Neverjetni Belgijec do četrte etapne zmage na letošnjem Touru, Pogačar varno v cilju

V Moulinsu, na cilju 11. etape Dirke po Franciji, smo pričakovano spremljali sprinterski obračun, zmagovalec pa je bil še četrtič v petih bolj ravninskih etapah 25-letni Belgijec Jasper Philipsen. Zanj je to 33. zmaga v karieri in jubilejna deseta letos. Drugo mesto je osvojil Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), tretje pa Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), ki sta bila povsem brez moči proti letos najboljšem sprinterju Toura.

Od slovenskih kolesarjev so vsi trije etapo, v kateri je padlo tudi nekaj dežja, varno končali etapo. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je ciljno črto prečkal v času glavnine na 20. mestu, vodilni Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pa dve mesti pred njim.

Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sta odlično opravljala vlogo pomočnikov. Mezgec je svojega sprinterskega kapetana Groenewegna pripeljal v sijajen položaj še 400 m pred ciljem, tudi Mohorič pa je za Bauhausa opravil veliko dela v zadnjih 15 km.

Večji del etape so zaznamovali trije ubežniki Matîs Louvel (Arkea-Samsic), Andrey Amador (EF Education-EasyPost) in Daniel Oss (TotalEnergies), ki je na čelu dirke vztrajal vse do zadnjih 13 kilometrov.

V četrtek bo na sporedu precej bolj zahtevna etapa od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa (168,8 km). Kolesarji bodo morali v razgibani etapi premagati pet kategoriziranih vzponov. Na zadnjem z vrhom okoli 28 km pred ciljem bodo delili tudi bonifikacijske sekunde.

Podrobnejši potek 11. etape Dirke po Franciji:

Cilj! Noro! Jasper Philipsen je prisprintal še do četrte etapne zmage na letošnjem Touru! Drugi je ciljno črtal Nizozemec Dylan Groenewegen, tretji pa Phil Bauhas.

5 km do cilja: Kolesarji drvijo skozi krožišča, kdo bo najhitreje prečkal ciljno črto 11. etape? Luka Mezgec se vozi za ekipo Jumbo-Visma.

13 km do cilja: Šale je konec! Glavnina je močno pospešila in ulovila še zadnjega ubežnika današnje etape, 36-letnega Daniela Ossa. Zdaj bo šlo na polno do cilja, sprinterske ekipe so na preži.

19 km do cilja: Italijan Daniel Oss, ki že skoraj od začetka 11. etape vztraja v begu, bo za svoj trud nagrajen s številko za najbolj borbenega kolesarja.

29 km do cilja: Spet dežuje! Morda se bo glavnini zdaj bolj mudilo do cilja. Danies Oss še vedno beži ... Na cilju v Moulinsu, kjer se bodo udarili sprinterji, so ceste k sreči suhe. Kolesarji ekipe Jayco AlUla, ki danes stavijo na Dylana Groenewegna, on pa na svojega zadnjega pomočnika v sprinterskem vlaku Luke Mezgeca, prevzemajo pobudo v glavnini.

35 km do cilja: Slika je podobna kot ob našem zadnjem javljanju. Šestindvajsetletni italijanski kolesar Daniel Oss še vedno kolesari na čelu dirke, glavnini pa se očitno (še) nikamor ne mudi. Ubežnika pušča na skoraj 50 sekundah prednosti.

52 km do cilja: Ubežni trio je razpadel, na čelu dirke vztraja samo še 36-letni Italijan Daniel Oss. Glavnina ima samo še 19 sekund zaostanka.

Srna na cestišču!

62 km do cilja: Zadnji gorski cilj 11. etape je za nami. Prvi je cilj 4. kategorije na Croix Blanche prečkal Daniel Oss in uplenil edino preostalo točko v boju za pikčasto majico, kjer vodi Američan Neilson Powless. Glavnina je s pomočjo ekip Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck in INEOS Grenadiers pospešila, a ubežna trojica se ne da. Še vedno imajo 35 sekund naskoka pred glavnino. Na dolgi ravnini kolesarje ovira veter.

67 km do cilja: Panika z dežjem je bila odveč, karavana se bo očitno izognila nalivu. Glavnina trojici ubežnikov (Andrey Amador, Matis Louvel in Daniesl Oss) še vedno dopušča pol minute prednosti. Tadeja Pogačarja (UAE) in Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) danes ne vidimo kaj dosti, očitno sta na varnem v glavnini.



71 km do cilja: Dežuje! To zna precej zaplesti etapo. Kolesarji se približujejo zadnjemu gorskemu cilju današnje etape. Vzpon do Côte de la Croix Blanche (IV.) je dolg 1.7 kilometra in ima nekaj več kot petodstotni povprečni naklon.

78 km do cilja: Ubežna trojica še vedno v vodstvu, a glavnina bi jih lahko že zdavnaj ulovila, če bi to željo imela. Mokre ceste v Montluconu napovedujejo težave na cesti. Samo še pol minute prednosti za ubežnike.

Še 100 km do cilja!

109 km do cilja: Kolesarji so že prečkali edini leteči cilj 11. etape. Med ubežniki je ciljno črto letečega cilja prečkal Louvel, s 23 leti najmlajši med ubežniki, še bolj pestro pa je bilo v glavnini. Sprint glavnine je dobil Jasper Philipsen, ki ima v posebni razvrstitvi za zeleno majico pred tekmeci ogromno zalogo točk (273). Njegov najbližji zasledovalec Bryan Coquard jih ima 160.

Izidi letečega cilja, Lapeyrouse (70.5 km).

1. Louvel 20 točk

2. Amador 17

3. Oss 15

4. Philipsen 13

5. Coquard 11

6. Meeus 10

7. Girmay 9

8. van Poppel 8

9. Teunissen 7

10. Fraile 6

11. Dillier 5

12. Zingtle 4

13. Hermans 3

14. van Hooydonck 2

15. Kragh Andersen 1

Opravičilo Danca, ki je zakuhal pravo zmešnjavo

Nizozemski spletni portal Wielerflits medtem poroča, da se je danski državni prvak Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ki je včeraj z izjavo, da Wout van Aert (Jumbo-Visma) zaradi skorajšnjega rojstva drugega otroka danes zapušča Tour, povzročil pravo zmešnjavo v karavani in medijih, van Aertu opravičil. "Opravičil se je v vseh jezikih," je potrdil belgijski zvezdnik, ki nad posledicami te izjave ni bil preveč navdušen. "Ni ravno zabavno, da moram takoj po etapi odgovarjati na taka vprašanja. Tudi moja družina je dobivala sporočila z vseh strani. Običajno je pametneje govoriti le o sebi," je posredno okrcal Skjelmoseja. "Še vedno sem tukaj, tako da upam, da se bomo danes lahko osredotočili na dirko," je dal vedeti van Aert.

130 km do cilja: Ubežna trojka je že prečkala drugi gorski cilj današnje etape, Mercurol (2.9 km, 4.4 odstotka, 4. kategorija), edino točko je pobral Italijan Daniel Oss iz ekipe TotalEnergies. Nihče od ubežnikov ne ogroža pikčaste majice Američana Neilsona Powlessa (EF Education-EasyPost). Na čelu glavnine, ki zaostaja minuto in pol, še vedno vztrajajo kolesarji ekipe Lotto-Dstny in Alpecin-Deceuninck, ki danes v zaključku etape računata na svoja zvezdniška sprinterja Caleba Ewana in Jasperja Philipsena.

131 km do cilja: Ubežna trojka složno nadaljuje vožnjo, a njihova prednost pred glavnino počasi kopni (1:15 minute). Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) je zaradi tehničnih težav moral zamenjati kolo, a se je hitro vrnil v ubežno skupino.

Za popestritev nekoliko dolgočasne etape objavljamo posnetek Tadeja Pogačarja, ki navdušuje s svojo francoščino.

147 km do cilja: Ubežna trojica je že prečkala prvi gorski cilj današnje etape, ki pa ni na vrhu prelaza, ampak nekaj kilometrov pod vrhom. Edino točko za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih si je priboril Francoz Matîs Louvel. Glavnina, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe Alpecin-Deceuninck, ki danes spet stavi na Jasperja Philipsena, ta je na letošnjem Touru slavil že tri etapne zmage, zaostaja 2:20 minute. Pri kontroliranju prednosti ubežne trojice jim pomagajo kolesarji ekip Jayco AlUla, Lotto Dstny in Soudal Quick-Step, ki imajo glede razpleta dirke podobne želje, skupinski sprint. Prednost ubežnikov se počasi topi.

150 km do cilja: Ubežniki se že vzpenjajo na prvi kategoriziran cilj današnje etape, Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km, 4.9 odstotka), gorski cilj 4. kategorije, kjer bo v boju za pikčasto majico na voljo samo ena točka.

156 km do cilja: Karavana se vozi mimo sončničnih polj, ki so prava paša za oči in paradiž za fotografe. Ubežna trojica ima že krepko nad tremi minutami prednosti pred glavnino.



162 km do cilja: Ubežna trojica Daniel Oss (TotalEnergies), Matîs Louvel (Arkea-Samsic) in Andrey Amador (EF Education-EasyPost) ima že dve minuti prednosti pred glavnino, kjer pa je čutiti premike ekipe Lotto-Dstny, ki si želi, da bi etapo odločil skupinski sprint. Če se to zgodi, bo eden od favoritov tudi njihov sprinterski as Caleb Ewan. Vremenske razmere so danes precej bolj ugodne kot zadnje dni, ni več tako vroče, povprečna temperatura se danes giblje okoli 24 stopinj Celzija, obstaja pa možnost bočnega vetra, ki bi glavnini lahko povzročal preglavice.



173 km do cilja: Sprememba v ubežni skupini! Tonyja Gallopina je v ubežni trojici nadomestil Daniel Oss (TotalEnergies), družbo mu delata Matîs Louvel (Arkea-Samsic) in Andrey Amador (EF Education-EasyPost). Glavnina ne reagira, očitno so zadovoljni s pobegom.

13.27: Uraden start 11. etape! Napadi se že vrstijo, bo glavnina zadovoljna z ubežno trojico, ki jo sestavljajo Louvel, Amador in Gallopin? Srečno!



13.05: Kolesarji so se v gotskem mestu Clermont-Ferrand podali na dobrih deset kilometrov dolgo zaprto vožnjo 11. etape. Tadej Pogačar sproščeno klepeta s Pellom Bilbaom, zmagovalcem 10. etape, in nosilcem zelene majice Jasperjem Philipsenom.



Pri nosilcih majic ni sprememb. Jonas Vingeaard ostaja v rumeni, Philipsen v zeleni, Neilson Powless še vedno nosi pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih, Tadej Pogačar pa belo majico najboljšega mladega kolesarja. V razvrstitvi ekip zdaj vodi ekipa Bahrain-Victorious, številko za najbolj borbenega kolesarja pa bo nosil Krists Neilands (Israel-Premier Tech).

Posebna komisija, ki jo sestavljajo Thierry Gouvenou in Clément Duriez (ASO), nekdanji kolesar Nicolas Roche in Céline Rousseaux (France TV) je za najboljšega sotekmovalca prvega tedna Toura izbrala Wouta van Aerta (Jumbo-Visma). Belgijec bo za laskav naziv prejel tri tisočake. Zanimivo je, da je prav van Aert na letošnjem Touru deležen ogromno kritik, njegovega ravnanja v torkovi etapi ni razumel niti nekdanji kolesar Jumbo-Visme Tom Dumoulin.



Pozdravljeni! Še nekaj minut nas loči do starta 11. etape, kjer pričakujemo šprint glavnine. Dan bo poseben za francoskega državnega prvaka Valentina Madouasa (Groupama – FDJ), ki danes praznuje 27. rojstni dan.