Po torkovem kronometru, na katerem je Tadej Pogačar kljub odlični vožnji Jonasu Vingegardu oddal še minuto in 38 sekund, je Slovenski as v težkem položaju, a niti približno še v izgubljenem, nam je prikimal naš nekdanji kolesarski profesionalec, danes pa športni direktor v avstrijski ekipi Team Hrinkow Advarics Matej Mugerli.

Tadej Pogačar ima zdaj za Vingegaardom 1:48 zaostanka. Je Tour že odločen? "Ne, Tour se konča na Elizejskih poljanah," odgovarja Matej Mugerli. Slovenski as še ima možnost vrniti se v boj za svojo tretjo zmago na dirki vseh dirk, je prepričan, za to ima na voljo še dve etapi, prvo že danes. 17. etapa je kraljevska, kolesarje čaka 5.400 višinskih metrov in Pogačar bo moral napasti.

"S pravilno taktiko ekipe ter dobrimi nogami je mogoče še kaj storiti. Zagotovo bo Tadej še kaj poskušal. Kakor bi vsak. Nikoli se ne predaš, še posebej ne v kolesarstvu. Do konca Toura je še pet etap, dve sta težki," upanja na Pogačarjev uspeh ne izgublja naš sogovornik in v tem bržčas niti približno ni osamljen.

Po kraljevski etapi pa bomo vedeli več

"'Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj,' je Tadejev moto in zagotovo se tudi sedaj ne bo." Foto: Simon Kavčič Izjemen boj med Dancem in Slovencem je lahko odprt vse do sobote, ko bo na sporedu še zadnja težja gorska etapa, a to le v primeru, da Pogačar že danes uspe nadoknaditi nekaj izgubljenega časa. "Po današnji etapi pa bomo že vedeli več. Zagotovo bo težka, čisto realno pa mislim, da je to tudi zadnja priložnost za Pogačarja," meni Mugerli.

Razlog za optimizem je lahko Pogačarjeva vrnitev po tisti peti etapi v prvem tednu, ko je na vzponu na Marie-Blanque proti Vingegaardu izgubil več kot minuto. A se je že v šesti s protinapadom spet vrnil v igro. Tudi sam Pogačar razmišlja tako. "Upam, da bo jutri moj dan," je povedal po torkovem kronometru. Slovenski as zagotovo nima zlomljenega duha, še meni Mugerli: "Sam Pogačarjev karakter mu daje to motivacijo. 'Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj,' je Tadejev moto in zagotovo se tudi sedaj ne bo."

Vingegaard kot Roglič

V vožnji na čas resnično nismo pričakovali takšne razlike, upali smo celo, da bo Pogačar Vingegaardu odščipnil kakšno sekundo, a je Danec prikazal naravnost nezemeljsko predstavo. "Ja, Jonas je bil močnejši. In to ob tem, da je bil tudi Pogačar zelo dober. Samo poglejte, kakšno razliko je naredil do Van Aerta!" meni naš sogovornik in dodaja: "Taktika Jumbo-Visme je podobna kot je bila na Giru, Prepričani so bili v kronometer in so samo čakali. Napadal je samo Tadej. Ravno tako je Roglič na Giru držal minimalni zaostanek in varčeval z močmi za kronometer. Tudi Jonas je zadnje dni bolj ali manj varčeval z energijo, verjel je, da bo zelo dober na kronometru in je nanj stavil vse. Tadej je pravilno deloval, poskušal je zmanjševati razliko, pridobivati sekunde ... Ampak kronometer pokaže, kdo je ta dan močnejši in v torek je bil to Jonas."

"Jonas je zadnje dni bolj ali manj varčeval z energijo, verjel je, da bo zelo dober na kronometru in je nanj stavil vse." Foto: Reuters

Prost dan ni imel učinka na najboljše

Mugerli nas je že pred začetkom letošnjega Toura opozarjal, da ima lahko prost dan tudi negativen učinek na kolesarja. Tega včeraj vsaj med najboljšimi na dirki ni bilo zaznati. Tudi Pogačar ni imel slabega dne, Van Aerta je denimo premagal za minuto in 13 sekund, Vingegaard je preprosto odpeljal "kronometer kariere", kot se je izrazil sam. Očitno je spretno privarčeval dovolj moči za res epsko vožnjo. "Jonas je preprosto stavil vse na ta kronometer. Mislim, da je bil vse odkar je oblekel rumeno majico, osredotočen samo na ta torek. Tudi v sobotni 14. etapi, bi, če bi želel ter imel noge, lahko napadel, a ni," še pravi 41-letni Primorec.

"Če si dober, dobiš dodaten zagon, če si slab, je ravno obratno"

Treba je pošteno priznati, da je bil Vingegaard preprosto boljši. Pogačarju je morda med samim kronometrom, ko je prevzemal vodstvo na merjenjih vmesnega časa, a ob vsem garanju ves čas izgubljal proti letečemu Dancu za njim, malce tudi pošla vnema, še razmišlja Mugerli. "Če ti enkrat sredi dirke sporočijo, da zaostajaš, ti zagotovo tudi malce vzame moralo. Če si dober, dobiš dodaten zagon, če si slab, je ravno obratno. Takšen je tudi učinek rumene majice, govorimo, da je težka, da jo je težko nositi in braniti, ampak ko jo imaš, ti da tudi dodatno motivacijo, da daš lahko še več iz sebe."

Je bila menjava kolesa napaka?

Minuta 38 se vendarle zdi ogromen zaostanek na vsega 22 kilometrih. "Raje bi rekel v 35 minutah, kot v 22 kilometrih. Ta kronometer ni bil raven in v klancih so vedno večje razlike kot na ravnem. V 35 minutah ravnine bi bil zaostanek manjši, ker je krivulja moči ter hitrosti nelinearna. Bil težak kronometer," nas popravlja športni direktor avstrijske ekipe. Pa se mu je morda zdela menjava kolesa, za katero se je odločil Pogačar, Vingegaard pa ne, napaka?

"Ne. Ko smo enkrat zverzirani je to zelo hitro - kot smo videli na Giru z menjavo kolesa pri Rogliču in pri Thomasu -, je menjava kolesa stvar desetih sekund. Menim, da to ni bila napaka. To je naredil že tolikokrat v karieri, da s tem nima težav. Tudi večjih posledic s tem, da je sestopil s kolesa ni čutil. Če se je zavedal, da zaostaja, pa ti takšen manever vseeno odvzame še malo moči."

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: