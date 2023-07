Pogačarjevih sanj je konec, Vingegaard mu je zadal odločilen udarec, Avstrijec do uspeha kariere

Felix Gall je na 165,7 kilometra dolgi etapi od Saint-Gervaisa do Couchevela za 34 sekund premagal Britanca Simona Yatesa (Jayco AlUla), tretji je v cilj na letališču Altiport pripeljal Španec Pello Bilbao (Bahrain – Victorious).

Nosilec rumene majice Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je bil četrti, za zmagovalcem je zaostal minuto in 52 sekund, slab dan pa je imel slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je dokončno izpadel iz boja za svojo tretjo zmago na Touru. Pogačar je bil danes 22., za Gallom je zaostal sedem minut in 37 sekund, za Vingegaardom pa pet minut in 45 sekund. V skupnem seštevku je zadržal drugo mesto, a ima zdaj za Vingegaardom že sedem minut in 35 sekund zaostanka in s tem domala nobenih možnosti več, da bi mu lahko na cesti preprečil drugo zaporedno zmago.

Dirka po Franciji, potek 17. etape:

Cilj: Avstrijec Felix Gall (Ag2R Citroën) je zmagovalec kraljevske etape letošnje Dirke po Franciji, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pa je danes zadal odločilen udarec nerazpoloženemu Tadeju Pogačarju (UAE Emirates), se mu oddaljil za več kot pet minut in že naredil orjaški korak proti drugi zaporedni zmagi na dirki vseh dirk.

4 km do cilja - Felix Gall drvi zmagi naproti, Simon Yates se ga še trudi ujeti in vozi 16 sekund za Avstrijcem, Vingegaard vozi 1:26 za čelom dirke, Pogačar pa že 6:11.

6,7 km do cilja - Felix Gall (AG2R Citroën) je prvi prečkal prelaz La Loze, 16 sekund za njim še Britanec Simon Yates (Jayco AlUla). Vingegaard vozi 1:34 za vodilnim, Pogačar pa že 5:41.

8,2 km do cilja - Simon Yates lovi Felixa Galla, Avstrijec ima še 18 sekund prednosti, Rafal Majka je izgubil stik z Britancem, Vingegaard je ujel Keldermana, naletela pa sta na zastoj, ko se je na izjemno strmem delu klanca ustavil motocikel, zablokiral še avto organizatorja, svoje so naredili še gledalci … Danec in Nizozemec sta se z nekaj težavami le stisnila skozi ozko grlo. Vingegaard zdaj vozi 1:48 za vodilnim Avstrijcem in še skoraj štiri minute pred Pogačarjem.

9,7 km do cilja (3 km do gorskega cilja) - Gall vozi 26 sekund pred Simonom Yatesom in Rafalom Majko, 53 sekund pred skupino z Gaudujem in 2:05 pred Vingegaardom. Pogačar ima za tem zdaj že več kot dve minuti in pol zaostanka.

💛 Jonas Vingegaard goes solo on the Col de la Loze with 4 km to go!



💛 Jonas Vingegaard s'en va seul dans l'ascension au Col de la Loze à plus de 4 kilomètres du sommet !#TDF2023 pic.twitter.com/BU56Vnrcs5 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

10,8 km do cilja - Vingegaard se je pognal v lov za Gallom, zaostanek Pogačarja se približuje dvema minutama. Danec je danes Slovencu žal zadal usoden udarec. Vingegaard vozi 2:22 za vodilnim Avstrijcem, med njima je še kopica kolesarjev iz ubežne skupine, tudi Simon Yates in Rafal Majka.

11 km do cilja - Gall vozi 40 sekund pred zasledovalci in 2:47 pred skupino z rumeno majico, iz te je izpadel še Carlos Rodriguez. Tadej Pogačar za Vingegaardom zaostaja že več kot minuto, ob njem je Marc Soler.

12,9 km do cilja - Avstrijec Felix Gall (AG2R Citroën) je skočil v vodstvo, 2:34 za čelom dirke Vingegaarda vleče Sepp Kuss, držita se ga tudi Jai Hindley in Adam Yates, Pogačar pa je v vse globlji krizi in zdaj za Vingegaardom zaostaja že pol minute.

🇫🇷@davidgaudu is 35" down on Felix Gall, who is now solo upfront!



🇫🇷@davidgaudu a 35" de retard par rapport à Felix Gall, qui est désormais seul en tête !#TDF2023 pic.twitter.com/SfqYkKwiPa — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

13,6 km do cilja - Vodilna skupina je razpadla, v ozadju trpi tudi Pogačar, ki zdaj za Vingegaardovo skupino zaostaja že 20 sekund.

14,3 km do cilja - Tadej Pogačar je očitno v manjši krizi, izgubil je stik s skupino favoritov.

15 km do cilja (8,4 do vrha klanca) - Iz vodilne skupine sta odpadla še Avstralca Schultz in O'Connor, v skupini favoritov se je izčrpal Castroviejo.

🇦🇺@ben_oconnor95 is doing a stellar job and it is costing @nick_schultz5's position



🇦🇺@ben_oconnor95 fait un travail remarquable et cela fait distancer @nick_schultz5 #TDF2023 pic.twitter.com/rUGt2p2zLc — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

16 km do cilja - Van Baarle je odpadel iz skupine favoritov.

17 km do cilja - V vodilni skupini je popustil še Jack Haig, skupino favoritov še naprej vleče Castroviejo. Kolesarji so prispeli v Meribel, zdaj se bo začel strmejši del klanca. Do vrha La Loza imajo kolesarji še dobrih deset kilometrov,

21 km do cilja (14,5 km do vrha klanca) - Jonathan Castroviejo (Ineos) vleče skupino favoritov, zaostanek za vodilnimi je še vedno 2:30.

24 km do cilja (17 km do vrha prelaza) - Iz vodilne skupine je odpadel Avstralec Dinham, iz skupine favoritov Francoz Paret-Peintre. Razlika med skupinama je še 2:35.

28 km do cilja - Iz skupine favoritov je odpadel Wout Van Aert, ki je opravil svoje delo za Jonasa Vingegaarda. Vodilna skupina ohranja 2.30 prednosti pred skupino z rumeno majico. Na čelu dirke vztrajajo Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Madouas, Pinot, Bilbao, O'Connor, Gall, Martin, Dinham, Schultz, S. Yates, Harper in Johannessen, v skupini favoritov pa Vingegaard, Pogačar, Kuss, Van Baarlse, Grossschartner, A. Yates, Castroviejo, Fraile, Kwiatkowski, Rodriguez, Poels, Hindley, Jungels, Paret-Peintre, Zimmermann in Barguil.

⚡The breakaway is maintaining the gap with the @MaillotjauneLCL group, we've got 16 riders in the lead



⚡L'échappée maintient l'écart avec le groupe @MaillotjauneLCL, on a 16 coureurs en tête.#TDF2023 pic.twitter.com/YZsp23BQtu — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

30 km do cilja - V vodilni skupini vztraja še 16 kolesarjev, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Rafal Majka (UAE Team Emirates), David Gaudu, Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Pello Bilbao, Jack Haig (Bahrain Victorious), Ben O’Connor, Felix Gall (Ag2r-Citröen), Guillaume Martin (Cofidis), Matthew Dinham (DSM-Firmenich), Nick Schultz (Israel-PremierTech), Simon Yates, Chris Harper (Jayco-AlUla) in Tobias Halland Johannessen (Uno-X), vozijo 2:43 pred skupino favoritov z Vingegaardom in Pogačarjem.

Col de la Loze je bil cilj 17. etape Toura leta 2020. Takrat je etapo dobil Kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki je ugnal slovenska asa Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.

32 km do cilja - V obeh skupinah se že dela selekcija, številni kolesarji odpadajo, razlika pa ostaja 2:48.

