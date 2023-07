Poziv: Primož Roglič, če me poslušaš ... Zapustiti moraš Jumbo-Vismo! #video

Z morebitno drugo skupno zmago na Dirki po Franciji si bo danski šampion Jonas Vingegaard še dodatno utrdil svoj položaj v ekipi Jumbo-Visma, s tem pa je verjetno manj možnosti, da bi Primož Roglič še kdaj dobil proste roke in priložnost za naskok na rumeno majico.

Chris Horner, nekdanji kolesar in avtor priljubljenega podkasta Metuljev učinek, je Rogliča po sredinem kronometru javno pozval, naj takoj po koncu Toura, če se bo ta končal z zmago Vingegaarda, pretrga pogodbo z nizozemskim moštvom in se priključi ekipi Ineos Grenadiers, tej bi v tem trenutku zelo prav prišel kolesar, ki bi lahko visoko kotiral na tritedenskih dirkah.

Horner Rogliča poziva k čimprejšnji menjavi ekipe in ni edini:

Valižan Geraint Thomas se s 37 leti bliža koncu kariere, Kolumbijec Egan Bernal po hudi nesreči lani na treningu v Bogoti ne najde poti nazaj na vrh, Tom Pidcock do zdaj še ni pokazal, da bi lahko krojil vrh na Grand Tourih. 22-letni Carlos Rodríguez, ki je trenutno četrti v skupni razvrstitvi Toura, naj bi se v prihodnji sezoni preselil v Movistar, če se seveda pri Ineosu ne bodo podvizali in pogodbe podaljšali, Tao Geghegan Hart, ki okreva po hudem padcu na letošnjem Giru, pa naj bi prihodnje leto okrepil ekipo Lidl-Trek.

Horner: Roglič, raztrgaj pogodbo!

"Primož Roglič, če me poslušaš ... Zapustiti moraš Jumbo-Vismo. Jonas Vingegaard je v izvrstnem položaju, da zmaga na letošnjem Touru, in če se to res zgodi, Primož Roglič, moraš takoj zapustiti Jumbo. Prosim, raztrgaj pogodbo, najdi nekoga, ki jo bo odkupil, in se preseli v ekipo Ineos, ki ima velik proračun in ekipo, ki te lahko podpira, tako da bomo naslednje leto na Touru spremljali Rogliča, Pogačarja, Vingegaarda in Remca. Si lahko predstavljate, koliko eksplozivne energije bi imeli na Touru! Primož Roglič mora zapustiti Jumbo-Vismo, in to čim prej. Če Jonas osvoji letošnji Tour in če Roglič želi vsaj priložnost, da bi še pred koncem kariere osvojil Tour, mora takoj zapustiti Jumbo. Raztrgaj pogodbo in odidi k Ineosu," je slovenskega asa pozval Horner.

Foto: Reuters

Contador: Če Roglič želi zmagati na Dirki po Franciji, bo moral zamenjati ekipo

To ni prvi poziv k selitvi Rogliča v vrste Ineosa. Podoben predlog je že po koncu letošnjega Gira, ki ga je dobil prav Roglič, izrazil nekdanji vrhunski kolesar, danes strokovni sodelavec Eurosporta Alberto Contador.

"Primož Roglič bo poskušal zdaj po zmagah na Vuelti in Giru osvojiti še Tour. Z Jonasom Vingegaardom v ekipi Jumbo-Visma pa to ne bo mogoče. Morda bo moral, če želi zmagati na Dirki po Franciji, zamenjati ekipo," je konec maja razmišljal slavni Španec.

Bruyneel: Ineos išče močnega vodjo

Še nekoliko dlje je šel v tovrstnem razmišljanju nekdaj slavni belgijski športni direktor Johan Bruyneel. "Roglič je zdaj star 33 let (29. oktobra bo dopolnil 34 let, op. a.). Jumbo-Visma ima Vingegaarda, in če ta letos na Touru potrdi, tudi če mu ne uspe zmagati, da se lahko kosa s Pogačarjem, ne izključujem možnosti, da bo Roglič zamenjal ekipo," se je razgovoril v podkastu nekdanjega varovanca Lancea Armstronga. Nadaljeval je z besedami: "Obstaja ekipa, ki išče močnega vodjo, in to je Ineos." Poudaril je, da se Ineos že trudi Soudalu speljati Remca Evenepoela, ki ga šef te belgijske ekipe Patrick Lefevere zagotovo ne bo izpustil iz rok. "Če bi bil jaz v Ineosu, bi se s polnim plinom lotil lova na Rogliča. Idealno bi ustrezal ekipi, je garač, osredotočen, pa še ob sebi bi imel odlično ekipo. Poskušal bi dobiti Tour z Rogličem. Zagotovo bi ga poskusil dobiti," razmišlja Bruyneel.

Roglič ima z ekipo Jumbo-Visma pogodbo sklenjeno do konca leta 2025. Na novinarski konferenci pred sprejemom v Ljubljani je dejal, de je do zdaj dobil vso podporo, ki jo je želel, zato ne vidi problema za naprej. "V trenutku, ko pa ne bi mogli več izpolnjevati mojih ciljev, pa bi seveda poskušal najti nekoga," je pojasnil. Ob isti priložnosti je napovedal tudi, da bo letos nastopil na Dirki po Španiji, kjer je zmagal že trikrat, bo pa izpustil svetovno prvenstvo v Glasgowu.

Preberite še: