Na Giru grd padec in poškodba Pogačarjeve zaročenke

Urška Žigart (Jayco AlUla) je danes končala z ženskim Girom, ko je grdo padla kakšnih 35 kilometrov pred koncem šeste etape. Edina Slovenka na največji ženski dirki je izgubila nadzor nad kolesom na ravnini, po tem trčila še v 20-letno Nemko Antonio Niedermaier (Canyon-SRAM), ki je dobila včerajšnjo etapo. Obe sta morali zaradi poškodb končati Giro.

Ekipa Jayco-AlUla je na družbenih omrežjih sporočila, da ima Žigartova lažji pretres možganov in številne odrgnine. V naslednjih dneh pa bodo budno spremljali njeno zdravstveno stanje, so še dodali. Iz ekipe Canyon-SRAM pa še niso sporočili podrobnejšega zdravstvenega stanja mlade Nemke, poroča STA.

MEDICAL UPDATE 🏥 @urskazigart crashed on stage 6 of the #GiroDonne and abandoned the race.



Our team doctor confirmed that Urška suffered a light concussion and skin abrasions. The team will now monitor her closely.



Get well soon, Urška! 💜 pic.twitter.com/ts3bE8zKLN