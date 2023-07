Pogačar: Ni bilo lahko, ampak nisem razmetaval z močmi

"Na takšen dan, ko je šlo tako hitro v prvih dveh urah, je seveda težko varčevati z energijo, ampak mislim, da mi je še kar uspelo," je po brutalni 12. etapi 110. Dirke po Franciji razlagal slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates). Četrtek zanj in za preostale favorite za skupno zmago na čelu z Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) načeloma ni bil dan, ko bi se morali izpostavljati, a je bilo zaradi dolgega in hudega boja za beg naporno za prav vse.

"Približno tako je bilo kot pred dvema dnevoma, a sem imel danes boljše noge. Preživeli smo kar v redu in brez stresa do zaključka. Ritem je vmes popustil, francoske ekipe so sicer nekaj poskušale, nato pa še Ineos, da bi znižal prednost Pinota in Martina v ospredju. Ni bilo lahko," je za RTV Slovenija po etapi dejal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

"Da, jutri bo med nama zagotovo boj do konca"

V cilj je Tadej Pogačar danes prikolesaril ob največjem tekmecu za skupno zmago Jonasu Vingegaardu, dobre štiri minute za zmagovalcem. Med etapo je ves čas budno pazil na danskega tekmeca. In obratno. Slovenski as je tudi zagotovil, da ni razmetaval z energijo s kakšnimi skoki ob nepravih trenutkih.

In energijo je moral privarčevati, saj jutri favorite čaka prvi iz serije peklenskih dni v Alpah. Petkova etapa bo s 137,8 kilometra sicer kratka, zato pa bo cilj na mitskem vzponu Grand Colombier (17,4 km/7,1 odstotka), kjer lahko pričakujemo nov spopad Pogačarja in Vingegaarda. "Da, jutri bo med nama zagotovo boj do konca," je bil danes kratek in jedrnat danski as, branilec lanske zmage s Toura.

Jutri si v etapi s ciljem na Grand Colombierju želi ponoviti dosežek iz leta 2020, ko je na mitski klanec premagal Primoža Rogliča. Foto: Reuters

Upa na ponovitev leta 2020, ko je na Colombierju premagal Rogliča

Malce bolj zgovoren je bil Pogačar. "Danes sem imel dobre noge in upam, da bo jutri spet tako. Klanec naj bi mi ustrezal, prevozil sem ga že na Touru leta 2020. Spomnim se, da sva s Primožem sprintala na vrhu in upam na podoben scenarij jutri," je povedal za TV Slovenija. Leta 2020 je Pogačar na poti do svoje prve zmage na Dirki po Franciji Primoža Rogliča premagal na Grand Colombierju in osvojil 15. etapo. Takrat je imel Zasavec v skupnem seštevku sicer še udobno prednost 40 sekund pred mladim rojakom.

Jutri bo poskušal Vingegaardu odščipniti še kakšno sekundo, za vodilnim Dancem trenutno zaostaja 17 sekund.

Ion Izaguirre je presrečni junak 12. etape Toura. Foto: Reuters

Junak dneva presrečen

Junak današnje etape pa je bil 34-letni Bask Ion Izaguirre (Cofidis), ki je napadel slabe tri kilometre pred vrhom zadnjega kategoriziranega klanca oziroma 31 kilometrov pred ciljem, nato pa na spustu še pridobil in zadržal prednost v zadnjih 13 ravninskih kilometrih.

"Ves Tour že poskušam priti v beg, danes pa mi je to končno uspelo in moral sem potegniti kar največ iz tega položaja. Na zadnjem klancu sem se počutil res močnega. Odpeljal sem se in nato še malce povišal prednost pred zasledovalci. Do konca je bilo še 30 kilometrov, veliko časa za razmislek, a moral sem si zaupati," je organizatorjem povedal Izaguirre.

Results powered by FirstCycling.com

