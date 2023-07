Pogačar po zlomu na brutalnem klancu: Konec je, mrtev sem

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar se je danes zlomil v kraljevski 17. etapi Dirke po Franciji in na brutalnem vzponu na prelaz La Loze proti Jonasu Vingegaardu izgubil pet minut in 35 sekund, v skupnem seštevku pa ima zdaj za Dancem že sedem minut in 35 sekund zaostanka. Skupna zmaga je zdaj za našega šampiona že nedosegljiva, zgoditi bi se moral čudež, da bi mu uspelo v preostalih treh etapah še prehiteti izjemno močnega tekmeca. A ta se še ni pripravljen sprostiti, prepričan je, da se bo Pogačar še zagrizeno boril.

"Konec je, mrtev sem," je že med etapo, na brutalnem vzponu na prelaz La Loze, ko je zašel v krizo, po radijski zvezi sporočil Tadej Pogačar. Športni direktorji UAE Emirates so potem ekipi naročili: "Adam, Adam, bojuj se za stopničke, Marc, ostani ves čas s Tadejem." Adam Yates je naposled kraljevsko etapo zaključil na devetem mestu, v cilj je prišel tik za moštvenim kolegom Rafalom Majko, Pogačar pa se je z velikimi težavami ob pomoči Marca Solerja prebil do cilja na 22. mestu in zadržal drugo mesto v skupnem seštevku, le da ima zdaj za Vingegaardom neulovljivih sedem minut in 35 sekund zaostanka.

"I'm gone. I'm dead."



Tadej Pogacar's words to the team car after being dropped on the Col de la Loze 😢#TdF2023 | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/vm2XIFFsfv — Eurosport (@eurosport) July 19, 2023

"To res ni bil dober dan. Bil je eden najslabših v moji karieri."

"Uničen sem, mrtev," je 24-letnik s Klanca pri Komendi ponovil še v mikrofon prireditelja dirke v cilju brutalne etape. Videti je bilo, da danes ni pravi, ni tako poskočen, kot smo ga vajeni. Potrdil je, da je imel težave. "Poskušal sem jesti kar največ, ampak kot da nič ne gre v noge, vse ostane v želodcu in po treh urah in pol sem bil povsem izpraznjen, ravno na začetku klanca. Mislil sem že, da bom izgubil mesto na stopničkah. Zaradi vseh slovenskih navijačev in moštvenega kolega Marca Solerja ter celotne ekipe okoli mene sem se boril do konca in ostal na drugem mestu," je povedal izčrpani Slovenec.

"Uničen sem, mrtev." Foto: Reuters

V začetku etape, na prvem od štirih kategoriziranih vzponov, se je zapletel v glavnini in padel, etapo pa nadaljeval z ranjenima komolcem in kolenom na levi roki in nogi. Je tudi to morda vplivalo na njegovo slabše počutje? "Po padcu me ni preveč bolelo, lahko pa je imel kakšen vpliv na telo. To res ni bil dober dan. Bil je eden najslabših v moji karieri, še hujši kot lani na Granonu. Marc mi je pomagal, da sem presegel samega sebe in se boril do konca," je še povedal.

Na skupno zmago ne upa več, z moštvenimi kolegi pa bodo zdaj do konca dirke poskušali osvojiti vsaj eno etapno, je še napovedal: "V 20. etapi bomo poskušali napasti vsaj etapno zmago in obdržati moje in Adamovo mesto na stopničkah."

Jonas Vingegaard: "Tako dobrega dne res nisem pričakoval." Foto: Reuters

Vingegaard presrečen, a ostaja previden: Toura še ni konec

Danskemu asu Jonasu Vingegaardu pa drugo zaporedno zmagoslavje na Tour lahko zdaj prepreči le še izjemna smola. Po drugem zaporednem udarcu največjemu tekmecu je bil presrečen. "Tako dobrega dne res nisem pričakoval. Jasno je, da smo super, super zadovoljni. Prednost je zdaj sedem minut," se je v cilju v Courchevelu smejalo kapetanu ekipe Jumbo-Visma. Je pa opozoril, da mora ostati zbran vse do cilja v Parizu. "Toura še ni konec, prepričan sem, da bo Tadej še kaj poskusil v zadnjih treh etapah."

Vingegaard je Pogačarjev padec vzponu na prelaz Saisies videl dobro, vozil se je namreč tik ob Slovencu. "Videl sem njegov padec, nekdo mu je prekrižal pot, Tadej se mu ni mogel izogniti, dotaknila sta se s kolesi in šel je po tleh. Veliko smolo je imel, te pa nismo hoteli izkoristiti s pospeševanjem," je dogodek s prvega vzpona napornega dne, v katerem so morali kolesarji premagati kar 5.400 višinskih metrov, opisal 26-letni Danec.

Felix Gall je prišel do uspeha kariere. Foto: Reuters

Mladi Avstrijec do uspeha kariere: To je nekaj neverjetnega!

Etapne zmage pa se je danes veselil 25-letni Avstrijec Felix Gall. "To je nekaj neverjetnega, dobiti kraljevsko etapo na Touru je fenomenalno. Cel dan sem se počutil odlično, malo me je zaskrbelo, da me bodo ujeli na zadnjem spustu, ampak mi je uspelo zadržati prednost. Imenitno!" je član francoske ekipe AG2R Citroën povedal po svoji največji zmagi v karieri, šele drugi med profesionalci.

