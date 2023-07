Pogačarjev napad ustavila motocikla: Še bo napeto!

Tudi v zahtevni alpski 14. etapi 110. Toura sta najboljša kolesarja na dirki Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard uprizorila epsko bitko. Slovenski as je nosilca rumene majice napadel na zadnjem in najzahtevnejšem vzponu dneva, Col de Joux Plane, kjer so bile na voljo bonifikacijske sekunde, a sta mu načrte prekriža motocikla, ki jima je na brutalnem klancu zmanjkalo moči, v gostem špalirju navijačev pa tudi ni bilo prostora, da bi ju 24-letni as iz Klanca pri Komendi obvozil. Sprint na gorskem cilju je naposled dobil Vingegaard in proti Pogačarju pridobil tri sekunde, v ciljnem sprintu 12 kilometrov kasneje pa je Slovenec Dancu vrnil v boju za drugo mesto in nazaj pridobil dve sekundi.

"Dva motorista pred menoj nista imela pospeška in moral sem prekiniti napad, v nogah mi je začela zastajati kislina, to je bil zaključek vzpona zame," je dogodke izpod vrha Joux Plana za TV Slovenija opisal Tadej Pogačar, ki pa po etapi, v kateri je proti Vingegaardu izgubil sekundo ni bil pretirano razočaran. "Če potegnem črto, je bil to odličen dan," je ocenil. Na zadnjem klancu dneva je Vingegaardu sicer pobegnil še za osem sekund, a se trdoživi Danec ni predal in je še pod vrhom spet ujel priključek.

Hoteli so ga zlomiti, ni jim uspelo

Vingegaardova Jumbo-Visma je danes v glavnini cel dan narekovala izjemen tempo in močno otežila dirko, kar so v Pogačarjevi ekipi tudi pričakovali. "Zelo dobro sem se počutil, danes je bil eden tistih dni, ko je imel Jumbo načrt me napadati, me zlomiti, ampak sem se počutil v redu in sem lahko tudi sprintal za drugo mesto," je bil po izjemno napornem dnevu zadovoljen slovenski as in dodal: "Gremo lahko z dvignjeno glavo in optimistično naprej!"

🤫The silence is deafening.



🤫Un silence qui en dit long. #TDF2023 pic.twitter.com/a1EXI1Y73j — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023

Napeto bo vse do Pariza

"Razlika med nama s Tadejem je izjemno majhna, očitno sva res zelo izenačena in bitka bo vse do Pariza še izjemno napeta. Veselim se nadaljevanja dirke," je bil zadovoljen tudi Jonas Vingegaard, ki je v skupnem seštevku prednost pred Pogačarjem povečal na deset sekund. Danes sta 26-letnega branilca zmage na Touru v cilju pričakala tudi žena in hčerka. "Družina mi daje nekaj dodatnih moči, vesel sem njene podpore," je bil vesel obiska.

😄He clawed 1" back on @TamauPogi, and his family is at the finish line.

Jonas Vingegaard is a happy man tonight



😄Il a repris 1" sur @TamauPogi, et sa famille est sur la ligne d'arrivée.

Jonas Vingegaard est un homme heureux ce soir.#TDF2023 pic.twitter.com/mLW65MzNvK — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023

Zmaga mlademu Špancu

Pogačar in Vingegaard sta danes zasedla drugo in tretje mesto v etapi, še druge zmage zapored pa so se veselili v britanski ekipi Ineos Grenadiers. Včeraj jih je razveselil Poljak Michal Kwiatkowski, danes pa Španec Carlos Rodriguez, ki pred današnjim dnem sploh še ni zmagal izven svoje domovine. "Nimam še besed. Že biti tukaj je izpolnitev sanj, zmagati pa je neverjetno. Zelo sem zadovoljen, brez trdega dela ekipe mi to ne bi uspelo. Ves čas so verjeli vame in mi zaupali. Res sem zelo zadovoljen," je v prvem odzivu za organizatorje dejal 22-letni Španec.

Carlos Rodriguez se je veselil tretje zmage v karieri, lani je dobil eno etapo na Dirki po Baskiji, istega leta je postal tudi španski državni prvak na cestni dirki. Foto: Reuters

Pogačar in Vingegaard sta se ga sicer otresla na zadnjem klancu, pa se je vrnil na platoju in jima na spustu še pobegnil. V cilj je prišel pet sekund pred zasledovalcema. "Nisem mislil, da bom lahko zmagal, potem ko sem odpadel na zadnjem vzponu. Ni mi preostalo drugega, kot da grem na svoj ritem, nato pa sem skušal kar najhitreje peljati na spustu. Ko so se malce pogledovali med sabo, sem to izkoristil. Seveda sem tvegal in bil nekajkrat blizu padcu," je še dodal Rodriguez.

Upali so na večjo prednost

"Bil je naporen dan, držali smo se načrta in dirko otežili tako sebi, kot vsem ostalim. Izšlo se je dobro, smo si pa seveda želeli, da bi Jonas Pogačarju vzel nekaj več časa. Ampak sta tako neverjetno izenačena, da bo bitka vse do konca," pa je v cilju razlagal Vingegaardov moštveni kolega Wout Van Aert.

Jutri bo nov zahteven gorski dan s še več višinskimi metri in ciljnim vzponom na Saint-Gervaise pod Mont Blancom. "Jutri bo še ena zelo težka etapa, bo napeto, če bodo noge, bomo poskušali spet napasti," obljublja Pogačar.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: