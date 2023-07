Kolesarji, ki ciljajo na visoka mesta v skupni razvrstitvi Dirke po Franciji, so včeraj kljub vmesnim epizodam s plohami, preživeli dokaj miren dan. Pri vrhu skupnega seštevka dirke ni prišlo do sprememb, a že danes je lahko drugače, opozarja Tadej Pogačar, ki za vodilnim Jonasom Vingegaardom zaostaja 17 sekund. Na slabih cestah še vedno čuti nelagodje v zapestju.

Ne glede na to, da so zahtevne gorske etape na sporedu šele v petek, soboto in nedeljo, se slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar zaveda, da bi tudi današnja, 12. tranzitna razgibana etapa od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa, ki prinaša pet kategoriziranih vzponov in bonifikacijske sekunde na zadnjem vzponu, z vrhom okoli 28 kilometrov pred ciljem, lahko prinesla spremembe pri vrhu.

"Zelo zahtevno bo," je svoje mnenje o 12. etapi strnil Tadej Pogačar. "Včerajšnja etapa (10. etapa, op. a.) je postala ena najtežjih na celotnem Touru in jutrišnja ji je podobna. Trasa ima svoje pasti in je lahko zahtevna tudi za favorite," je ocenil Pogačar, ki je trenutno drugi v generalni razvrstitvi, sedemnajst sekund za nosilcem rumene majice Jonasom Vingegaardom.

Nekaj besed je namenil tudi poškodbi zapestja, kjer ena od kosti še vedno ni povsem zaceljena, a zatrjuje, da se stvari odvijajo v pravo smer. "Stanje z zapestjem se izboljšuje. Še vedno je vsak dan nekoliko občutljivo, po koncu Toura ga bom za nekaj dni povsem razbremenil. Kdaj me zapestje najbolj moti? Ko se vozimo po usr*** cestah," je namignil in hitro dodal: "Toda na srečo so ceste zelo lepe."

Pogačarjev največji tekmec Jonas Vingegaard je zagotovil, da do konca tedna, ko bodo na sporedu zahtevne gorske etape, ne bo poskušal z norimi napadi. "Skušali bomo obdržati rumeno majico, a ne bomo delali ničesar norega, energijo bomo hranili za konec tedna, predvsem za soboto in nedeljo. V petek nas čaka samo en vzpon, sobota in nedelja pa bosta zelo naporna," se zaveda lanski zmagovalec Toura.

"Trase 12. etape si še nisem pogledal, vam pa, da je veliko vzponov in spustov, a to moramo še analizirati z ekipo. Trudil se bom, da do konca tedna ne bom imel nobenih težav," je dal vedeti Vingegaard.

V četrtek bo na sporedu zahtevna etapa od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa (168,8 km). Kolesarji bodo morali v razgibani etapi premagati pet kategoriziranih vzponov. Na zadnjem z vrhom okoli 28 kilometrov pred ciljem bodo delili tudi bonifikacijske sekunde.

Še precej težje bo ob koncu tedna. Karavano v petek, na francoski državni praznik, dan Bastilje, čaka gorska etapa s ciljnim vzponom na Grand Colombier, ob koncu tedna pa dve alpski etapi. Kolesarji se bodo v soboto spopadli z vzponom na Joux Plane, dan pozneje pa jih čaka vzpon na Saint-Gervais Mont-Blanc. Sledi dan počitka in v torek gorski kronometer.

