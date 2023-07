Jasno sporočilo Tadeja Pogačarja

Pred Tadejem Pogačarjem je še zadnji teden Dirke po Franciji, na kateri ga čaka peklenski boj vse do Pariza. Veliko odgovorov v boju za skupno zmago bosta podala že torkov kronometer in nato sredina kraljevska etapa. "Če bo Jonas v taki formi, kot je bil do zdaj, realno pričakujemo, da bo približno izenačeno, a nikoli se ne ve, če slučajno nastopi slab dan. Bomo videli, upam, da bom lahko vzel nekaj sekund, a se zavedam, da bo zelo težko," pred torkovo preizkušnjo pravi Pogačar, ki z nestrpnostjo pričakuje zadnje etape v boju za rumeno. "V tem Touru res uživam, verjetno kar najbolj od vseh do zdaj," je bil jasen slovenski šampion.

Tako kot v preteklem tednu so v moštvu UAE tudi tokrat prost dan na Touru izkoristili za nekaj medijskih obveznosti, med drugim je s predstavniki sedme sile spregovoril tudi trenutno drugouvrščeni kolesar Dirke po Franciji Tadej Pogačar. Slovenski šampion pred torkovim kronometrom oziroma 16. etapo za vodilnim Dancem Jonasom Vingegaardom zaostaja deset sekund, tako da se v zadnjem tednu najbolj slovite tritedenske dirke na svetu obeta prava drama.

"Če bi imel pred Tourom na mizi ponudbo s takšnim zaostankom, kot ga imam zdaj, mislim, da bi jo sprejel. Vsako leto se lažje privajam na vročino, čeprav je to nekaj, česar še vedno ne maram preveč. Res ni prijetno kolesariti na 35 ali pa 40 stopinjah Celzija, a mi ob tem močno pomagajo tudi moštveni kolegi in ekipa, ki mi pomagajo z ohlajanjem, prinašanjem vode in s tem bistveno pripomorejo k temu, kako se počutim na koncu," je na novinarski konferenci pred začetkom zadnjega tedna dejal Pogačar.

Z Vingegaardom bijeta hud boj. Foto: Reuters

Za razliko od lani, ko je za Dancem že med dirko zaostajal neprimerljivo več kot letos, slovenski kolesar tako ostaja v boju za končni uspeh. "Vse skupaj je nekoliko bolj pod nadzorom kot lani, ko sem zaostajal že res veliko, zato sem storil tudi kakšno neumnost. Tudi letos poskušam, a ne tako brezglavo kot lani. Pred začetkom Toura mi je morda res manjkalo nekaj dirk, a to zdaj ni več pomembno," je prepričan Pogačar, ki je spregovoril tudi o stanju svojega zapestja. "Še vedno ni optimalno, a kolesa ne voziš z zapestji, pomembne so predvsem noge, ki so dobre, kar je na koncu tudi najpomembnejše. Zadovoljen sem s tem, kakšno je počutje. Kar zadeva zapestje, pa bomo videli po koncu Toura, kakšno bo stanje in ali bom morda potem potreboval nekaj več časa za počitek in okrevanje," je prepričan Pogačar, ki je zdaj povsem osredotočen na zadnji teden dirkanja.

Prvi test že torkov kronometer

Že torkov kronometer bo pokazal veliko, karte pa se bodo lahko močno premešale tudi v sredo, ko bo na sporedu kraljevska 17. etapa. Kolesarje v torek čaka 22,4 kilometra dolga vožnja na čas, ki se bo začela v neposredni bližini nedeljskega zaključka v Passyju in končala v Comblouxu. Obe etapi je Pogačar v pripravah na Tour tudi prevozil. "Kronometer bo zelo zanimiv, start ni zahteven, potem pa hitro pride tisti prvi hrib, dolg dva kilometra, ki je zelo strm, nato pa lahek spust. Bo pa treba preračunati, koliko energije bo treba porabiti do zadnjega klanca, saj bo zadnjih 15 minut brutalnih, takrat bo treba dati res maksimum. Meni je trasa všeč in se veselim tega kronometra, ob tem pa upam na dobre noge," je o naslednji preizkušnji na Touru dejal Pogačar.