⛰️ The #TDF2023 riders will climb an iconic segment with the Col de la Loze. Do you know how old the KOM is? 👉 https://t.co/ZQgxZQ7GZh



⛰️ Les coureurs du #TDF2023 grimperont un segment-roi avec le Col de la Loze. Savez-vous de quand date le KOM ? 👉 https://t.co/ZQgxZQ7GZh… pic.twitter.com/2Nl52ibPMl — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

35 km do cilja - Začel se je vzpon na prelaz La Loze, pred kolesarji je 28 kilometrov trpljenja. Za zdaj ima vodilna petindvajseterica še 2:40 prednosti pred skupino favoritov okoli rumene majice. "Vsekakor pričakujem Tadejev napad," je pred etapo povedal Vingegaard. Pogačar ima ob sebi Adama Yatesa in Felixa Grossscharterja, Vingegaard Seppa Kussa, Wouta Van Aerta in Dylana Van Baarleja, v vodilni skupini je predstavnik moštva UAE Emirates Rafal Majka, iz Jumbo-Visme pa Tiesj Benoot in Wilco Kelderman.

⛰️And we're underway for the longest and highest climb of this #TDF2023!



⛰️On est parti pour l'ascension la plus longue et la plus haute de ce #TDF2023 ! pic.twitter.com/tCqK6hTo1K — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

37 km do cilja - Glavnina se počasi približuje vodilnim, razlika med skupinama je padla na 2:45, kolesarji se naglo približujejo pošastnemu klancu na Col de la Loze.

45 km do cilja - Iz vodilne skupine je odpadlo nekaj kolesarjev, glavnina se je v dolino spustila 3:11 za čelom dirke, zdaj pa se kolesarji pripravljajo na zaključek etape z epskim vzponom na Col de la Loze, kjer se bo odločalo ne le o zmagovalcu etape, pač pa najverjetneje tudi o zmagovalcu letošnjega Toura.

52 km do cilja - Kolumbijec Egan Bernal (Ineos) je padel na enem od ostrih ovinkov na izjemno tehničnem spustu. Kolumbijec se je hitro pobral in zdaj veliko bolj previdno in počasi nadaljuje z etapo.

💥 Crash of @Eganbernal. He's back on the bike already.



💥 Crash de @Eganbernal. Il est déjà de retour sur le vélo. #TDF2023 pic.twitter.com/DDOwUKo9RD — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

54 km do cilja - Kmalu se bo začel nevaren in tehničen spust, za tem pa prav kmalu že zaključni vzpon dneva, epski Col de la Loze (28 km!) Vodilna skupina ima zdaj že nekaj več kot tri minute prednosti pred glavnino z Vingegaardom in Pogačarjem, na čelo glavnine pa so se postavili kolesarji moštva Ineos Grenadiers.

60 km do cilja – Giulio Ciccone (Lidl - Trek) je osvojil tudi tretji gorski cilj dneva, zadnjega pa skoraj zagotovo ne bo, na tem namreč pričakujemo spopad največjih favoritov.

⚪🔴 @giuliocicco1 takes another 5 points today!



⚪🔴 @giuliocicco1 continue sa razzia et prend 5 points sur la Côte de Longefoy ! #TDF2023 pic.twitter.com/idc8FMjRcl — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

Izidi gorskega cilja, Cote de Longefroy (II. kategorija):

1. Ciccone 5 točk

2. Skjelmose 3

3. Craddock 2

4. Haig 1

64 km do cilja - Iz glavnine so izpadli Mohorič, Neilands, Laporte, Asgreen, za vodilno skupino, ki vozi 2:49 pred glavnino, je zaostal Dries Devenyns.

Tadej Pogačar ima tudi danes ob progi podporo navijačev, teh pa bo še veliko, veliko več na brutalnem zaključnem vzponu na Col de la Loze, kjer gre pričakovati tudi Slovenčev napad.

Foto: Reuters

66 km do cilja - Začel se je že vzpon na Cote de Longefroy, 6,7-kilometrski klanec druge kategorije s 7,5-odstotnim povprečnim naklonom, ki je v programu Toura sploh prvič v zgodovini. Vodilna triintrideseterica se ga je lotila 2:45 pred skupino z rumeno majico in dobrih devet minut pred skupino z zeleno, v kateri je že lep čas tudi Luka Mezgec. Tudi danes kolesarje muči vročina, temperatura ozračja je narasla na 32,5 stopinje Celzija.

