Hektično in isti junak, Mohorič med nesrečniki, Pogačar pogleduje naprej

"Vesel sem bil, da so hitro potrdili zmago," je po novi veliki zmagi dejal Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki je dan prej moral nekoliko počakati, da je komisija potrdila njegov uspeh v ciljnem šprintu, kjer so pregledovali, ali je morda zaprl Wouta van Aerta.

Na 182 kilometrov dolgi etapi je bilo napeto le v zadnjih treh kilometrih, ko so kolesarji zapeljali na dirkališče. Pred tem so složno z zmernim tempom kolesarili. Prišlo je le do enega bega. Po sto kilometrih sta Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) in Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) kot edina skočila, vendar le za kratek čas.

Na koncu se je vse skupaj usmerilo v iskanje pravega položaja za zaključni šprint. Na koncu je imel Jasper Philipsen največ moči, medtem ko sta si na drugem in tretjem mestu zamenjala mesti – če gledamo ponedeljkov izplen – Caleb Ewan (Lotto Dstny) in Phil Bauhuas (Bahrain-Victorious).

Na tleh Mohorič, Jakobsen in drugi

"Etapa je bila lahka. Vsi so želeli spočiti noge za dve etapi v Pirenejih. V zaključku je bilo napeto. Slišal sem nekaj padcev. Upam, da so vsi dobro. Bilo je hektično. Na zadnji ravnini sem šel za moštvenim kolegom Mathieuom van der Poelom. Sledil sem mu in popeljal me je do zmage," je bil vesel Philipsen.

V hektičnem zaključku se je na tleh znašel tudi Fabio Jakobsen (desno). Foto: Reuters

Manj pa kolesarji, ki so se v kaotičnem zaključku znašli na tleh. Med njimi je bil tudi naš Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki se je k sreči hitro pobral in nadaljeval proti cilju. Bližnje srečanje z asfaltno podlago je imel prav tako eden od favoritov za etapno zmago Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step). Nizozemec je grdo padel, bil vidno podrsan po hrbtu, a se je na koncu kljub vsemu usedel na kolo. "Boli ga v rami. Nevarno je bilo. Ovinki v zaključku so bili tehnični. Morda smo bili malce preveč zadaj, ko smo prišli na dirkališče," je šef ekipe Soudal Quick-Step Patrick Lefevere opisal zadnje trenutke in padec Jakobsna.

Pogačar se veseli srede. Bo oblekel rumeno majico?

"V dobri poziciji sem bil. Vedel sem, da bo hektično. Tehnično je bilo. Na koncu škoda, da sta se Jasper in Mathieu znašla skupaj in sta me lahko premagala. Pozitiven sem. Vem, da lahko zmagam. Vse se mi mora lepo sestaviti. Dobro je, da je forma prava," je bil kljub drugemu mestu optimističen pred nadaljevanjem Ewan.

Tadej Pogačar je bil zadovoljen s torkovim dnem in že zre proti sredini gorski etapi v Pirenejih. Foto: Reuters

Veliko so si od šprinta obetali pri ekipi Jayco AlUla. Luka Mezgec je bil v dobrem položaju, vendar Dylan Groenewegen spet ni našel pravega priključka za zaključni udar. Na koncu je bil Luka celo boljši in etapo končal na osmem mestu.

Za tiste kolesarje, ki jih zanima skupna zmaga, je bilo ključno, da so se izognili pastem zaključka, v katerem je šlo na nož za etapni uspeh. Slovenski šampion Tadej Pogačar je prestal vse pasti in odnesel celo kožo: "Danes je bil eden lažjih dni na dirki. Na koncu je šlo vseeno na polno. Kar hektično je bilo v zadnjih kilometrih. Jutri nas čaka prva res gorska etapa. Se veselim."

V sredo bo pred kolesarji prvi pravi gorski preizkus. Preselili se bodo v Pireneje. Etapa od Pauja do Larunsa bo praktično identična, kot je bila pred tremi leti. Takrat je etapno zmago slavil ravno Pogačar, Primož Roglič pa je kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico na Dirki po Franciji. Bo jutri dan, ko Pogi obleče prestižno majico, s katero je že dvakrat v karieri prikolesaril na cilj na Elizejske poljane? V skupnem seštevku za moštvenim kolegom pri UAE Emirates Adamom Yatesom zaostaja šest sekund, dobrodošlo pa je, da ima pred velikim tekmecem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) enajst sekund naskoka.

Rezultati po 4. etapi

