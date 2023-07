Velika zmaga Špancu, na brutalni etapi trpeli tudi favoriti

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 12. etape:

Cilj: Španec Ion Izaguirre (Cofidis) je zmagovalec naporne 12. etape 110. Toura! Francoz mathieu burgaudeau (TotalEnergies) je bil drugi, tretji pa Američan Matteo Jorgenson (Movistar). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v cilj prišel z glavnino, 4:14 za zmagovalcem.

🏆 Ion Izagirre wins in Belleville-en-Beaujolais!



🏆 Ion Izagirre s’impose à Belleville-en-Beaujolais !#TDF2023 pic.twitter.com/zJ5VowleNf — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

5 km do cilja - Izaguirre je še povečal prednost na 55 sekund in zmago mu lahko danes prepreči le še izjemna smola.

10 km do cilja - Izaguirre vztraja 45 sekund pred zasledovalci, ki se ne uspejo dogovoriti za organiziran lov.

12 km do cilja - Iz zasledovalne skupine je bilo nekaj napadov, prednost Izaguirreja je padla na 40 sekund, glavnina pa je spet nekaj več kot štiri minute za vodilnim Baskom.

⚡ Ion Izagirre nearly has a minute on the chasing group!



⚡ Ion Izagirre a presque une minute d'avance sur ses poursuivants ! #TDF2023 pic.twitter.com/Jy0jP7XuxT — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

15 km do cilja – Ion Izaguirre (Cofidis) vozi 50 sekund pred Benootom, Pinotom, Martinom, Jorgensonom, Johannessonom in Burgaudeajem. Glavnina se je vodilnemu Basku približala na 3:58.

21 km do cilja - V glavnin je na spustu padel Norvežan Torstein Traen, ki zaradi prejšnjih dveh padcev dirka poškodovan. Tudi tokrat se je hitro spravil nazaj na kolo in nadaljuje z dirko. Ion Izaguirre vodil že 38 sekund pred zasledovalci in natanko štiri minute pred glavnino.

28 km do cilja - Ion Izaguirre je prvi dosegel Col de la Croix Rosier in poleg petih gorskih točk pobral tudi osem bonifikacijskih sekund. Španec je spust začel 20 sekund pred zasledovalci in 4:10 pred glavnino, na čelo katere so se postavili člani moštva Ineos Grenadiers.

Izidi gorskega cilja, Col de la Croix Rosier:

1. Izaguirre 5 točk/8 sekund

2. Jorgenson 3/5

3. Pinot 2/2

4. Benoot 1

30 km do cilja - Vodstvo je prevzel Španec Ion Izaguirre (Cofidis). Van der Poela zmanjkuje.

🔥Attack from Ion Izagirre!! No one can follow the rider from @TeamCOFIDIS!



🔥Attaque de Ion Izagirre ! Personne ne peut suivre le coureur de @TeamCOFIDIS ! #TDF2023 pic.twitter.com/1rC7ouL0Jv — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

31 km do cilja - V vodstvu je zdaj osmerica, uma 4:26 prednosti pred glavnino.

32 km do cilja - Van der Poelu sta se v vodstvu pridružila še Thibaut Pinot in Matteo Jorgenson. Trojica ima le še 11 sekund prednosti pred skupino z Benootom, Martinom, Izaguirrejem, Johannessenom in Burgaudeajem. Glavnina vozi 4:05 za vodilnimi.

33 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col de la Croix Rosier.

35 km do cilja - Van der Poel vztraja v vodstvu, ima še dobrih 20 sekund prednosti pred zasledovalci in 3:38 za glavnino. Ta je zdaj združena, skupina z Mohoričem in Powlessom je namreč ujela skupino z Vingegaardom in Pogačarjem.

44 km do cilja - Mathieu van der Poel je prvi prečkal Col de la Croix Montmain in pobral pet gorskih točk, tri je osvojil Johannessen, dve Gueirreiro in eno Martin. Van der Poel ima 23 sekund prednosti pred zasledovalci in 2:30 pred skupino z rumeno majico in Pogačarjem.

45 km do cilja - Mathieu van der Poel je zdaj sam v vodstvu.

47 km do cilja – Na vzponu na Col de la Croix Montmain sta se v vodstvo odpeljala Andrey Amador in Mathieu van der Poel, imata 24 sekund prednosti pred skupino zasledovalcev, ki počasi izgubljajo člane, popustili sta že Pedersen, Alaphilippe in Stuyven. Skupina z rumeno majico vozi 2:35 za čelom dirke.

