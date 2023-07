Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja Dirka po Franciji je ena najbolj razburljivih, če ne kar najbolj razburljiva v zgodovini, razlika med glavnima favoritoma, vodilnim Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem, pa po 15 etapah znaša pičlih deset sekund. Kaj bo odločilo, če bosta slovenski in danski šampion v Parizu časovno povsem izenačena?

Čeprav je marsikdo pričakoval, da bo intenziven konec tedna v Alpah na Dirki po Franciji prinesel večjo razliko med favoritoma, se to ni zgodilo. Po 15 etapah eksplozivnega dirkanja in več kot 2.600 prevoženih kilometrih je med vodilnim Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) in slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) samo deset sekund razlike. Očitno se nam obeta eden najtesnejših izidov v 110-letni zgodovini Toura. Lahko se zgodi, da bosta v Parizu po 3.404 kilometrih dirkanja časovno povsem izenačena.

Kaj potem?

Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews imajo organizatorji Dirke po Franciji tri pravila, ki zagotavljajo, da bomo kljub tesnemu boju na koncu zagotovo dobili zmagovalca.

Uradna pravila določajo, da bodo v primeru izenačenja v skupni razvrstitvi, stotinke sekunde, ki jih bodo časomerilci zmerili med posameznim delom kronometra (ta je na sporedu danes), vključene v skupne čase. To pomeni, da bi zmagovalec Toura najprestižnejšo dirko v letu lahko dobil zgolj s stotinko sekunde prednosti.

Če na Touru ne bi bilo kronometra, potem bi odločile posamezne uvrstitve v etapah. Tisti, ki bi imel najmanjši seštevek posameznih uvrstitev v etapah, bi postal zmagovalec dirke. Po etapah je malenkost na boljšem Pogačar, ki ima seštevek uvrstitev na posameznih etapah 225, Vingegaard pa 233.

Če tudi tu ne bi dobili razlik, bi o zmagovalcu odločili na podlagi uvrstitve v zadnji etapi.

Danes je letošnji Dirki po Franciji na sporedu edini kronometer. V 16. etapi kolesarje čaka 22,4 kilometra dolga trasa od Passyja do Comblouxa z zahtevnim zaključnim vzponom druge kategorije. Ura resnice se bo začela ob 13.05, Pogačar se bo na progo podal ob 16.58, Vingegaard pa točno ob 17. uri.

