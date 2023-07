Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je ponovno izkazal s svojim športnim vedenjem. Čeprav je njegov glavni tekmec Jonas Vingegaard v sredo z briljantnim kronometrom njegovim prizadevanjem za skupno zmago na Dirki po Franciji prizadejal močan udarec, mu je Slovenec takoj in z nasmeškom čestital.

Odziv Tadeja Pogačarja ob srečanju z Jonasom Vingegaardom:

Tadej Pogačar je po 16. etapi Dirke po Franciji še vedno na drugem mestu v skupnem seštevku, le da po kronometru njegov zaostanek zdaj znaša morda neulovljivo eno minuto in 48 sekund, ne zgolj deset sekund, kot je zaostajal pred včerajšnjo etapo.

Pogačar še vedno upa na preobrat, morda že danes v kraljevski etapi, ki jo mnogi vidijo kot zadnjo veliko priložnost.

Včeraj je kljub bolečemu porazu ohranil pogumen izraz in Vingegaardu brez oklevanja čestital za izjemno vožnjo. Navijači so bili ob njegovi športni potezi navdušeni, mnogi so pohvalili njegov odnos in kavalirsko držo.

Foto: A. S. O.

