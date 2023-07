Poljak do veličastne zmage, Pogačar po silovitem napadu spet bližje Vingegaardu

33-letni poljski kolesar Michal Kwiatkowski je s sijajnim vzpenjanjem iz ubežne skupine prišel do 31. zmage v karieri. Svetovni prvak s cestne dirke pred devetimi leti v Španiji je drugič slavil etapno zmago na Touru, prvič mu je to uspelo pred tremi leti.

Tadej Pogačar je s silovitim napadom Jonasu Vingegaardu odščipnil osem sekund prednosti. Foto: Reuters

V skupnem seštevku je razlika na vrhu še nekoliko manjša. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se je s silovitim napadom okoli 400 metrov pred koncem vendarle malce odlepil branilcu zmage in ciljno črto prečkal kot tretji s 50 sekundami zaostanka za Kwiatkowskim. S tem je pridobil še štiri bonifikacijske sekunde.

Drugo mesto je pripadlo ubežniku, Belgijcu Maximu Van Gilsu (Lotto Dstny), ki je zaostal 47 sekund, Vingegaard (Jumbo-Visma) pa je ciljno črto prečkal kot četrti z zaostankom 54 sekund.

Foto: Reuters

V generalni razvrstitvi ima zdaj Vingegaard še devet sekund naskoka pred Pogačarjem. Tretjeuvrščeni Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe) ima po novem dve minuti in 51 sekund zaostanka, potem ko je danes ciljno črto prečkal kot šesti (+1:05).

V begu se je danes znašel tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki pa na zase ne ravno najboljšem terenu ni imel možnosti za etapno zmago. Kljub temu se je dobro boril in ciljno črto prečkal kot 18. z zaostankom dveh minut in šestih sekund.

Foto: Guliverimage

Danes je Pogačarjevo moštvo ves čas lovilo ubežnike in skušalo omogočiti favoritom boj za etapno zmago. Vseeno so bili za slabo minuto prekratki. Ob vznožju zaključnega vzpona na Grand Colombier (17,4 km/7,1 %) je imelo 16 ubežnikov slabe štiri minute naskoka pred glavnino, Kwiatkowski pa je v ospredju zdržal in na francoski državni praznik slavil prestižno zmago.

V soboto bo na sporedu prva alpska etapa od Annemassa do Morzina (151,8 km). Gre sicer za drugo od treh zaporednih gorskih etap ta konec tedna, v tej pa bodo morali kolesarji premagati pet kategoriziranih vzponov ter skupno 4.100 višinskih metrov.

Podrobnejši potek 13. etape Dirke po Franciji:

🗣️ "Je n'étais pas seul aujourd'hui, j'avais 18 amis dans l'échappée. Le dernier col était tout simplement fou. On pensait que l'on serait devant que jusqu'au pied car UAE roulait fort, mais c'est compliqué de rattraper 19 coureurs. Je ne pensais pas que ça serait possible, mais… pic.twitter.com/vPyVCGWbPX — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

Cilj! Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) je veliki zmagovalec 13. etape Dirke po Franciji. Tadej Pogačar (UAE) je v zadnjih 400 metrih silovito pospešil in v cilj pripeljal kot tretji, kar mu je prineslo dodatne štiri odbitne sekunde. Skupaj je danes izničil osem sekund zaostanka za vodilnim Vingegaardom. Od rumene majice ga loči samo še devet sekund.

Foto: Reuters

1,5 km do cilja: Oster tempo Adama Yatesa! Kaj pripravlja ekipa UAE? Glavnina je pravkar ulovila Mohoriča, ki je danes spet pokazal, da je v izjemni formi.

3 km do cilja: Michal Kwiatkowski se skozi špalir navijačev, ki na dan Bastilje, francoski državni praznik, uživajo v prostem dnevu, vozi etapni zmagi naproti. Že zdaj je jasno, da bo razglašen za najbolj bojevitega kolesarja.

5 km do cilja: Mohorič je nekoliko popustil in se zdaj vozi na šesti poziciji. Kwiatkowski s skoraj minuto prednosti drvi proti cilju, morda tudi etapni zmagi. Na čelu glavnine je zdaj njegov rojak Rafal Majka, zaostanek skupine s Pogačarjem in Vingegaardom je zdaj dve minuti in 20 sekund.

7 km do cilja: 33-letni Poljak Michal Kwiatkowski pridobiva prednost pred zasledovalci, zdaj ima že več kot 50 sekund prednosti. Glavnina z rumeno in belo majico, kjer že ves dan tempo narekuje ekipa UAE Emirates, je nekoliko stopila razliko, ta zdaj znaša dve minuti in 48 sekund.

Samo še deset kilometrov do cilja! Mohorič je medtem že ujel trojko Shaw, Van Gils, Tejada in zdaj složno lovijo Kwiatkowskega, ki ima 37 sekund prednosti. Glavnina s Pogačarjem in Vingegaardom, ki za zdaj (še) ne kažeta interesa za napad in popestritev razmer v skupnem seštevku, še vedno zaostaja več kot tri minute.

🇵🇱@kwiato has a 40" lead over the chase group, and 3'15" over the peloton, still led by @TeamEmiratesUAE



🇵🇱@kwiato a 40" d'avance sur le groupe de chasse, et 3'15" sur le peloton, toujours mené par @TeamEmiratesUAE #TDF2023 pic.twitter.com/kHudiIwbJA — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

Spektakularni prizori!

🤩⛰ How beautiful is the climb of the Grand Colombier



🤩⛰ Les merveilleux lacets du Grands Colombier#TDF2023 pic.twitter.com/7xlLZdQxKh — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

11 km do cilja: Sprememba! Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) je pospešil in prehitel vodilno trojko. Blizu je tudi Matej Mohorič, ki za vodilnim zaostaja okoli 20 sekund. Med njim in Poljakom je samo še trojka James Shaw, Maxim Van Gils in Harold Tejada. V ozadju tempo navija Marc Soler iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates.

15 km do cilja: iz skupine ubežnikov se je kmalu po začetku vzpona odlepil Francoz Quentin Pacher (Groupama - FDJ), a so ga zasledovalci že ujeli. Zdaj so na čelu dirke James Shaw, Maxim Van Gils in Harold Tejada. Glavnina še vedno zaostaja tri minute in 30 sekund.

Quentin Pacher v akciji Foto: Reuters

Glavnina še vedno zaostaja tri minute in 40 sekund, a tudi tam je vse bolj živahno. UAE narekuje tempo, Vingegaard se kot klop drži Pogačarja, ki je na ciljem vzponu na Grand Colombier enkrat že zmagal, in sicer leta 2020, ko je tam premagal Rogliča.

💥 @QuentinPacher 🇫🇷 attacks at the bottom of the Grand Colombier!



💥 Attaque de @QuentinPacher 🇫🇷 au pied du Grand Colombier !#TDF2023 pic.twitter.com/NCGiKdhjtS — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

Foto: Reuters 17 km do cilja: ubežna skupina z Matejem Mohoričem je že na vznožju vzpona na zaključni klanec današnje etape. Klanec na Grand Colombier, kjer je Tadej Pogačar zmagal leta 2020, je dolg skoraj 18 kilometrov in ima sedemodstotni povprečni naklon. Zmagovalec bo prejel deset odbitnih sekund, drugouvrščeni šest in tretji štiri sekunde. Glavnina je pospešila, zdaj zaostaja tri minute in 42 sekund.

🏁17 KM



1️⃣6️⃣🚴‍♂️@p_latour

We have started the Grand Colombier!



Nous avons commencé le Grand Colombier ! #TDF2023 pic.twitter.com/83NKiOkNMt — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

27 km do cilja: ubežna skupina z Matejem Mohoričem je na spustu močno pospešila in prednost pred glavnino povečala na skoraj štiri minute. Se lahko eden od njih – v skupini je še 17 kolesarjev – danes pripelje do etapne zmage? Medtem so na Radio Touru sporočili, da je Avstralec Caleb Ewan (Lotto-Dstny), zmagovalec petih etap na prejšnjih izvedbah Toura, odstopil in končal dirko.

50 km do cilja: ubežniki so že na letečem cilju, ki ga je prvi prečkal nekdanji Rogličev moštveni kolega Mike Teunissen (Intermarché - Circus - Wanty) in pobral 20 točk. Tik za njim je črto prečkal Mohorič in silovito pospešil, da mu Nizozemec ne bi ušel. Ubežniki počasi popuščajo, nekateri so že odpadli iz prve skupine, ki ima še vedno dve minuti in 25 sekund prednosti pred glavnino. Razliko med ubežniki in glavnino ohranjata Matteo Trentin in Mikkel Bjerg iz ekipe UAE Emirates.