⚪🔴The break started the 3rd climb of the day! #TDF2023 https://t.co/S0B8eH3xcR — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

75 km do cilja - V vodstvu vztrajajo Tiesj Benoot, Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Rafal Majka, Marc Soler (UAE Team Emirates), Küng, Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Magnus Cort, Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe, Dries Devenyns (Soudal-Quick Step), Pello Bilbao, Jack Haig (Bahrain Victorious), Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Ben O’Connor, Nans Peters, Felix Gall (Ag2r-Citröen), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Guillaume Martin (Cofidis), Gregor Mühlberger (Movistar), Matthew Dinham, Kevin Vermaerke (DSM-Firmenich), Hugo Houle, Nick Schultz, Simon Yates, Lawson Craddock, Chris Harper (Jayco-AlUla), Clément Champoussin, Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Aleksej Lucenko, Johannessen in Jonas Gregaard (Uno-X). Imajo 2:09 prednosti pred skupino z rumeno majico. V tej je za zdaj vse mirno, Pogačar se drži Vingegaarda, Dančeva Jumbo-Visma pa budno pazi in čaka na morebiten napad Slovenca.

🏁75 KM



⏱️There are 34 riders at the front, and the gap is just above 2'.



⏱️Il y a 34 coureurs à l'avant et l'écart est un peu au dessus de 2'. #TDF2023 https://t.co/UqoVs0Af61 pic.twitter.com/RxVnqFTPjT — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

85 km do cilja - Skupina s Pogačarjem in Vingegaardom je na spustu zaostanek za vodilno skupino povečala na dve minuti.

99 km do cilja - Tudi drugi gorski cilj dneva je dobil Italijan Giulio Ciccone (Lidl - Trek). Spust je vodilna štiriintrideseterica začela 1:38 pred skupino z rumeno majico. V tej vozita tudi Pogačar in Mohorič, medtem ko je Mezgec na drugem klancu dneva trpel in se pridružil grupettu. Skupina z zelenim Philipsenom vozi že več kot osem minut za čelom dirke.

🔟+🔟 = 20



⚪🔴@giuliocicco1 has now 83 KOM points.



⚪🔴 @giuliocicco1 possède désormais 83 points au classement de la montagne.#TDF2023 pic.twitter.com/gtPaoNhwKA — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

Izidi gorskega cilja, Cormet de Roseland (I. kategorija):

1. Ciccone 10 točk

2. Skjelmose 8

3. Haig 6

4. Gall 4

5. O'Connor 2

6. Peters 1

100 km do cilja - Vodilna skupina se drugemu gorskemu cilju dneva približuje z 1:29 prednosti pred skupino z rumeno majico. Pogačar se vozi mirno za vlakom Vingegaardove Jumbo-Visme.

105 km do cilja - Vodilna skupina s 34 kolesarji ima zdaj 1:12 prednosti pred skupino z Vingegaardom in Pogačarjem, z dirke pa je odstopil še Nemec Phil Bauhaus, kolega Mateja Mohoriča v Bahrain - Victoriousu. Najprej je zaostal za glavnino, nato pa sestopil s kolesa in se usedel v klubski avto. Dirko tako nadaljuje še 155 kolesarjev.

112 km do cilja – V ospredju je zdaj skupina triintridesetih kolesarjev, Pogačarjev UAE med temi zastopa Rafal Majka, Vingegaardovo Jumbo-Vismo pa Tiesj Benoot in Wilco Kelderman. Še Marc Soler (UAE Emirates) se ji poskuša priključiti, Pogačar in Vingegaard pa vozita v skupini 1:19 za čelom dirke.

🔥We have a group of 33 at the front!



