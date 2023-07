"Plan C. Ko bodo krokodili začeli plavati, planite na tigra!"

Na kratko: nič.

Seveda so vsi spremljevalci 11. etape Dirke po Franciji takoj posumili, da gre le za hudomušno izjavo, s katero so v ekipi UAE Emirates želeli popestriti nekoliko dolgočasno etapo, kar so pozneje tudi potrdili v pogovoru z Jensom Vogtom, posebnim poročevalcem za Eurosport, a nekateri so v teh besedah vseeno iskali globlje ozadje.

Kolesarski navdušenec Lukas Knöfler je na Twitterju podrobno analiziral načrt C ekipe UAE:

I think I've cracked the code! 💡

Tiger = yellow & black = Jumbo-Visma (Vingegaard)

Crocodiles = green = BORA-hansgrohe (Hindley)

"Jump the tiger" = position yourself ahead of TJV

"When the crocodiles have to swim" = when BOH are vulnerable in crosswinds

"You jump" = push on for…