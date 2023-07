"Jutrišnja etapa, kronometer, bo ključnega pomena glede končnega zmagovalca na letošnjem Touru," v intervjuju za Sportal napoveduje Alex Carera, športni agent Tadeja Pogačarja. Letošnji Tour se bo končal natanko tri mesece (23. 7.) po padcu slovenskega šampiona na dirki Liege−Bastogne−Liege (23. 4.) in zlomu zapestja, kar je korenito spremenilo njegove priprave na vrhunec sezone. Carera je spregovoril o ozadju priprav in petih tednih brez kolesa, razkril pa tudi, kaj ga pri slovenskem šampionu najbolj fascinira.

Pogačar z zaročenko, vrhunsko kolesarko Urško Žigart, in Mikkelom Bjergom med vožnjo na drugi prost dan Toura. Foto: Reuters

V nedeljo ste na Instagramu objavili fotografijo s Tadejem Pogačarjem in zapisali, da ne glede na to, kdo bo 23. julija v Parizu zmagovalec letošnje izvedbe Dirke po Franciji, je za vas zmagovalec znan že zdaj, in sicer je to Tadej Pogačar. Kot ste zapisali, je to zaradi njegovih poguma, vztrajnosti in talenta, in dodali, da ni vse samo v rezultatu. Lahko poveste, kaj vse se je dogajalo v ozadju njegovih priprav na letošnji Tour?

Največja razlika je v tem, da Tadej ni mogel nastopiti na dirki po Dofineji, da torej pred Tourom v nogah ni imel nobene pripravljalne dirke, in ta, da je po padcu in operaciji v Liegeu v Belgiji pet tednov preživel brez kolesa.

Z gotovostjo lahko rečem, ne samo, da se v taki situaciji ni znašel nihče od kolesarjev na letošnjem Touru, ampak da to velja za celotno kolesarsko zgodovino. Da si zaradi poškodbe pet tednov brez kolesa, potem pa si po dveh izjemnih tednih na Touru v boju za rumeno majico, tega še nismo videli.

Povprašali ste me glede objave na Instagramu. Veste, zakaj sem napisal to sporočilo? Zato, ker mislim, da ljudje ne razumejo, kaj vse se je dogajalo v teh petih tednih. Ne gre samo zato, da Tadej ni mogel trenirati na kolesu, ampak se je zgodilo marsikaj. Pri tem je bila ena ključnih potez ta, da mu je zdravnik Fabrizio Borra iz priznane klinike (Fisiology Center, op. a.) v Forliju v Italiji, kjer so se zdravili številni znani športniki, tudi dirkač formule ena Fernando Alonso, kolesarja Peter Sagan in Marco Pantani, skakalec v višino Gianmarco Tamberi, ter številni uspešni smučarji, izdelal posebno opornico, s katero je lahko treniral.

S Tadejem sva se v tem času dvakrat zapeljala v Forli, enkrat ravno v času, ko so Italijo, tudi območje Forlija, zajele hude poplave. Tudi midva sva imela kar precej težav, da sva do klinike sploh prišla. Spomnim se, da sva za zadnjih 60 kilometrov poti do klinike potrebovala štiri ure, poleg tega je bilo na cesti izjemno nevarno.

Tadej je v obdobju, ko ni mogel trenirati na kolesu, treniral na vse mogoče načine. Morda se spomnite videa, kjer z velikim nahrbtnikom teče po stopnicah v Monacu …. Ker ni mogel trenirati na kolesu, je moral trenirati drugače, povsem drugače kot preostali kolesarji.

In še nekaj, zapis je nastal tudi zato, ker si ljudje težko predstavljajo, da je v trenutku, ko je Jonas Vingegaard (vodilni na Touru, op. a.) zmagal na dirki po Dofineji, Tadej šele začel trenirati na kolesu. Povsem drugačna predpriprava torej.

Alex Carera in njegov brat Johnny Carera med pogovorom z Andrejem Hauptmanom med svetovnim prvenstvom v Imoli leta 2020. Foto: Vid Ponikvar

Na letošnjem Touru nastopa šest kolesarjev, ki jih zastopa agencija A&J ALL SPORTS SA - Alex Carera agencijo vodi z bratom Johnnyjem -, dva od njih sta trenutno vodilna v posebnih razvrstitvah. Tadej Pogačar že celotno dirko vodi v seštevku za belo majico med mladimi kolesarji, Italijan Giulio Ciccone pa je v nedeljo oblekel pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih.

Kakšno je bilo njegovo psihično počutje v tem obdobju? Večina izmed nas bi se smilila sama sebi, z vsemi mogočimi negativnimi mislimi in scenariji. Kako je Pogačar prebrodil to vmesno obdobje?

Tadej je nekaj posebnega, pa ne samo zato, ker je najboljši na kolesu, ampak tudi zato, ker ga krasi zmagovalna miselnost. Seveda priprave, kakršne je imel v tednih brez kolesa, niso bile najlažje. Bile so dokaj dolgočasne, tega ni bil vajen. Običajno so njegovi dnevi zelo zapolnjeni, tako pa so mu dnevi minevali pri zdravnikih, obiskoval je telovadnico in po televiziji spremljal kolesarske dirke kot Giro in podobno. To seveda ni isto. Je bil pa ves ta čas izjemno osredotočen, ne samo na trening, ampak tudi na prehrano. Ni si mogel privoščiti, da bi se v tem času zredil za pet kilogramov.

Pogačar po treningu na kranjskem bazenu. Foto: Facebook

V tem obdobju je bil tudi v Sloveniji. Je bilo to zaradi sponzorskih obveznosti, obiska družine, morda tudi kaj v povezavi z rehabilitacijo zapestja?

Tadej je v Sloveniji preživel teden dni in tudi v tem času je seveda sledil programu, ki ga je pripravil njegov trener. Mislim, da je bila Urška v tem obdobju na dirki. Veste, Tadej obožuje dve stvari, svoje kolo in Urško. Vsak kolesar vam bo rekel, da ima rad svoje kolo, ampak številni vozijo predvsem zaradi denarja in prepoznavnosti, Tadej pa to počne iz čistega veselja, in mislim, da se to opazi.

"Tadej obožuje dve stvari, svoje kolo in Urško." Foto: Vid Ponikvar

Zelo dobro skrbi tudi za svoja družbena omrežja. Predvsem Instagram, kjer ima že milijon sledilcev. Predvidevam, da ima pri tem pomoč.

Pri objavah na družbenih omrežjih mu pomaga več ljudi. Na WhatsAppu imamo skupino, ki pomaga v obdobju, ko je Tadej preveč zaposlen. V njej smo Luke Maguire, tiskovni predstavnik ekipe UAE Emirates, jaz in Urška ter še ena agencija v Italiji. Tadeju pomagamo recimo pri odločitvah, katera fotografija je najbolj primerna za objavo in podobno. Večino stvari se spomni Tadej, tudi video z bageto, ki ga je objavil na prost dan, je bil njegova ideja. Video ima že več kot tri milijone ogledov, nazadnje, ko sem gledal, je imel celo 3,6 milijona ogledov.

Ideja se je rodila iz zabavnega pogovora med Tadejem in njegovim moštvenim kolegom Mikkelom Bjergom, ki sta v pogovoru za France TV razpravljala o pravilni izgovarjavi besede rogljiček. Takrat se je Tadej domislil ideje z bageto. Fotoreporterja ekipe UAE je prosil, naj ga posname med vožnjo z bageto, ki je postala uspešnica na družbenih omrežjih.

So seveda tudi situacije, ko sam ne more objavljati, na primer po padcu v Liegeu, ko je bil operiran in je imel roko v mavcu, večino pa stori sam. Njegov profil na Instagramu je med Tourom dosegel milijon sledilcev.

Kaj najbolj občudujete pri Pogačarju? Ne kot kolesarju, ampak kot osebi?

Kot sem že omenil, je Tadej poseben, tudi zato, ker vse počne z nasmeškom. Ne samo, da je velik talent na kolesu, ampak je tudi velik talent tudi na drugih področjih. Hočem reči, da je izjemno inteligenten. Ko stori napako, in to počnemo vsi, brez izjeme, te napake več ne ponovi. Z lekcij se zelo hitro uči.

Foto: Reuters

Za nami sta dva tedna Toura, pred nami pa teden, v katerem se bo moralo določiti, kdo je boljši na 110. izvedbi Toura. Pogačarja in Vingegaarda loči samo deset sekund, kaj bo po vašem mnenju ključno, kaj bo odločilo, kdo bo letošnji zmagovalec?

Mislim, da bo ključnega pomena jutrišnja etapa, torej kronometer. Zakaj? Ker če bo eden od teh dveh kolesarjev, torej Tadej ali Jonas, po jutrišnji etapi imel rumeno majico in več kot 15 sekund prednosti, bodo v ekipi taktiko postavili na podlagi te prednosti. Se pravi, da bo tisti, ki bo od jutri naprej v rumeni majici, drugemu enostavno lahko samo sledil. Glede na to, da je bonus za etapno zmago deset sekund, je 15 sekund prednosti dovolj za zmago na letošnjem Touru.

Poleg tega na jutrišnji etapi ne bo odločala taktika ekipe, ampak noge. Vsak bo na cesti sam, odvisen samo od sebe. Zato mislim, da nas jutri čaka najpomembnejša etapa letošnjega Toura.

Tadej Pogačar je aktualni državni prvak v vožnji na čas, na identični trasi kot leta 2020, je junija letos za skoraj minuto in pol izboljšal čas. Jutri bo v Touru v vožnji na čas bo kot vodilni v seštevku za belo majico nastopil v dresu organizatorja, tako kot Vingegaard, nosilec rumene majice. Pogačar je letos uradno odpeljal samo dve kronometrski vožnji, ekipni kronometer na dirki Pariz-Nica in že omenjeno državno prvenstvo.

