Nekdanji član Jumbo-Visme kritičen do Wouta Van Aerta

V deseti etapi je Wout Van Aert že na začetku izgubljal energijo, ko se je vozil v ospredju in bil zelo aktiven pri iskanju poti v beg. Pozneje v etapi sta bila on in Mathieu van der Poel v položaju, ko sta se nekoliko odlepila od glavnine in sta nato poskušala priti do ubežnikov. Oba sta bila na koncu prekratka. "Včeraj nisem imel nog. Večkrat sem poskušal, vendar sem eksplodiral. Poskušal sem biti v vodilni skupini, vendar nisem imel nog. Poleg tega so tudi kolesarji, ki so najboljši v skupnem seštevku, skočili. Velik kaos je bil. Škoda, da nisem prišel v beg," je dejal Wout.

Njegova taktika ni bila pogodu nekdanjemu kolesarju Jumbo-Visme Tomu Dumoulinu, ki je kot analitik NOS poudaril, da je Van Aert pomemben kolesar na dirki, zato ni razumel njegovega ravnanja v torkovi etapi. Meni, da bi moral Van Aert bolj podpirati kapetana Jonasa Vingegaarda, saj je po njegovem mnenju njegov najboljši pomočnik.

Tom Dumoulin ni razumel taktike Wouta van Aerta. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ves čas te dirke še nisem videl, da bi Wout storil napako. Kot lani je najboljši kolesar na Dirki po Franciji, toda včeraj njegove taktike sploh nisem razumel. Moral bi biti ob Vingegaardu in mu zagotavljati najboljšo pomoč," je jasen Dumoulin.

Presenečen je bil tudi, ko je videl, da se je Van Aert znova odcepil od glavnine in skupaj z Van der Poelom napadel. Po njegovem mnenju bi moral Van Aert prihraniti moči za prihodnje etape, saj je glavni cilj njegove ekipe z Vingegaardom osvojiti rumeno majico. Ta je za zdaj v lasti Danca, ki ima 17 sekund prednosti pred največjim izzivalcem Tadejem Pogačarjem.