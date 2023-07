Danec, ki je z izjavo zakuhal pravo zmešnjavo, se je opravičil

Izjava o skorajšnjem slovesu Wouta van Aerta s Toura je hitro zaokrožila v kolesarskih krogih in v ekipi Jumbo-Visme, kjer je Van Aert izjemno pomemben člen in kjer branijo rumeno majico vodilnega, povzročila kar nekaj slabe volje, slaba vest pa je kakopak pekla tudi danskega državnega prvaka in zmagovalca Dirke po Švici Mattiasa Skjelmoseja (Lidl-Trek), ki je z izjavo za dansko televizijo TV2 sprožil govorice.

"To sem izvedel na sestanku ekipe," je pojasnil 22-letni Danec. "In ko me je novinar vprašal glede taktike Jumbo-Visme v etapi do Issoira, sem dejal, da bodo v ekipi poskusili vse, da ga spravijo v beg, saj naslednji dan odhaja domov."

Novica je seveda hitro zaokrožila in zaznamovala torkovo etapo, saj so se vsi ukvarjali s tem, kaj odhod tako pomembnega kolesarja pomeni za nadaljevanje dirke. Že takoj po koncu etape se je izkazalo, da gre za neresnično informacijo, ki so jo tudi v ekipi čebel ostro zanikali.

Opravičilo posredno in neposredno

Skjelmose, ki zelo obžaluje nastalo situacijo, se je van Aertu za sprožitev govoric že včeraj opravičil preko družbenih omrežij, v živo pa je opravičilo ponovil med današnjo etapo. "To je bilo zelo neumno od mene," se zaveda. "Razumem, da so Wout in ekipa jezni name. Wout me je včeraj kontaktiral in sem se mu že opravičil, enako bom stori tudi med današnjo etapo."

"Običajno je bolje govoriti le o sebi," sporoča Wout Van Aert. Foto: Guliverimage

Da se je res opravičil, je potrdil tudi van Aert. "Opravičil se je v vseh jezikih," je v potrdil v pogovoru za Het Nieuwsblad. Nad razsežnostjo posledic te izjave ni bil preveč navdušen. "Ni ravno zabavno, da sem moral takoj po etapi odgovarjati na taka vprašanja. Tudi moja družina je dobivala sporočila z vseh strani. Običajno je bolje govoriti le o sebi," je posredno okrcal Skjelmoseja. "Še vedno sem tukaj, tako da upam, da se bomo lahko osredotočili na dirko," je pred današnjo etapo dal vedeti van Aert.

