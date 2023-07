Kaznovani fotograf, ki se je znašel na udaru po 14. etapi Toura, se je opravičil

Potem ko so komisarji na Dirki po Franciji v soboto kaznovali motorista s poročevalcem radiotelevizije France Television in fotografom francoskega časnika L'Equipe, ki sta v zaključku zadnjega vzpona v 14. etapi preprečila napad slovenskega asa Tadeja Pogačarja, se je oglasil fotograf Bernard Papon, eden od potnikov na motorju. Javno se je opravičil in pojasnil svojo plat zgodbe.

Po sobotni 14. etapi Dirke po Franciji od Annemassa do Morzina, v kateri je Tadej Pogačar zasedel drugo mesto, a proti Dancu Jonasu Vingegaardu izgubil eno sekundo ter v skupnem seštevku za lanskim zmagovalcem zdaj zaostaja deset sekund, se je skoraj več kot o razpletu govorilo o dveh motoristih, ki sta nehote ustavila napad Pogačarja. Ta je okoli 500 metrov pred vrhom prelaza Joux Plane, kjer so se delile odbitne sekunde, ki bi mu pomagale zmanjšati zaostanek za Dancem, silovito pospešil, a zaradi dveh motorjev na cesti napad moral končati.

Race faces.

📸 Bernard Papon pic.twitter.com/XYK3KqAdpJ — Lars B. Jørgensen (@LarsBartoli) July 15, 2023

Motorista in potnika na motorju, šlo je za poročevalca radiotelevizije France Television in fotografa francoskega časnika L'Equipe, so komisarji dirke kaznovali s prepovedjo udeležbe v 15. etapi in denarno kaznijo 500 švicarskih frankov, kar je nekaj več kot 500 evrov.

"Vozniku bi moral reči, naj pospeši že prej"

Eden od kaznovanih, fotograf časnika L'Equipe Bernard Papon, je danes v časopisu pojasnil svojo plat zgodbe. "Vozniku motorja bi moral reči, naj pospeši že prej," je dejal in se opravičil.

Deux motos ont empêché Tadej Pogacar de poursuivre son démarrage au sommet du col de Joux Plane. Les protagonistes racontent ce malheureux incident, qui relance la question de la sécurité des coureurs au sommet des cols. https://t.co/IG8CZ6bbjI pic.twitter.com/hhLqcm68Qi — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2023

"Za take situacije veljajo pravila in midva sva storila napako. Zelo žal mi je zaradi Tadeja Pogačarja in zaradi kolesarskega šova, a druge možnosti nisva imela. Ob cesti je bilo ogromno navijačev. Ko sem videl, da bo Pogačar napadel, sem to povedal vozniku motorja, a je dejal, da preprosto ne more pospešiti. Morala sva sprejeti odločitev, ali poseževa v napad kolesarja ali pa zapeljeva med navijače in poškodujeva katerega od njih. Ne želim se izgovarjati, to je nemogoče, v prvi vrsti se sploh ne bi smela znajti v taki situaciji," je priznal fotograf, ki bo tako kot njegov voznik in drug par na motorju – voznik Sébastien Merono in snemalec France TV Brice Baudit – današnjo etapo do Saint-Gervaisa spremljal po televiziji.

Preberite še: