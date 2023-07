Vprašanje za milijon dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko se slovenski športniki z dušo in srcem borijo za laskave lovorike, se v prsih slovenskih navijačev rojeva vihar čustev. Vsak utrip, vsak vdih in izdih postane intenzivnejši, ko spremljajo junake na njihovi poti. A pridejo na plan čustva tudi pri trenerjih, zlasti, ko spremljajo svojega nekdanjega varovanca pri pohodu na svetovni vrh. Pri kolesarskem trenerju Mihi Konciliji ni nič drugače. Vendarle je bil prvi trener Tadeja Pogačarja, ki se bori za tretjo zmago na Dirki po Franciji. Z družino je pripotoval v Francijo, da bi pobližje navijal za slovenskega šampiona v boju z Jonasom Vingegaardom. "Malenkosti bodo odločale," je jasen Koncilija.

V prvem delu Dirke po Franciji smo vas bili vajeni, da ste v studiu nacionalne televizije komentirali etape, zdaj pa ste prišli v Francijo. Kakšno časovnico ste si zastavili, če se izrazimo v kolesarskem žargonu?

Z družino smo pripotovali v soboto in si ogledali etapo, v Franciji pa bomo vse do sredine kraljevske etape v Courchevelu.

Miha Koncilija in družina so navijaška opremljeni prišli v Francijo. Foto: Jaka Lopatič

Na Touru spremljamo šov med Tadejem Pogačarjem, kateremu ste bili prvi kolesarski trener, in Jonasom Vingegaardom. Neverjetno izenačena sta. Kako vse skupaj opazujete?

Kaj takega v kolesarstvu za časa, ko jaz spremljam Tour de France, še ni bilo. Dejansko sta neverjetno izenačena v najtežjih gorskih etapah. Sekunde lovita, celo bonifikacijske sekunde. Nor Tour je. Ne morem opisati z drugimi besedami.

Bi lahko te bonus sekunde na koncu celo odločale o končnem junaku Toura? Pred dnevom počitka ima Vingegaard deset sekund prednosti pred slovenskim šampionom.

Zna se zgoditi, da bodo bonifikacije odločale. Sicer imamo še kar nekaj težkih etap. Zlasti sredina na Col de la Loze. Tisti dan bo lahko veliko vplival na končni razplet Toura. Kdor bo malenkostno boljši tisti dan, bo lahko kar nekaj pridobil. In obratno, ob slabšem dnevu lahko kdo veliko izgubi.

Miha Koncilija dela kot trener v Pogi Team. Foto: Vid Ponikvar

Kako pa gledate na torkov kronometer, ki se konča v Comblouxu, kjer ste ravno z družino nastanjeni v tem času?

Kronometer sam po sebi ni tako zahteven. Zelo je na tempo. Lahko se zgodi, da bo šlo v plus ali minus deset sekund. Več ne verjamem, glede na to, kako dobra sta Tadej in Jonas ter v kakšni formi sta.

Otroci vsi navijajo za Tadeja Pogačarja, ali jim je še kdo pri srcu?

Za koga navijaš? (vpraša Miha sina, op. a.) "Za Tadeja," je kot iz topa izstrelil najmlajši sin.

Vaše poslanstvo je še sedaj biti trener. V Pogi Teamu imate veliko mladih nadobudnih kolesarjev. Malce za šalo, malce zares … Kdaj boste spremljali naslednjega varovanca, ki se bo boril za zmago na Touru?

Vprašanje za milijon dolarjev je to. Če smo zelo realni, bo fenomenalno, če se bo kaj takšnega ponovilo za čas našega življenja. Upamo, delamo na tem. Otrok imamo ogromno. Zakaj pa ne? Optimistični moramo biti.

Koncilija upa, da bo Tadej zlomil Jonasa. Foto: Reuters

Tadej Pogačar se verjetno zgodi.

Tako je. Šampion, kot je Tadej Pogačar, se rodi. Da imaš takšnega kolesarja, kot je Tadej Pogačar, je tako, kot bi zadel na jackpotu.

Če bi imeli recept, bi vse mlade kolesarje po isti šabloni vodili in bi bilo več Tadejev Pogačarjev. Vendarle ogromno dejavnikov vpliva, da se izoblikuje vrhunski kolesar.

Vsi so tako vzgajani. Z vsemi dobro delamo. Takšen šampion se rodi na deset milijonov ljudi. Hvaležni smo lahko, da je prišel v kolesarstvo in dela takšne fantastične predstave.