi zdi, da se je stroj zagnal, tudi motivacije ni manjkalo, po dveh takšnih dneh, kot sem ju imel v četrtek in nedeljo, pa je prišla tudi samozavest," je ključne etape povzel Pogačar.

"Bomo videli, komu bodo Alpe bolj všeč"

Po krizi v peti etapi je Vingegaardu nato z nekaj udarci vrnil in se mu v skupnem seštevku približal na vsega 17 sekund zaostanka. Danec je bil v zadnjih dneh v defenzivi, tolažil pa se je s tem, da njegove etape šele prihajajo. Veseli se daljših klancev v Alpah, kjer upa, da bo mu uspelo spet pobegniti slovenskemu zvezdniku, a mu ta odgovarja: "V Alpah bomo videli, komu bolj ustrezajo. Meni so všeč, opravil sem nekaj ogledov, nekaj dirk, vsako leto sem boljši na dolgih klancih. Počakati moramo na zadnji teden in bomo videli, komu bodo Alpe bolj všeč."

Kdo bo boljši v Alpah? Foto: Reuters

Odlično rivalstvo z Vingegaardom

Številni so pričakovali, da bo prav zaradi težav z zapestjem in izpada treninga Tour začel bolj zadržano in sproti ugotavljal, kakšna je njegova forma, a sam je bil o tej prepričan od samega začetka. "Dobra forma ni bila presenečenje, bolj me je presenetilo to, da sem izgubljal čas na Marie Blancu. Vedel sem, da sem dober, ko sem prišel na Tour. Ne bi me smelo presenečati, saj se dobro poznam," pravi sproščeni Pogačar, ki pa se zaveda, da bo boj z Vingegaardom še zelo napet. A ga prav to veseli. "Menim, da imava z Jonasom dobro rivalstvo. Že lani je bilo odlično, letos pa je še boljše. Že v prvem tednu se je zgodilo veliko, mečeva 'bombe' drug drugemu, menim, da je to odlično dirkanje."

Že zelo blizu najboljši formi

Na svojem četrtem Touru se zaveda tudi, da je treba dirkati pametno. "Saj je lepo napasti 50 km pred ciljem in dirkati solo, ampak na Touru, najpomembnejši dirki sezone, se ti to hitro maščuje," zrelo razmišlja v Monaku živeči Gorenjec, ki je pred startom letošnje dirke poudarjal, da je lahko povsem sproščen, saj nima ničesar izgubiti. "To se je poznalo predvsem na začetku dirke, zdaj, ko pa smo že malce globlje, pa se mi ne zdi več povsem tako. Zdaj sem osredotočen samo na dirkanje in poskušam biti pripravljen na vse, kar mi pripravljajo tekmeci." Vseeno čuti nekaj manj pritiska, odlično pa je tudi vzdušje v njegovi ekipi UAE Emirates, še dodaja: "Za zdaj nismo imeli nobenih težav. Tudi dober položaj Adama Yatesa je velika prednost, je v super formi in tudi on napreduje iz dneva v dan. Mislim, da lahko dobro igrava v prihajajočih etapah, je odličen kolega in me pomirja, da je tako visoko v skupnem seštevku. Sam sem blizu najboljši formi, prihaja ne samo moč, ampak tudi ta konstantnost iz dneva v dan. Da ne bo teh nihanj, ki sem jih imel v prvih dneh."

Padec Urške Žigart vplival tudi nanj

Po peti etapi ga je pretresla tudi novica z ženske Dirke po Italiji, na kateri se je prav takrat poškodovala njegova zaročenka Urška Žigart. Po pretresu možganov je zdaj že veliko bolje, si je še oddahnil slovenski as. "Danes je že šla na kolo. Ni še idealno, potrebuje še nekaj časa. Tak padec, ko ti 'vzame' krmilo pri visoki hitrosti, je najhujši. Tudi name vpliva na spustih. Zavedam se, da se lahko zgodi marsikaj. V pelotonu poskušamo biti previdnejši, ampak včasih so stvari tako kaotične, da se vprašaš, ali je vse skupaj vredno."

Zapestje še ni stoodstotno. Foto: Reuters

Kako pa je z zapestjem?

Tudi sam še čuti posledice zloma levega zapestja. "Tetiva in mišice so še vedno oslabljene, ni še popolno. Kosti se celijo, niso pa še zaceljene. Pomaga mi, da med etapo malo razmigam roko, naredim nekaj krožnih gibov z zapestjem, niti ne, da se znebim bolečine, ampak da sprostim napetost."

V petek se začne zares

Naslednjih nekaj dni bo za glavne favorite za končno zmago mirnejših, pravi, a bo vseeno treba paziti. "Jutri mislim, da bo pobeg, dobra skupina v ospredju, v sredo bi lahko bil sprint, lahko tudi pobeg, mogoče tudi dan za Mateja Mohoriča, v četrtek pa spet pobeg. Za nas, ki se borimo za skupno razvrstitev, pa to vseeno ne bodo dnevi za počitek, še vedno bo treba pritiskati na pedale in paziti. Ampak po tem se začne zares," proti pestremu koncu drugega tedna, ko se začne pravo mučenje v Alpah, pogleduje Pogačar.