Že v torek ga čaka kronometer. Foto: Reuters

Pogačar se bo na traso kronometra podal predzadnji ob 16.58, tik pred Vingegaardom, ki bo startal kot zadnji, startal pa bo točno ob 17. uri. "Bolj kot časi kolesarja, ki je pred tabo in za tabo, bodo pomembni časi tistega, ki bo do takrat najhitrejši, ker o dogajanju na progi vse izveš z zamikom. Jutri se želim predvsem osredotočiti nase, se ne ozirati na druge, ker nima smisla, treba bo vse pustiti na cesti," je o torkovem kronometru še dejal 24-letni slovenski kolesar.

"Če bo Jonas v taki formi, kot je bil do zdaj, realno pričakujemo, da bo približno izenačeno, a nikoli se ne ve, če slučajno nastopi slab dan. Bomo videli, upam, da bom lahko vzel nekaj sekund, a se zavedam, da bo zelo težko. V vsakem primeru bo treba pritiskati do konca, ne glede na razplet, ker to hkrati še ne bo zadnji dan," je še opozoril Pogačar in dodal: "Po tem kronometru bomo videli, kakšen bo položaj, a mislim, da bosta torek in sreda odločilna dneva na Touru. Verjamem, da bo zelo zanimiv zadnji teden, dali bomo vse od sebe. Mislim, da je po profilu etape sredina etapa najtežja na dirki, a na koncu se lahko zgodi, da bo lahko zelo pomembna tudi 20. etapa s koncem v Le Marksteinu, veliko bo odvisno od razlik v skupni razvrstitvi," je še prepričan Pogačar.

Vesel je množične podpore navijačev. Foto: Reuters

Nekaj besed je Pogačar na novinarski konferenci namenil tudi svojemu rivalu Vingegaardu, s katerim že tretje leto zapored bije boj za skupno zmago. "Ne ozirava se na preteklost, temveč želiva dirkati v trenutku, kjer smo zdaj. Seveda se potiskava naprej, da bi postala boljša, da bi ekipi postali boljši. Oba delava svoje, mi je pa všeč bitka z njim že tretje leto zapovrstjo. To je sijajen dvoboj in ga spoštujem. Mislim, da je pomembna tudi psihološka pripravljenost, a to ni glavnega pomena. Vsi smo osredotočeni le nase in na to, kar želimo doseči, na svojo dirko. Jonas dobro kolesari v pelotonu, mislim, da je letos zelo močan, in na koncu bodo odločile močnejše noge. Zaradi zaostanka in pozicije ne čutim pretiranega pritiska, to je del športa. Je stresno, a s tem se spopadamo vsi, tako pač je," je še povedal Pogačar.

Pomoč navijačev

Tudi v zadnjem tednu v Franciji pričakujejo veliko število navijačev, med njimi je vse več tudi slovenskih kolesarskih navdušencev. "Navijači so res zelo pomemben del našega športa, na vsakem klancu je res ogromno ljudi, ogromno je tudi slovenskih navijačev in res mi dajo veliko dodatne energije. Brez navijačev gotovo ne bi bilo tako, kot je, bi pa rad tukaj poudaril, da je kljub temu treba biti ob navijanju previden, ker se včasih zgodi, da okoliščine postanejo nevarne, kar smo videli tudi v nedeljo," je opozoril Pogačar, ki je ob tem spregovoril tudi o vzdušju v ekipi UAE Emirates. "V ekipi je trenutno res vse, kot bi si lahko samo želeli, v tem Touru res uživam, verjetno kar najbolj od vseh do zdaj. Res smo dobra skupina. V kolesarstvu stvari nikoli ne gredo tako, kot si zamisliš, hitro gre lahko kaj narobe, a smo res tako dobra ekipa, da stvari vedno rešimo res hitro," je še dejal Pogačar.

Preberite še: