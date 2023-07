"Zapleteno je"

Kronometer na Dirki po Franciji je postregel s presenetljivim razpletom. Da sta bila Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar prvi in drugi ni nič nenavadnega, zato pa je velika prednost danskega kolesarja, ki si jo je prikolesaril. Športna direktorja UAE Emirates Andrej Hauptman in Matxin Joxean Fernandez izpostavljata, da bo treba napadati do konca, saj se Tour danes v Comblouxu ni zaključil. Napad sledi že v sredo v kraljevski etapi.