Foto: Reuters

56 km do cilja: kolesarji se približujejo letečemu cilju, ki bo v mestu Hauteville-Lompnès 50 kilometrov pred ciljem. Ubežniki, med katerimi je 19 kolesarjev, tudi Matej Mohorič, imajo dve minuti in 20 sekund prednosti. Mohorič je nekoliko pospešil, a ni naredil večje razlike, je pa zanimiral skupino. V ozadju glavnino vleče italijanski kolesar Matteo Trentin, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki bo danes očitno napadel etapno zmago, morda tudi rumeno majico.

Foto: A. S. O.

17 km do cilja: kolesarji se približujejo vznožju končnega vzpona današnje etape. Klanec na Grand Colombier, kjer je Tadej Pogačar zmagal leta 2020, je dolg skoraj 18 kilometrov in ima sedemodstotni povprečni naklon. Zmagovalec bo prejel deset odbitnih sekund, drugouvrščeni šest in tretji štiri sekunde.

60 km do cilja: ubežna skupina z Matejem Mohoričem ima že dve minuti in 19 sekund prednosti pred glavnino, v kateri UAE navija tempo in nadzoruje beg, kar daje vedeti, da ima Tadej Pogačar danes visoke načrte. "Čakajo nas tri zelo težke etape, želimo si vzeti nekaj sekund, vemo pa, da je proti Jonasu zelo težko. Današnja etapa je zelo dobra za to, da poskusimo startati na etapno zmago. Malenkost drugače je, ker sem klanec (Grand Colombier, op. a.) že prevozil, mali plus je, ker vzpon poznam in lahko tempiram moči," je pred etapo v pogovoru za nacionalno televizijo povedal Pogačar, ki bo moral za prevzem rumene majice izničiti 17 sekund naskoka, ki ga ima njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard.

Foto: Guliverimage

65 km do cilja: mimogrede, se spomnite, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 2016?

7 years ago today, one of the craziest Tour de France stages in recent memory 😮‍💨



Thomas de Gendt wins on Mont Ventoux as Chris Froome runs up the mountain in the yellow jersey. Absolute scenes. pic.twitter.com/qfu4AlGJGT — le tour de robyn (@robynjournalist) July 14, 2023

80 km do cilja: Ubežna skupina z 20 kolesarji, tudi s slovenskim asom Matejem Mohoričem, ima minuto in pol prednosti pred glavnino, kjer kolesarji ekipe UAE pod taktirko Mikkela Bjerga in Vegarda Stakeja Laengena še vedno narekujejo tempo. Glavnina je razpotegnjena, hitrosti pa so izjemno visoke. Povprečna hitrost v današnji etapi je po skoraj 40 kilometrih vožnje 52,7 km/h, poleg tega so temperature višje od 30 stopinj Celzija. Eurosportov poročevalec Jens Voigt je prepričan, da bo rumena majica danes zamenjala lastnika in prešla v slovenske roke.

😱 The pace is incredibly high since the start of the stage. The peloton is a long single file. Average speed since the start : 52,7 km/h



😱 Le rythme est très élevé depuis le départ ! Le peloton est en file indienne. Vitesse moyenne depuis le départ : 52,7 km/h#TDF2023 pic.twitter.com/m2mcdsYOMA — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

110 km do cilja: nova situacija v etapi! Večja skupina, v kateri je kar 20 kolesarjev, med njimi je tudi Matej Mohorič, je ujela ubežniški kvartet. Najvišje uvrščen kolesar v skupni razvrstitvi, ki se mu je uspelo prebiti v ubežno skupino, je Harold Tejada (Astana), ki je s skoraj 55 minutami zaostanka na 40. mestu. V ozadju tempo navija ekipa UAE, ki si očitno ne želi prevelike razlike za ubežno skupino, ta ima dobro minuto prednosti.

Foto: Reuters

Poglejmo, kdo vse je v ubežni skupini:

Matej Mohorič, Fred Wright (Bahrain Victorious), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol, James Shaw (EF Education-EasyPost), Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), Jasper Stuyven (Lidl-Trek), Adrien Petit, Mike Teunissen, Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty), Nelson Oliveira (Movistar), Hugo Houle (Israel-PremierTech), Luca Mozzato (Arkéa-Samsic), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Cees Bol, Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Anthon Charmig (Uno-X) in Pierre Latour (TotalEnergies).

🏁108KM



2️⃣0️⃣🚴‍♂️

⚡ We have a group of 20 at the front, and they're slowly building up their lead !



⚡ Nous avons un groupe de 20 personnes à l'avant, qui prend peu à peu de l'avance ! #TDF2023 pic.twitter.com/RDV7HkAlMy — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

116 km do cilja: Napadi se nadaljujejo. Zdaj z begom poskušajo Quentin Pacher (Groupama - FDJ), Mike Teunissen (Intermarché - Circus - Wanty), Nelson Oliveira (Movistar Team) in Maxim Van Gils (Lotto Dstny), ki so si privozili približno deset sekund prednosti pred glavnino. Bo ta zadovoljna s sestavo ubežne skupine?

14.15: Po 15 kilometrih hitre vožnje si je nekaj prednosti pred glavnino uspelo izboriti šest kolesarjev, in sicer Remi Cavagna, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Magnus Cort, Fred Wright in Bryan Coquard, a je v ozadju še vedno živahno. Številni kolesarji se želijo pridružiti ubežni skupini. Nazadnje je to uspelo še Nelsonu Oliveiri, Rasmusu Tillerju in Maximu Van Gilsu.

14.00: Prvih 75 kilometrov današnje etape, ki se je z zaprto vožnjo v Chatalion-Sur-Chalaronnu začela ob 13.45, uradno pa deset minut pozneje, je bolj ali manj ravninskih. Nato za ogrevanje kolesarje čaka nekategoriziran in dokaj nezahteven klanec, preden se bo na 120. kilometru začel zahteven ciljni vzpon. Tour danes prihaja na obronke Alp, v gorovje Jura, nekakšno predsobo največjega in najbolj impozantnega evropskega gorovja. Tu naj bi imel Vingegaard nekaj prednosti pred Pogačarjem, a to bo moral danski as danes tudi dokazati.

💥 The race is on! Bring on the attacks!



💥 La course est lancée, place aux attaques !#TDF2023 pic.twitter.com/18rw1jPrRu — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

13:55: Direktor dirke Christian Prudhomme je zamaknil z zastavico, zdaj gre zares, napadi se začenjajo! Francozi danes praznujejo dan Bastilje, francoski državni praznik, in zmaga francoskega kolesarja na ta dan je vredna neskončno več kot druge. Kdo so glavni francoski kandidati za etapno zmago?

🇫🇷French delights on #BastilleDay?



The local heroes have won 28 times on their National Day in the 109 editions of @LeTour since 1903



Here are the main contenders to make it 29 on Grand Colombier according to the #NTTpredictor #TDFdata #TDF2023 pic.twitter.com/ISSH2X42Kr — letourdata (@letourdata) July 14, 2023

🔥Stage 13 on the 14th of July. We're a go!

Happy Bastille Day everyone 🇫🇷



🔥L'étape 13 le 14 Juillet. On est prêts !

Excellente fête nationale tout le monde 🇫🇷#TDF2023 pic.twitter.com/FVxtP02RIK — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

Foto: Reuters

13.45: Kolesarji so se že podali na zaprto vožnjo v Chatalion-Sur-Chalaronnu, po desetih minutah ležerne vožnje, namenjene gledalcem ob cesti, se bo ob 13.55 dirka začela zares. Prvih 75 kilometrov bo bolj ali manj ravninskih. Lastnike majic zdaj že dobro poznamo, ostajajo pri istih lastnikih.

🗣️"J'espère le même scénario sur le Grand Colombier qu'il y a 3 ans !" -🇸🇮@TamauPogi #TDF2023 pic.twitter.com/G7pMBvXZzq — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2023

Smo tik pred začetkom 13. etape Dirke po Franciji, ki bi lahko premešala razmerje na vrhu skupnega seštevka. Bože danes izničil prednost? Zaključni vzpon na Grand Colimbier zelo dobro pozna, tam je leta 2020 že zmagal, tik pred