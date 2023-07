Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po Franciji je danes prost dan, ki ga je večina kolesarjev izkoristila za težko pričakovani počitek in nekaj medijskih obveznosti. Prav na poseben način pa je prost dan med drugim preživel Tadej Pogačar, ki je na Instagramu objavil videoposnetke svojih vragolij skakanja v bazen skupaj z moštvenimi kolegi UAE Emirates.

Kolesarji na Touru so danes izkoristili še zadnji prost dan pred odločilnim zadnjim tednom Dirke po Franciji. Pred torkovim kronometrom in sredino kraljevsko etapo ima Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) v skupnem seštevku deset sekund prednosti pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates). Ta je v prostem dnevu med drugim opravil trening s svojimi moštvenimi kolegi in zaročenko Urško Žigart, nato je nekaj časa namenil predstavnikom sedme sile, zvečer pa je na Instagramu objavil tudi delček preostalega dogajanja, ki se je odvilo na ponedeljkov dan v Franciji.

Kot kaže, je Pogačar pred nadaljevanjem Toura povsem sproščen, s kolegi iz moštva UAE Emirates je nekaj časa preživel tudi ob in v bazenu, svoje sledilce pa je navdušil z vragolijami in skoki v vodo. Pod Pogačarjevo objavo se se hitro zvrstili komentarji navdušenja nad sproščenostjo in igrivostjo slovenskega šampiona, ki ga že v torek čaka nov trenutek resnice.

