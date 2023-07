V torek najhitrejši na Touru, dan pozneje osrečil Bahrain Victorious

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec torkove desete etape kolesarske dirke po Franciji, Španec Pello Bilbao, je podaljšal pogodbo z ekipo Bahrain Victorious, je moštvo sporočilo na spletni strani. V skupnem seštevku petouvrščeni na Touru bo član zasedbe, v kateri kolesarita tudi Slovenca Matej Mohorič in Matevž Govekar, vsaj do konca sezone 2026.

Triintridesetletnik je v torek iz ubežne skupine slavil svojo prvo etapno zmago na dirki po Franciji ter se v skupnem seštevku z enajstega pomaknil na peto mesto. Za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom zaostaja 4:34 minute.

Pello Bilbao je k Bahrain Victoriousu prišel leta 2020 in postal eden najbolj vidnih posameznikov ekipe z obsežnim slovenskim pridihom. Na dirki po Italiji je zabeležil dve peti mesti v skupnih seštevkih, bil je še deveti na Touru pred dvema letoma. V karieri je slavil 16 zmag.

"V zadnjih letih je to postala moja družina," je Španec navdušen nad svojo ekipo. Foto: Reuters

"Navdušen sem nad podaljšanjem sodelovanja z ekipo. V zadnjih letih je to postala moja družina. Sem v ekipi, v kateri imam vso podporo tako moštvenih kolegov kot strokovnega štaba. Komaj čakam, da prispevam svoje znanje nadaljnjim uspehom ekipe," je za spletno stran ekipe povedal baskovski kolesar.

"Srečni smo, ker je Pello podaljšal pogodbo. Zaradi svoje predanosti in dosežkov je postal nezamenljiv član naše ekipe. Tudi njegove izkušnje in vodstvene sposobnosti so izdatno vplivale na naše uspehe. Ponosni smo, ker bo ostal del naše družine," pa je v izjavi za ekipo dejal generalni direktor ekipe, Slovenec Milan Eržen.