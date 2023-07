Na vrsti je ura resnice. Se bo Pogačar približal Vingegaardu?

Danes je na vrsti edini kronometer na 110. Dirki po Franciji. V 16. etapi kolesarje čaka 22,4 kilometra dolga trasa od Passyja do Comblouxa z zahtevnim zaključnim vzponom druge kategorije. Jasno je, da se bosta za dragocene sekunde spet udarila najboljša kolesarja na dirki, nosilec rumene majice Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in nosilec bele Tadej Pogačar (UAE Emirates). Ura resnice se bo začela ob 13.05, Pogačar se bo na progo podal ob 16.58, Vingegaard pa točno ob 17. uri.

Ura resnice bo tokrat v resnici bolj dobre pol ure trpljenja, najboljši kolesarji bi morali dobrih 22 kilometrov dolgo traso s 636 višinskimi metri prevoziti v manj kot 35 minutah. Že dobra dva kilometra po startu tekmovalce čaka prvi zahtevnejši vzpon, nekategorizirani Cote de la Cascade de Coeur, 1,3 kilometra dolg klanec s kar 8,5-odstotnim povprečnim naklonom.

S tega se bodo nato spustili prek še ene manjše grbe v dolino, po slabih šestih kilometrih ravnine pa jih čaka še zahteven zaključni vzpon na Cote de Domancy. Celoten klanec, ki se bo začel malo po 16. kilometru etape, je dolg 6,3 kilometra in ima 6,6-odstotno povprečno naklonino, a sta prva dva kilometra in pol klanca veliko zahtevnejša. V teh je namreč povprečen naklon kar 9,5 odstotka, v dveh kilometrih naklonina presega tudi deset in celo enajst odstotkov, nato se do cilja klanec nekoliko poravna.

Pogačar: Zadnjih 15 minut bo brutalnih

Zaključni vzpon bo tako pikanten dodatek edinemu kronometru na letošnjem Touru in imeniten poligon za nov epski obračun prvih favoritov Danca Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja. V Dančevi Jumbo-Vismi imajo še enega izjemno močnega aduta za vožnjo na čas, belgijskega asa Wouta Van Aerta, pri UAE Emirates pa bo poleg Pogačarja na polno najbrž vozil še Adam Yates, ki je po nedeljski etapi napredoval na četrto mesto v skupnem seštevku. Marsikdo pa bo danes varčeval z močmi za sredino kraljevsko 17. etapo.

Kronometer bo zelo zanimiv, start ni zahteven, potem pa hitro pride tisti prvi hrib, dolg dva kilometra, ki je zelo strm, nato pa lahek spust. Bo pa treba preračunati, koliko energije bo treba porabiti do zadnjega klanca, saj bo zadnjih 15 minut brutalnih, takrat bo treba dati res maksimum. Meni je trasa všeč in se veselim tega kronometra, ob tem pa upam na dobre noge," je včeraj povedal Pogačar, ki za Vingegaardom v skupnem seštevku zaostaja deset sekund.

Obeta se nova igra sekund

Pričakovati je, da bosta Vingegaard in Pogačar, ki na letošnjem Touru bijeta res trdo bitko, tudi v vožnji na čas zelo izenačena. Lani je bil 24-letnik s Klanca pri Komendi na uvodnem kronometru 109. Toura v Köbenhavnu na Danskem v dobrih 13 kilometrih za osem sekund hitrejši od kasnejšega zmagovalca dirke, na drugem, z dobrimi 40 kilometri veliko daljšem kronometru, je za Dancem za osem sekund zaostal, a to je bila že predzadnja etapa lanskega Toura in tedaj je v skupnem seštevku za Vingegaardom zaostajal že več kot tri minute.

Današnji kronometer se bo začel ob 13.05, ko se bo na progo podal Danec Michael Morkov (Soudal – QuickStep), zadnjeuvrščeni v skupnem seštevku. Startna lista je kot po navadi obrnjen skupni seštevek. Luka Mezgec (Jayco AlUla) bo startal ob 13:52, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) ob 15:07, Pogačar predzadnji ob 16:58 in Vingegaard zadnji ob 17. uri.

Skupni vrstni red po 15. etapah Toura: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 62;34:17

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 0:10

3. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 5:21

4. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 5:40

5. Jai Hindley (Avs/Bora-hansgrohe) 6:38

6. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 9:16

7. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 10:11

8. Simon Yates (VBr/Jayco AlUla) 10:48

9. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 14:07

10. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 14:18

71. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 2;50:18

121. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 3;48:55