🔥Nous avons un groupe de 33 personnes à l'avant !#TDF2023 pic.twitter.com/q0FU1WhHxv — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

116 km do cilja - V ospredju se je zdaj nabrala skupina, v kateri so Alaphilippe, Haig, Ciccone, Skjelmose, O'Connor, Mühlberger, Vermaerke, Neilands in Harper, z 20 sekundami zaostanka sledijo Madouas, Pinot, Cort, Uran, Küng, Bilbao, Gall, Martin, Houle, Schulz, S. Yates … Skupina z rumeno majico in Pogačarjem je dobro minuto za čelom dirke.

119 km do cilja - Začel se je dolg vzpon na Cormet de Roseland (20 km, 6 %), trojica s pikčastim Cicconejem, Alaphilippom in Neiladsom vozi le še štiri sekunde pred zasledovalci, Skjelmosejem, Haigom, Mühlbergerjem in Vermaerkejem, skupina z Vingegaardom in Pogačarjem sledi s 47 sekundami zaostanka.

119,8 km do cilja – Kolesarji so opravili tudi z letečim ciljem v Beaufortu, dobil ga je Alaphilippe. Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 42 km/h.

Izidi letečega cilja, Beaufort:

1. Julian Alaphilippe 20 točk

2. Krists Neilands 17

3. Giulio Ciccone 15

4. Gregor Mühlberger 13

5. Jack Haig 11

6. Kevin Vermaerke 10

7. Mattias Skjelmose 9

8. Chris Harper 8

9. Stefan Küng 7

10. Guillaume Martin 6

11. Nick Schultz 5

12. Thibaut Pinot 4

13. Lawson Craddock 3

14. Valentin Madouas 2

15. Magnus Cort 1

120 km do cilja - Vodilna trojica ima zdaj pol minute prednosti pred skupino z rumeno majico. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar in njuni ekipi so danes uro pred startom kraljevske etape dobili obisk dopinških nadzornikov.

125 km do cilja - Alaphilippe, Ciccone in Neilands vzdržujejo še deset sekund prednosti pred skupino s Pogačarjem in Vingegaardom. Ta vozi 28 sekund pred glavnino, v kateri sta tudi Mohorič in Mezgec, skupina z nosilcem zelene majice Jasperjem Philipsenom pa je že več kot tri minute in pol za čelom dirke.

134 km do cilja - Na spustu se je v vodstvo odpeljal Julian Alaphilippe (Soudal - QuiskStep), kmalu sta se mu pridružila še Ciccone in Neilands, trojica vozi kakšnih 20 sekund pred skupino z Vingegaardom in Pogačarjem.

137,4 km do cilja – Nosilec pikčaste majice Giulio Ciccone (Lidl – Trek) je prvi prečkal Col des Saisies in osvojil še deset točk za trdnejše vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki.

⚪🔴 @giuliocicco1 defends his Polka Dot jersey! 10 points for him at the Col de Saisies. Neither Vingegaard nor Pogacar scored points.



⚪🔴 @giuliocicco1 défend son @maillotapois. 10 points pour lui au Col des Saisies. Ni Vingegaard ni Pogacar n'ont marqué des points.#TDF2023 pic.twitter.com/8OzYbqSxCO — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

Izidi gorskega cilja, Col dees Saisies (I. kategorija):

1. Ciccone 10 točk

2. Skjelmose 8

3. Gall 6

4. S. Yates 4

5. Craddock 2

6. Harper 1

138 km do cilja - Jumbo-Visma je pospešila v glavnini, Pogačar in še nekaj najboljših kolesarjev na dirki je sledilo vlaku čebel, ki se je priključil vodilni skupini.

139 km do cilja - Pogačar se je pri padcu očitno lažje poškodoval, ima malce okrvavljeno levo nogo.

142 km do cilja - Bežijo Simon Yates, Felix Gall, Thibaut Pinot, Rafal Majka, Chris Harper, Mattias Skjelmose, Julian Alaphilippe, Giulio Ciccone, Krists Neilands, Rigoberto Uran, Ruis Costa, Lawson Craddock, Jack Haig, Ben O'Connor, Victor Lafay, Clement Champoussin, Jonas Gregaard in Kevin Vermaerke, Imajo kakšnih 13 sekund prednosti pred Pierrom Latourom in pol minute pred glavnino. Zaostala je skupina sprinterjev z zeleno majico. Na čelu glavnine je Jumbo-Visma, Pogačar se drži rumenega Vingegaarda.

