Nekdanjega športnega direktorja kolesarskega moštva UAE Emirates, Avstralca Allana Peiperja, ki je zasnoval odločilni napad Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji leta 2020, je zaskrbelo že po včerajšnjem kronometru, na katerem je njegov nekdanji varovanec proti Jonasu Vingegaardu izgubil minuto in 38 sekund. "To ni bil Tadej, kot ga poznamo," je Peiper povedal za belgijski medij Sporza.

Pogačarjev dolgoletni direktor in zaupnik Allan Peiper je pred današnjo kraljevsko etapo Toura razlagal, da ne prepozna kolesarja, ki je včeraj v 16. etapi kronometra končal na drugem mestu, minuto in 38 sekund za Jonasom Vingegaardom. "Že od začetka kronometra ni bil dober in na zadnjem vzponu na njegovem obrazu nisem videl nobene odločenosti, nobene samozavesti. Tadej je bil videti nekoliko bolan," je za Sporzo povedal Peiper. "Ne vem, ali je bilo kaj narobe, ampak to ni bil Tadej, kot ga poznamo."

Danes je imel Pogačar na kraljevski etapi še veliko krizo in je proti Vingegaardu zaostal še za dodatnih pet minut in pol, po etapi pa potrdil, da se v zadnjih dneh ne počuti dobro. Peiper je povedal, da je že pred dnevi opazil, da ima Pogačar herpes, in se spraševal, ali je kolesar, ki ga tako dobro pozna, zbolel. "Pred nekaj dnevi sem videl herpes in ta bi bil lahko znak manjše moči," je dejal.

Pojasnil je še, da njegovega nekdanjega varovanca bolezen ne bi ustavila, ne nazadnje je Pogačar zasedel drugo mesto in bil več kot minuto hitrejši od tretjeuvrščenega Wouta van Aerta. Kolesarji pa so pravi borci, na kronometrih ni laganja, tekmovalci gredo prek praga bolečine, pravi. "Tadej je vrhunski kolesar, vseeno je končal na drugem mestu. Spomnite se tudi Remca Evenepoela na Giru. Imel je covid-19, videti je bil zelo slabo, pa je vseeno zmagal na kronometru.

"To, kar smo videli včeraj, to ni Tadej. Tako bled je bil. Morda je slab dan ali pa se ni dobro spopadel s ponedeljkovim dnevom počitka," je še razmišljal 63-letni Avstralec in danes dobil potrditev svojih strahov.

