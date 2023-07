Hud udarec za Pogačarja, Vingegaard še trdneje v vodstvu

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 16. etape:

Cilj: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) zadal hud, najbrž že odločilen udarec na letošnjem Touru. Danec je zmagal z 1:38 prednosti!

🏆🇩🇰 Jonas Vingegaard smashes the ITT!



🏆🇩🇰 Jonas Vingegaard écrase ce contre-la-montre !#TDF2023 pic.twitter.com/89wogHFdvP — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

17:23 - Vingegaard še pridobiva čas proti Pogačarju!

17:19 - Vingegaard je do drugega merjenja vmesnega časa pridobil več kot pol minute proti Pogačarju.

17:18 - Pogačar je tudi na drugem merjenju vmesnega časa postavil najboljši čas, 5,6 km do cilja pa je menjal kolo.

17:15 - Vingegaard je na ravninskem delu kronometra kar pol minute hitrejši od Pogačarja.

17:10 - Jonas Vingegaard je bil še za 16 sekund hitrejši.

17:09 - Tadej Pogačar je bil na prvem merjenju vmesnega časa najhitrejši, 26 sekund hitrejši od Stefana Künga.

17:00 - S startne rampe se je pognal tudi vodilni kolesar na dirki Jonas Vingegaard. Bitka se je začela.

16:58 - Na progo se je pognal tudi Tadej Pogačar!

16:56 - Wout Van Aert je prevzel vodstvo v cilju s časom 35:27. Belgijec je celotno traso odpeljal s kolesom za kronometer.

⏱ New best time for 🇧🇪 @WoutvanAert who gave absolutely everything!



⏱ Nouveau meilleur temps pour 🇧🇪@WoutvanAert qui a tout donné !#TDF2023 pic.twitter.com/qJCYS9eqjj — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

16:44 - Le še nekaj minut nas loči od vrhunca današnjega kronometra, starta največjih favoritov Tadeja Pogačarja (16:58) in Jonasa Vingegaarda (17:00). Na spremljevalnem vozilu moštva UAE Emirates so opazili eno kolo in to lažje za klance. V Pogačarjevi ekipi so že napovedali, da bo pred zaključnim vzponom menjal kolo.

16:20 - S startne rampe se je pognal Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), eden od favoritov za današnjo zmago. Bo pred zaključnim vzponom tudi on specialno kolo za vožnjo na čas zamenjal za normalno? Italijan Giulio Ciccone (Lidl - Trek) ga je zamenjal!

16:10 - Švicar Stefan Küng (Groupama – FDJ) je eden tistih redkih kolesarjev, ki je pred zaključnim klancem menjal kolo. To se mu ni najbolj obrestovalo, v cilj je prišel s časom 36:34.

15:45 - Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je v cilj pripeljal s časom 39:18. Vodi Francoz Remi Cavagna (Soudal - QuickStep), ki se je do zdaj edini spustil pod 36 minut.

15:15 - V startni prostor je že prispel tudi Tadej Pogačar, ki se bo zdaj počasi ogrel in pripravil za pomemben nastop. Bo pa Slovenec eden redkih, ki bo danes pred zaključnim vzponom menjal kolo.

"Tadej bo menjal kolo"

"To je pomemben dan, je pa zanimivo, kako sta izenačena Tadej in Jonas. Napetost je velika, dan bo zahteven tako fizično kot psihično. Bo pa Tadej menjal kolo, naredili smo preizkus in ugotovili, da menjava resnično nekaj časa vzame, a je na koncu vseeno nekaj malega dobička. Ne veliko, dve ali tri sekunde, morda pet. Po naših izračunih se izplača," je pred etapo povedal šef Pogačarjeve ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti.

⏱ New best time for 🇫🇷 @remicav!



⏱ Le TGV de Clermont-Ferrand arrive en avance en gare de Combloux !



#TDF2023 pic.twitter.com/MInRmGoF45 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

Zeeman: Ne bom presenečen, če Pogačar pridobi kakšno sekundo

"Jonas je veliko lažji od Pogačarja. Na tem kronometru, kjer je veliko ravninskih delov in bo do izraza prišla absolutna moč, to ni ravno prednost za lažje tekmovalce. A Jonas ni običajen lahek kolesar, je neverjetno aerodinamičen in s tem kompenzira pomanjkljivosti. Vseeno je Pogačar na kronometru favorit in ne bi me presenetilo, če bi danes izgubili kakšno sekundo," je pred etapo za Het Laatste Nieuws povedal športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman. Potrdil je tudi, da bosta na vso moč danes vozila še Wout Van Aert, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo in tudi Sepp Kuss, ki želi obdržati visoko mesto v skupnem seštevku. Oba sta sama izrazila to željo, je še dodal Zeeman. Izdal je še, da so v ekipi izbrali ključne etape, ena teh je bila peta, v kateri je Vingegaard Pogačarju osščipnil več kot minuto, pa tudi šesto, kjer so izgubljali čas proti Slovencu. "Obkrožena je tudi jutrišnja, to bo dan, ko bomo udarili z vsemi topovi."

14:45 - Luka Mezgec je v cilju s časom 41:18, na progi pa se še bori Matej Mohorič.

13:52 - Na progo se je podal tudi prvi od treh Slovencev, Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Start: Ob 13.05 se je začel edini kronometer letošnjega Toura, prvi od 157 kolesarjev na staru se je na 22,4 kilometra dolgo progo podal Danec Michael Morkov (Soudal – QuickStep).

👍 @MichaelMorkov is the first rider down the ramp. The ITT is underway!



👍 @MichaelMorkov est le premier coureur à descendre la rampe de lancement. Le contre-la-montre est lancé !#TDF2023 pic.twitter.com/BP7jxkZkvg — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

Startna lista je kot po navadi na glavo obrnjen skupni vrstni red, se pravi, da bo tudi zadnji na startu Danec, nosilec rumene majice Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Vingegaard bo startal ob 17. uri, poskušal bo ubraniti 10 sekund prednosti pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), 24-letni Gorenjec se bo na progo podal ob 16.58.

⏱️ The only time-trial of the 💛#TDF2023. 22km against the clock, and against the Côte de Domancy at the end.



⏱️ Le seul contre-la-montre de ce 💛#TDF2023. 22 kms contre la montre, et contre la Côte de Domancy à la fin. pic.twitter.com/Lkdj1Gbm6N — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

Čaka nas torej dolg in zanimiv tekmovalni dan, Slovenci imamo v boju še Luko Mezgeca (Jayco AlUla), ki bo startal ob 13. uri, 52 minutah in 30 sekundah, ter Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki ga start čaka ob 15. uri, sedmih minutah in 30 sekundah.