59 km do cilja – Kolesarji so opravili še s tretjim vzponom dneva, na Cole de la Casse Froide (III. kategorija, 5,3 km, 6,1 %) je prvi prišel Guillaume Martin. Vodilna petnajsterica ima še 2:40 prednosti pred skupino z rumeno majico in Pogačarjem ter 5:10 pred skupino s pikčasto majico in Matejem Mohoričem. Skupina z zeleno majico vozi 12:13 za čelom dirke.

Takoj na začetku spusta je prišlo do padca v glavnini, na tleh so se znašli Michael Woods, Giulio Ciccone, Anthon Charmig, Pascal Eenkhoorn in Florian Vermeersch. K sreči se nihče ni poškodoval.

Na vrsti sta zdaj še najzahtevnejša vzpona dneva, klanca druge kategorije, Col de la Croix Montmain in Col de la Croix Rosier, kjer se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

75 km do cilja – Kolesarji so opravili z edinim letečim ciljem dneva, 20 točk je v Regnie-Duretteju pobral Mads Pedersen. Vodilna petnajsterica ima zdaj že 3:15 prednosti pred skupino z rumeno majico, 6:30 pred skupino s pikčasto in 11 minut pred skupino z zeleno. Povprečna hitrost v prvih dveh urah etape je bila 46,55 km/h.

💚 At the intermediate sprint of Régnié-Durette, @alafpolak1 and @Jasperstuyven manage to join the leading group. The break is formed.



💚 Au sprint intermédiaire, @alafpolak1 et @Jasperstuyven rentrent sur la tête de course. L'échappée est enfin formée.#TDF2023 pic.twitter.com/o149KnivlM — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

Izidi letečega cilja, Regnie-Durette:

1. Pedersen 20 točk

2. Van der Poel 17

3. Amador 15

4. Teuns 13

5. Campenaerts 11

6. Benoot 10

7. Martin 9

8. Burgaudeau 8

9. Jorgenson 7

10. Johannessen 6

11. Pinot 5

12. Guerreiro 4

13. Izaguirre 3

14. Stuyven

15. Alaphilippe 1

78 km do cilja – Stanje se je po dveh urah norenja le malce umirilo, vodi zdaj trinajsterica Benoot, Pinot, Amador, Pedersen, Van der Poel, Martin, Ion Izagirre, Guerreiro, Jorgenson, Teuns, Campenaerts, Johannessen in Burgaudeau. S 23 sekundami zaostanka ji sledita Alaphilippe in Stuyven, skupina s Pogačarjem in Vingegaardom vozi 1:14 za vodilnimi, skupina s Powlessom in Mohoričem pa 3:46.

🏁 83 KM



1️⃣3️⃣ 🚴‍♂️

13 riders lead but @alafpolak1 and @Jasperstuyven try to join. But the peloton @maillotjaune aren't far behind.



13 coureurs en tête, mais d'autres tentent de faire la jonction, comme Julian Alaphilippe.#TDF2023 pic.twitter.com/LYjfm0L358 — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

88 km do cilja – Zdaj se je v ospredju izoblikovala močna skupina z Benootom, Pedersenom, Teunsom, Amadorje, Van der Poelom, Izagirrejem, Guerreiro, Jorgensonom, Campenaertsom in Burgaudeaujem. Lovi jih še Thibaut Pinot, skupina z rumenim Vingegaardom in Pogačarjem se želi umiriti.

90 km do cilja - Benoot, Pedersen in Teuns še vzdržujejo minimalno prednost, njihove zasledovalce je pogoltnila glavnina. V tej še vedno ni nobenega reda, kar naprej se vrstijo napadi in skoki.

95 km do cilja – Benootu, Teunsu in Pedersenu zdaj sledi trojica Andrey Amador, Ion Izagirre in Matteo Jorgenson. Razlika mes trojicama je 13 sekund, dobre pol minute za čelom dirke vozi skupina s Pogačarjem in rumenim Vingegaardom.

100 km do cilja - Po norih 69 kilometrih je glavnina raztrgana, Benootu in Teunsu se je v vodstvu pridružil še Danec Mads Pedersen, trojica pa zdaj vozi 18 sekund pred glavnino. Skupina s Powlessom in Mohoričem zaostaja 3:30 za čelom dirke. Caleb Ewan je povsem na repu dirke dobil pomoč Jasperja de Buysta, ki mu bo zdaj poskušal pomagati ujeti časovno zaporo. Dvojica vozi 13:25 za čelom dirke.