146 km do cilja - Mezgec je izpadel iz vodilne skupine, pridružilo pa se ji je še nekaj izjemno močnih kolesarjev, skupaj jih je zdaj kakšnih 19 in imajo 17 sekund prednosti pred glavnino.

147 km do cilja - Tadej Pogačar je po padcu že spet prilepljen na kolo Jonasa Vingegaarda. Glavnina se na klancu drobi na številne skupinice, tudi Tom Pidcock (Ineos) ima že težave in ne more slediti tempu najboljših.

🤍 @TamauPogi hit the deck at km 15.6, at the bottom of Col des Saisies ⛰️



He was doing 22.1km/h at the moment and he stopped for about 15'' before resuming the race. He quickly returned to the first positions of the peloton#TDFdata #TDF2023 pic.twitter.com/rbvVJUWYpv — letourdata (@letourdata) July 19, 2023

149 km do cilja - Glavnina se je pretrgala na dva dela, Pogačar je obtičal v drugi skupini in se zdaj s pomočjo kolegov iz UAE Emirates trudi ujeti priključek. Videti je, da je z njim vse v redu, razlika med skupinama pa je majhna. Medtem tudi prednost vodilne peterice z Mezgecem naglo kopni.

159 km do cilja - Tadej Pogačar je bil malce nepreviden in se znašel na tleh. Hitro se je spet usedel na kolo in nadaljuje dirko.

151 km do cilja - Začel se je prvi vzpon dneva, Col de Saisises je 13,4 kilometra dolg klanec prve kategorije s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom. Prednost vodilne peterice je majhna, iz glavnine kar naprej skačejo različni kolesarji, eden bolj aktivnih je tudi Julian Alaphilippe. Glavna favorita Pogačar in Vingegaard za zdaj ostajata mirna.

155 km do cilja - Zdaj bežijo Luka Mezgec, Giulio Ciccone, Neilson Powless, Jonas Gregaard in Mads Pedersen.

161 km do cilja - Madouasa in Corta so ujeli, vrstijo se skoki in novi poskusi pobega. Kmalu se bo začel prvi kategoriziran klanec dneva Col de Saisises (13,4 km, 5,1 %).

163 km do cilja - Nekaj prednosti pred glavnino sta si privozila Francoz Valentin Madouas (Groupama – FDJ) in Danec Magnus Cort (EF Education – EasyPost). V glavnini je še veliko takšnih, ki bi se radi vodilnima pridružili v begu, boj še traja. Pogačar se je včeraj veselil morebitnega dežja, tega danes ni, etapa se je začela v lepem, sončnem vremenu in ob temperaturi 26 stopinj Celzija.

🇫🇷 The race is underway and the first attacker is the French national champion @MadouasValentin!



🇫🇷 La course est lancée et le premier attaquant du jour est le champion de France @MadouasValentin !#TDF2023 pic.twitter.com/Yfs1COOrdi — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2023

165 km do cilja - Takoj po uradnem startu so se začeli napadi.

12.34 (165,7 km do cilja) - Z manjšo zamudo se je 17. etapa Toura začela tudi zares. Direktor dirke Christian Prudhomme je zamahnil z zastavico, bitka se je začela. Vsi se sprašujemo, kdaj in kje bo napadel Pogačar, iz Jumbo-Visme so pred etapo sporočili: "Pripravljeni smo na vse!"

Start: Ob 12.20 se je 156 kolesarjev - na startu se ni pojavil Francoz Alexis Renard (Cofidis) - podalo na zaprto vožnjo, ob 12.30 se bo brutalna kraljevska etapa začela tudi zares. Vsi pričakujemo nov ognjemet, neposreden spopad Pogačarja in Vingegaarda. Slovenski as mora na vsak način poskusiti nadoknaditi nekaj zaostanka za Dancem, ki od včerajšnjega kronometra znaša minuto in 48 sekund.