Pri Pogačarju pritisk na reset gumb

"Poizkušali smo narediti malce več razlike, ampak smo sekundo izgubili. Žal mi je bilo, da so motorji ovirali bonus sprint, a tako pač je," je v cilju 14. etape Dirke po Franciji v kraju Morzine govoril eden od športnih direktorjev pri UAE Emirates Andrej Hauptman. O dogodku na zadnjem gorskem cilju, kjer je Jonas Vingegaard odščipnil našemu Tadeju Pogačarju bonifikacijske sekunde, so spregovorili tudi v taboru Jumbo-Visme.

Razburljiv dan na Dirki po Franciji je bila sobota. Prek štiri tisoč višinskih metrov so morali narediti kolesarji, ves soj luči pa je bil usmerjen v glavna protagonista letošnje izvedbe dirke vseh dirk. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sta kolesarja, ki odstopata in bijeta bitko za skupno zmago.

Pričakoval se je njun nov dvoboj in dobili smo ga. Jasno je bilo, da se bodo kopja lomila na zadnjem gorskem cilju pred spustom v kraj Morzine. Gorski cilj ekstra kategorije Col de Joux Plane je bil razlog za to.

Kompleksen položaj

Kot prvi je skočil Pogi, ki je sprva dobrih 15 kilometrov pred ciljem silovito potegnil in se oddaljil lanskoletnemu zmagovalcu. Žilavi Danec je pozneje uspel najti priključek in pričakoval se je pravi boj za bonifikacijske sekunde, ki so bile na voljo na vrhu prelaza. Pogačar je še enkrat skušal naviti tempo, a sta ga v špalirju navijačev slabih 500 metrov pred vrhom zaustavila motorja, ki sta bila po koncu dneva kaznovana s prepovedjo opravljanja svojega dela v 15. etapi, povrhu vsega pa sta dobila še denarno kazen v višini 500 evrov.

#TDF2023 / Le scandale du jour : l’attaque de 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) freinée par les motos. A ce moment de la course, c’est inadmissible… pic.twitter.com/vLx8XTqGAf — Renaud Breban (@RenaudB31) July 15, 2023

"Dva motorista pred menoj nista imela pospeška in moral sem prekiniti napad, v nogah mi je začela zastajati kislina, to je bil konec vzpona zame," se je slovenski šampion dotaknil tega trenutka, ki je po koncu buril duhove. Nato je tik pred vrhom skočil Jonas in dobil tri bonifikacijske sekunde v primerjavi s kolesarjem iz Klanca pri Komendi.

"To je zelo kompleksen položaj," je sprva dejal Juan Matxin Fernandez, eden od številnih športnih direktorjev pri UAE Emirates: "Zadnjih 700 metrov je Pogačar izvedel močan napad, da bi naredil razliko. Motorji tudi ščitijo kolesarje, vendar morajo ohranjati razdaljo. UCI predpisuje razdaljo 25 metrov za spremljevalna vozila, vendar je motorjem včasih dovoljeno voziti na razdalji dveh metrov. Včeraj Tadej ni mogel vzeti bonifikacijskih sekund zaradi motorja, ampak je to kolesarstvo."

Hauptman: Načrt so bile bonifikacije in morebiti etapna zmaga. Zdaj je narediti reset in nov načrt

Bistveno bolj razočaran je bil videti slovenski športni direktor v moštvu Andrej Hauptman: "Poizkušali smo narediti malce več razlike, ampak smo sekundo izgubili. Žal mi je bilo, da so motorji ovirali bonus sprint, a tako pač je. Načrt je bil dobiti bonus sekunde in če se le da dobiti še etapo."

Na koncu je bil pri spustu proti cilju bolj drzen Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), ki je pred tem našel priključek z vodilnima na dirki, ki nista več navijala takšnega tempa. Odpeljal se je proti etapni zmagi, s katero je v skupnem seštevku napredoval na tretje mesto. Pogačar je v ciljnem šprintu vzel mero Vingegaardu in dobil nazaj dve sekundi, a dan kljub vsemu končal s sekundo odbitka, kar pomeni, da ima Danec zdaj deset sekund naskoka.

Andrej Hauptman je upal, da bo Pogiju uspelo priti do bonifikacijskih sekund na gorskem cilju, a izpostavil, da so našega kolesarja ovirala motorista. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Malenkosti odločajo med najboljšima kolesarjema na Touru. Veliko je odvisno tudi od dnevnega razpoloženja, zato bo pomembno, da se bo slovenski kolesar danes, ko je na sporedu nova težka gorska preizkušnja, počutil odlično. "Vsaka sekunda odloča. Žal mi je za to sekundo. Takoj je treba narediti reset in narediti naprej načrt, da bomo pridobili še kaj. V soboto je Vingegaard odščipnil sekundo, danes je nov dan. Za zdaj je jasno, da sta kolesarja v zelo dobri formi," pravi Hempi.

Po 14. etapah ima Jonas vsega deset sekund naskoka pred Pogačarjev, kar pomeni, da se nam obeta tudi danes nova poslastica v režiji kolesarskih velikanov.

Iz tabora Jumbo-Visme: Tokrat je bil Pogačar oviran, a tako je v tej igri

Drugačno razpoloženje po koncu sobotnega dne je bilo pri Jumbo-Vismi. Športni direktor Frans Maassen, ki je leta 2015 ob pomoči direktorja Adrie-Mobila Bogdana Finka pomagal odpreti vrata Primožu Rogliču v nizozemsko moštvo, je bil po koncu dneva v Morzineju videti zadovoljen. Vingegaardu je uspelo odščipniti sekundo, tudi sam pa je izpostavil, kako težak dan je bil: "Dan za dnem moramo videti. Tudi spust je bil na limitu za vse. Težak dan je bil za vse. Osredotočeni moramo biti na vsak dan, vsak klanec, vsak spust."

Danes nova bitka med Tadejem in Jonasom. Foto: Reuters

Pogačarjev napad na Col de Joux Plane jih ni presenetil, niso pa bili pod pritiskom, saj so verjeli v Jonasa: "Nismo želeli, da bi Tadej napadel. Jonas se je dobro boril, da je prišel nazaj. Glede motoristov pa lahko rečem to, da je bilo za oba slabo, ker nista mogla skočiti. Na koncu smo vseeno videli dober dvoboj med njima."

Bolj neposreden glede motoristov pa ja bil njegov stanovski kolega pri Jumbo-Vismi Merijn Zeeman: "To je bil res neverjeten dan. Vingegaard je znova pokazal svoj potencial, a ne smemo pozabiti, kako izenačena sta oba kolesarja. Glede motoristov … Motorji so že nekaj časa težava v kolesarstvu. Včasih so koristi od njih, včasih so moteč dejavnik. Tokrat je bil Pogačar oviran, a tako je v tej igri."