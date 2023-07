Španec čustveno proslavil veliko zmago. Bo Wout van Aert zapustil Tour?

Podrobnejši potek 9. etape

Cilj - Veliki zmagovalec je postal Pello Bilbao (Bahrain Victorious), ki je bil najhitrejši v šprintu. Glavnina je zaostala 2:52. Bilbao se bo povzpel na šesto mesto v generalni razvrstitvi. Bilbao je zmago posvetil tragično preminulemu Ginu Mädru, prav tako pa zbira sredstva za drevesa v Baskiji. Za vsakega kolesarja, ki ga na Touru v vsaki etapi prehiti, donira evro. Danes bo podvojil znesek, ker je osvojil etapo. Pojavljajo se namigovanja, da bi lahko Wout van Aert jutri zapustil Dirko po Franciji. Njegova žena namreč pričakuje drugega otroka.

"Slišal sem govorice, da gre jutri domov," je pred začetkom dneva dejal danski kolesar Mattias Skjelmose, pri Jumbo-Vismi pa so ob dejali, da še niso slišali, da bi prišlo do tovrstnega odhoda. Pred začetkom Toura je Wout dal vedeti, da bo zapustil Dirko po Franciji, če bo njegova žena predčasno rodila drugega otroka - rok je sicer po koncu Toura.

Pello Bilbao je zmago posvetil preminulemu Ginu Mädru. Foto: Reuters

Rezultati po 9. etapi

1 km do cilja - Zdaj je pospešil Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), za njim je šel Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

1,7 km do cilja - Ben O’Connor (AG2R-Citroën) je pospešil. Sledita mu le Pello Bilbao (Bahrain Victorious) in Antonio Pedrero (Movistar).

3,2 km do cilja - Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Antonio Pedrero (Movistar), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) in Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) so ujeli Kristsa Neilandsa (Israel-Premier Tech). Skupina z Julianom alaphilippom zaostaja 20 sekund. Foto: A.S.O.

4 km do cilja - Krists Neilands (Israel-Premier Tech) ima le še 5 sekund prednosti pred peterico (Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Antonio Pedrero (Movistar), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) in Esteban Chaves (EF Education-EasyPost))

11 km do cilja - Krists Neilands (Israel-Premier Tech) ima 15 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Mu bo uspelo? Naslednja skupina ubežniko na čelu z Julianom Alaphilippom zaostaja 35 sekund. Glavnina je 3:17 zadaj.

17 km do cilja - Peterica lovi vodilnega Kristsa Neilandsa (Israel-Premier Tech), ki ima le še 15 sekund prednosti.

23 km do cilja - Pojavljajo se namigovanja, da bi lahko Wout van Aert jutri zapustil Dirko po Franciji. Njegova žena namreč pričakuje drugega otroka.

🏁18 KM

1️⃣🚴‍♂️

🇱🇻 @Neilands_K still leads over the chase group. @alafpolak1 sits less than a minute down.



🇱🇻 @Neilands_K est toujours en tête devant le groupe de chasse. @alafpolak1 est à moins d'une minute.#TDF2023 pic.twitter.com/NNkg6wjb3D — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2023

25 km do cilja - Krists Neilands (Israel-Premier Tech) ima pred petimi zasledovalci (Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ben O’Connor (AG2R-Citroën), Antonio Pedrero (Movistar), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) in Esteban Chaves (EF Education-EasyPost)), 22 sekund prednosti. Glavnina zaostaja 3:31.

32 km do cilja - Še enkrat je iz ubežne skupine skočil Krists Neilands (Israel-Premier Tech) in ima pred ostalimi ubežniki 30 sekund naskoka pred skupino s Pellom Bilbaom (Bahrain Victorious). Wout van Aert zaostaja 3:12, glavnina pa 3:44. Tadej Pogačar se drži skupaj z moštvenimi kolegi ekipe Jumbo-Visme. Tempo na čelu glavnine diktira moštvo Ineos-Grenadiers.

33 km do cilja - Enajst ubežnikov je v ospredju in se vzpenjajo na zadnji kategoriziran gorski cilj Cote de la Chapelle-Marcousse (III. kategorija, 6,5 km, 5,6 %). Wout van Aert in Mathieu van der Poel skušata ujeti priključek.

44 km do cilja - Iz glavnine sta skočila Wout van Aert in Mathieu van der Poel, ki lovita ubežnike.

52 km do cilja - Iz ubežne skupine je napadel še Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), ki je potegnil ubežno skupino, ta pa je takoj ujela Kristsa Neilandsa (Israel-Premier Tech).

Foto: Reuters

56 km do cilja - Krists Neilands (Israel-Premier Tech) je skočil iz ubežne skupine, ki ima pred glavnino vsega 2:19 prednosti.

58 km do cilja - Napetost narašča. Po peklenskem začetku današnjega dne in potem nekoliko bolj umirjenjem dogajanju, zdaj glavnina dviguje tempo. Ubežniki imajo le še 2:30 prednosti.

60 km do cilja - Na čelo glavnine je prišel kolesar Jayco AlUle. Očitno so začutili priložnost, da bi lahko ujeli ubežnike in bi na koncu spremljali celo šprint. Zaostanek za ubežniki se je zmanjšal na 2:45.

69,5 km do cilja - Glavnina za ubežniki zaostaja 3:09. Šrinter Fabio Jakobsen zaostaja s svojo skupino 16:23. Glavnini ni po godu, da je med ubežniki Pello Bilbao (Bahrain Victorious), ki v skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja 7:37.

78 km do cilja - Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) se je odpeljal proti vrhu predzadnjega gorskega cilja côte de Saint-Victor-la-Rivière, vendar so ga preostali ubežniki kasneje spet ujeli.

🏁73 KM



1️⃣4️⃣🚴‍♂️

All together at the front after @estecharu was caught.



Regroupement à l'avant après que @estecharu ait été rattrapé. #TDF2023 pic.twitter.com/98B9luUNif — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2023

84 km do cilja - 14 ubežnikov ima 3:06 prednosti.

107 km do cilja - Ubežniki so na vrhu Col de la Croix, najhitrejši je bil Warren Barguil, drugi Esteban Chavez. Glavnina, na čelu katere je ekipa Jumbo-Visme, ima zaostanek 2:35. Povprečna hitrost do tega trenutka znaša kar 40 km/h, temperatura ozračja pa je 25,6 stopinj Celzija.

110 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col de la Croix (II. kategorija, 6 km, 6,3 %). V ospredju sta še vedno dve skupini po sedem oziroma pet kolesarjev. Glavnina zaostaja 1:49. V prvi je Bilbao Lopez (Bahrain - Victorious), ki v skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja 7:37.

117 km do cilja - Dve skupini ubežnikov sta se odlepili od glavnine, ki zaostaja 36 sekund.

127 km do cilja - Glavnina je posrkala Mateja Mohoriča in Juliana Alaphilippa.

136 km do cilja - Pri spustu Col de Guery sta pospešila Matej Mohorič in Julian Alaphilippe, ki imata 15 sekund prednosti.

🚀 @alafpolak1 & @matmohoric



🤩It doesn't work uphill? Let's try to break away in the downhill! Two of the best descenders in the world are in action!



🤩Ça ne marche pas en montée ? On essaye en descente ! Deux des meilleurs descendeurs du monde passent à l'action.#TDF2023 pic.twitter.com/4dv7fPS3UX — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2023

137 km do cilja - Ubežniki so ujeti.

139 km do cilja - Nekateri kolesarji imajo težave in zaostajajo za glavnino. Med njimi so tudi Wout van Aert (Jumbo-Visma), David Gaudu in Romain Bardet - zadnja v skupnem seštevku zaostaja 6:01 oziroma 6:58. Povprečna hitrost do zdaj znaša 37,5 km/h.

142,5 km do cilja - Glavnina je s pomočjo UAE Emirates ujela ubežnike, a si vrstijo novi napadi. Tadej Pogačar kolesari takoj za Jonasom Vingegaardom in sta na začetku glavnine.

144 km do cilja - Veliko kolesarjev skuša priti v beg. Med njimi tudi Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty), Clément Champoussin (Arkea-Samsic).

146 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col de Guery (III. kategorija, 7,8 km, 5 %). Dramatično je na samem začetku. Ubežniki so ujeti.

Tadej Pogačar si je pred začetkom vzel čas za navijače. Foto: Reuters

149 km do cilja - Ekipa Ines Grenadiers je ujela priključek s skupino, v kateri sta bila tudi Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. Ubežniki imajo 22 sekund prednosti. Na zelo razgibani trasi bo danes še naprej napeto. Kolesarji se bodo kmalu začeli vzpenjati na drugi gorski cilj Col de Guery (III. kategorija, 7,8 km, 5 %).

152 km do cilja - Skupina Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar (UAE Emirates), Adam Yates (UAE Emirates), Simon Yates (Jayco AlUla) in Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) za ubežniki zaostaja 18 sekund, medtem ko je glavnina še 30 sekund zadaj.

158 km do cilja - Tudi Tadej Pogačar je v Vingeagaardovi skupini. Ob sebi ima dva kolesarja, medtem ko Jonas le enega.

🤩 You missed them? They're back in action! Jonas Vingegaard and @TamauPogi are part of a group in pursuit including also @romainbardet and the Yates brothers.



🤩 Ils vous avaient manqués ? Jonas Vingegaard et @TamauPogi sont partis en contre dans un groupe.#TDF2023 pic.twitter.com/4Y7nCUkvPh — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2023

160 km do cilja - V ospredju je približno šest kolesarjev, v drugi skupini pa sta se znašla celo Jonas Vingegaard in Simon Yates.

164 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj Col de la Moreno (III. kategorija, 4,8 km, 4,7-odstotni povprečni naklon). Za zdaj je glavnina še skupaj, a določeni kolesarji poskušajo priti v beg. Trenutno poizkuša Krists Neilands (Israel Premiers - Tech). Priključil se mu je Bryan Coquard (Cofidis).

13.10 - Kolesarji se peljejo proti kilometru 0, ko se bodo začeli napadi kolesarjev, ki jih zanima beg.

13.05 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po dnevu premora se bodo kolesarji spet zavrteli pedala. Bo danes čas za Mateja Mohoriča in njegov napad?

Skupni vrstni red pred 10. etapo:

1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 38;37:46

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:17

3. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 2:40

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:22

5. Adam Yates (VBr/UAE Emirates) 4:39

...

59. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1;05:47

136. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 1;53:36