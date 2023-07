Padec usoden, Toura je konec

Torkova ravninska etapa na Dirki po Franciji je terjala davek, ko so kolesarji povsem ob koncu na dirkališču iskali prostor za zaključni šprint. Kar nekaj kolesarjev se je znašlo na tleh, med njimi tudi Luis Leon Sanchez (Astana Qazaqstan), ki si je poškodoval ključnico in ga danes ne bo na štartu pete etape.

Četrta etapa je bila dolga in vse do zadnjih treh kilometrov se ni dogajalo praktično nič omembe vrednega. Tudi kolesarji so vrteli pedala nekoliko počasneje, saj jih danes in jutri čakata dva težka dneva v Pirenejih.

Zato pa je bil hektičen šprint, v katerem je drugič zapored zmago slavil Jasper Philipsen. A niso imeli vsi razloga za veselje. Kar nekaj kolesarjev se je znašlo celo na tleh. Med drugimi tudi naš Matej Mohorič, ki se je nato pobral in nadaljeval proti cilju.

Fabio Jakobsen je računal na zaključni šprint, a tudi on grdo padel: "Kolo je bilo polomljeno, dobil sem močne udarce, vendar sem mentalno dobro. Upam, da danes ne bom trpel in se bom lahko usedel na kolo."

Večji davek pa je plačal Luis Leon Sanchez. Španec, ki kolesari za Astano Qazaqstan, si je ob padcu poškodoval ključnico in že končal Tour, so zapisali v njegovi ekipi: "Danes se vrača v domovino, kjer ga čaka operacija."

Danes je na Touru na sporedu prva etapa v Pirenejih. Če se bo razpletla tako kot pred tremi leti – trasa je zelo podobna –, bo Tadej Pogačar oblekel rumeno majico vodilnega. Leta 2020 je namreč v zaključnem šprintu peterice prehitel vse in se veselil etapne zmage, medtem ko je Primož Roglič tisti dan kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico vodilnega na Dirki po Franciji.