105 km do cilja - Majhno prednost imata zdaj Belgijca Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) in Dylan Teuns (Israel - PremierTech).

107 km do cilja - Trojica je spet v skupini, vrstijo se novi napadi. Tempo je še naprej surov, skupina okoli pikčastega Powlessa zaostaja že 2:38 za čelom dirke, skupina z zelenim Philipsenom 6:23, avstralski sprinter Caleb Ewan pa vozi sam z več kot 12-minutnim zaostankom in ga danes čaka lov na časovno zaporo.

📖Chaos, noun : A state of total confusion with no order. Also, Stage 12 of the #TDF2023



📖Chaos, nm : État de confusion générale. Mais aussi, l'étape 12 du #TDF2023 pic.twitter.com/TkVu1Ivo5M — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

109 km do cilja - Keldermanu in Skjelmoseju se je pridružil še Mark Soler, trojica pa ima vsega štiri sekunde prednosti pred skupino z rumenim Vingegaardom, ki se ga kot senca drži Pogačar.

113 km do cilja – Zdaj sta v vodstvu Wilco Kelderman in Mattias Skjelmose, sledi jima še Aleksej Lucenko, nato razredčena glavnina z Vingegardom in Pogačarjem. Pogačar ima ob sebi še Marka Solerja, Adama Yatesa, Mattea Trentina, Rafala Majko in Felixa Grossschartnerja. Skupini s Powlessom in O'Connorjem sta se združili, vozita pa 1:57 za čelom dirka.

116 km do cilja - Van Aerta so zasledovalci ujeli, v vodstvo je skočil Francioz Anthony Turgis (TotalEnergies) .

🏁 117 KM@WoutvanAert has gone solo and has a lead over the @maillotjaune group containing the main GC contenders but missing Sepp Kuss. They currently sit more than a minute behind the main peloton #TDF2023 pic.twitter.com/Y15qLKmvpN — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

120 km do cilja – Van Aert ima zdaj 15 sekund prednosti pred skupino z rumenim Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem, Matej Mohorič je obtičal v skupini okoli Bena O'Connorja, ki vozi 1:25 za čelom dirke. 1:40 zaostaja skupina s Powlessom, Eganom Bernalom in Seppom Kussom, skupina z zelenim Philipsenom pa je že več kot štiri minute za vodilnim Belgijcem.124 km do cilja - Nov napad je sprožil Wout van Aert, ki se je odpeljal zasledovalcem.

128 km do cilja - Na čelu zdaj že močno razredčene in razpotegnjene glavnine je Wout van Aert (Jumbo-Visma), skupina s pikčastim Nielsonom Powlessom (ob njem so še Sepp Kuss in Egan Bernal) zaostaja več kot minuto, skupina z zelenim Jasperjem Phlipsenom pa že skoraj tri. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard ves čas pazita drug na drugega in se vozita v glavnini.

131 km do cilja – Kolesarji so opravili še z drugim kategoriziranim klancem dneva, Cote des Ecorbans (III. kategorija, 2,1 km, 6,9 %) je prvi prečkal Italijan Giulio Ciccone (Lidl – Trek), ki je na vzponu z Woutom Van Aertom in Danielom Felipejem Martinezom ujel Skjelmoseja. Dani Martinez je pobral eno točko.

133 km do cilja – Spet se je stanje premešalo, vodi zdaj trojica Mathieu Burgaudeau, Omar Fraile in Matteo Jorgenson.

134 km do cilja – Zdaj je v vodstvu trojica Mathieu van der Poel, Mathieu Burgaudeau in Pascal Eenkhoorn.

136 km do cilja – Majhno prednost ima zdaj trojica Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose in Matteo Jorgenson. Na čelu glavnine tempo diktira Jumbo-Visma.

138 km do cilja - Španec David de La Cruz (Astana) je po padcu odstopil z dirke, naložili so ga v reševalno vozilo in je že na poti v bolnišnico. To je deveti odstop na letošnjem Touru, z dirko nadaljuje še 167 tekmovalcev. Tempo je še naprej izjemen in dirka zato precej nevarna.

141 km do cilja - Zdaj ima majnšo prednost četverica Victor Campenaerts, Pascal Eenkhoorr, Wout van Aert in Matteo Jorgenson. V glavni sta padla Quentin Pacher (Groupama – FDJ) in David de la Cruz (Astana), Francoz je hitro nadaljeval z etapo, Španec je v bolečinah obležal ob cesti.

