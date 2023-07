Jonas ponosen na "najboljši kronometer v karieri", Pogačar pa: Toura še ni konec!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

" Toura zagotovo še ni konec, še posebej, če bo jutri deževalo. V tem primeru vam lahko obljubim, da bo zanimivo," je po današnjem kronometru, v katerem je proti Jonasu Vingegaardu izgubil kar minuto in 38 sekund, povedal slovenski as Tadej Pogačar. Že jutri na peklenski kraljevski 17. etapi se bo poskušal spet bolj odločno vmešati v boj za skupno zmago. Danski as je danes odpeljal kronometer kariere.

"Toura zagotovo še ni konec, še posebej, če bo jutri deževalo. V tem primeru vam lahko obljubim, da bo zanimivo," je z nasmeškom na obrazu v mikrofon prireditelja Toura razlagal 24-letni slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na današnjem kronometru prejel hud udarec največjega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Kapetan Jumbo-Visme je mladega Gorenjca premagal kar za minuto in 38 sekund in v skupnem seštevku dirke povedel za 1:48.

"Še dve zelo težki etapi Toura prihajata, po mojem mnenju celo najtežji na dirki, vse se še lahko zgodi, vsak ima lahko slab dan," slovenski as ne izgublja upanja. "Tole je bilo zame kot Marie-Blanque, jutri pa upam, da bo moj dan," se je spomnil prvega tedna dirke in tiste pete etape, ko je prav izgubil več kot minuto in že naslednji dan vrnil udarec Dancu.

"Poskušali bomo narediti načrt, ni lahko dobiti skoraj dve minuti, ampak se bomo potrudili," še obljublja Pogačar. Danes ni odpeljal slabega kronometra, tretje uvrščenega Belgijca Wouta Van Aerta je denimo premagal kar za minuto in 13 sekund.

Tako hiter, da ni verjel računalniku

A Jonas Vingegaard je bil danes preprosto razred zase. Za francosko televizijo je povedal, da mu je računalnik na kolesu kazal tako visoke številke, da je bil prepričan, da je pokvarjen. Športni direktorji ekipe Jumbo-Visma so mu sicer sporočali čase, a jih zaradi množice glasnih navijačev niti ni dobro slišal. "Mislim, da je bil to moj najboljši kronometer v karieri! Počutil sem se odlično. Zelo ponosen sem na to, kar mi je uspelo," je bil presrečen 26-letni branilec lanske zmage na dirki vseh dirk.

Jonas Vingegaard: Mislim, da je bil to moj najboljši kronometer v karieri! Foto: Reuters

Tako dobrega kronometra ni pričakoval, niti zmage. "Iskreno povedano, nisem pričakoval, da bom najboljši danes, presenetil sem tudi samega sebe. Na ravninskem delu in na prvem klancu sem šel na vso moč, pa se spočil na spustu in poskušal držati tempo na ravnini, na zadnjem klancu pa sem iz sebe iztisnil čisto vse. To je eden mojih najlepših trenutkov na Touru, resnično vesel in ponosen sem," je še povedal.

Se pa tudi Vingegaard zaveda, da lahko že jutri pričakuje Pogačarjev protinapad. "Zagotovo pa Toura še ni konec, še nekaj težkih etap je pred nami, moramo se boriti in ostati zbrani."