144 km do cilja – Z majhno prednostjo zdaj vodi Danec Soren Kragh Andersen (Alpecin – Deceuninck), glavnina ga lovi, skupina s sprinterji okoli nosilca zelene majice Jasperja Philipsena (Alpsecin – Deceuninck) pa je že izgubila stik z glavnino iz zaostaja že 50 sekund.

148 km do cilja – Kolumbijec Daniel Felipe Martinez (Ineos) je osvojil dve toči na Côte de Thizy-les-Bourgs, eno pa Giulio Ciccone (Lidl – Trek). Uspešnega pobega še ni, nadaljujejo se napadi. Glavnina je zaradi visoke hitrosti močno razpotegnjena, na mestih pretrgana, v ozadju imajo nekateri sprinterji že težave slediti tempu.

149 km do cilja – Nekaj malega prednosti imajo zdaj Matej Mohjorič, Mattias Skjelmose in Ion Izagirre.

150 km do cilja - Matej Mohorič je ves čas v ospredju glavnine in preži na novo priložnost za napad.

151 km do cilja - Na prvem klancu dneva si je majhno prednosti prikolesaril Španec David de la Cruz (Astana).

153 km do cilja – Kolesarji so že začeli vzpon na Côte de Thizy-les-Bourgs (III. kategorija, 4,3 km, 5,6-odstotni povprečni naklon).

🔨It's Hammer Time for @UnoXteam as they accelerate ahead of the first KOM of the day!



🔨@UnoXteam est ultra-présent à l'avant de la course en amont du premier col de la journée !#TDF2023 pic.twitter.com/tdWMBvG0tX — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

155 km do cilja - Ne, Mohorič je prenevaren, njegov poskus se je izjalovil, glavnina je spet skupaj. Vrstijo se novi napadi.

158 km do cilja - Napad je uspel Mateju Mohoriču (Bahrain Victorious), ki zdaj vodi sam z nekaj metri prednosti pred zasledovalci.

161 km do cilja - V glavnini se niso sprijaznili z begom in ga nevtralizirali. Vrstijo se novi napadi.

162 km do cilja - Vodilni četverici zdaj sledi še močna skupina dvanajstih kolesarjev. Kako bo reagirala glavnina?

164 km do cilja - Pedersenu so se pridružili še Alberto Bettiol, Fred Wright in Mathieu van der Poel.

166 km do cilja - Mads Pedersen (Lidl - Trek) ima nekaj metrov prednosti pred glavnino. Kdo se mu bo pridružil v begu?

13:27 (168,8 km do cilja) – Z nekaj malega zamude se je 12. etapa 110. Toura začela tudi zares, direktor dirke Christian Prudhomme je malo po kilometru nič dal znak za začetek dirke in takoj so se začeli napadi. K zamudi je dodala tudi predrta pnevmatika Avstrijca Gogola (Alpecin - Deceuninck), ki ga je glavnina počakala. Prvi je po uradnem startu močno pospešil Danes Mads Pedersen (Lidl - Trek).

💪 The race is underway and our first attacker is @Mads__Pedersen!



💪 La course est lancé, et @Mads__Pedersen est le premier attaquant du jour !#TDF2023 pic.twitter.com/lofyTpkzAA — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

Start: Ob 13.05 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 13.20 se bo razburljiva etapa začela tudi zares.

12. etapo si je kot najprimernejšo za napad na zmago že pred dirko označil slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victzorious), Tadej Pogačar (UAE Emirates) pa je opozoril, da bi lahko današnje pestro in nenadzorovano dogajanje lahko vplivalo tudi na stanje v skupnem seštevku. V tem Pogačar zaseda drugo mesto s 17 sekundami zaostanka za rumenim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma).

V pikčasti majici najboljšega hribolazca na dirki tudi danes kolesari Američan Neilson Powless (EF Education – EasyPost), ki ima v tem seštevku 46 točk, drugi je Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroën) z 28 in tretji Norvežan Tobias Halland Johannessen (Uno-X) s 26 točkami. Za potencialnega zmagovalca vseh petih gorskih ciljev dneva je na voljo potencialnih 16 točk. Powless pikčaste majice torej danes ne more izgubiti.

Varno v zeleni bo ostal tudi belgijski sprinterski as Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), ki ima s 323 točkami za zdaj neulovljivo prednost pred GFrancozom Bryanom Coquardom (Cofidis) – 178. Na letečem cilju v Regnie-Durettu bo za zmagovalca na voljo 20 točk, na cilju 30.