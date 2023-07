Asgreen po dnevu v begu do velike etapne zmage, sprinterske ekipe praznih rok

Danec Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 18. etape kolesarske Dirke po Franciji. Na trasi od Moutiersa do Bourg-en-Bressa (184,9 km) je 28-letnik slavil iz štiričlanske ubežne skupine, ki je za sabo zadržala po zahtevnih dneh v Alpah načeto glavnino. Za Asgreena je bila to 12. zmaga v karieri in prva na tritedenskih dirkah. V karieri je sicer danski kolesar že dobil prestižno Dirko po Flandriji (2021).

Foto: Reuters

Današnja etapa je po zahtevnih dneh v Alpah minila dokaj mirno in brez preglavic. Glavnina je po startu hitro "zaprla" cesto in nadzirala tri, kasneje pa štiri ubežnike pred njo. Toda moči v sprinterskih ekipah je bilo po zahtevnih etapah v gorah vse manj, ubežniki pa so dobro sodelovali v ospredju.

Na koncu so celo ohranili prednost pred sprinterji in kakšno sekundo prej prečkali ciljno črto. Največ moči je imel Asgreen, ki je za sabo zadržal Nizozemca Pascala Eenkhoorna (Lotto Dstny) in Norvežana Jonasa Abrahamsena (Uno-X Pro). Najboljši od sprinterjev je bil Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) na četrtem mestu.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta ciljno črto prečkala na 26. oz. 28. mestu. Foto: Reuters

Od Slovencev je bil najvišje Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki pa ob pomoči preostalih pomočnikov drugih ekip ni mogel preprečiti zmage ubežnikom. Končal je na 25. mestu. Takoj za njim je etapo končal Tadej Pogačar, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pa je bil 89. z zaostankom 48 sekund. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb.

Podrobneje: 18. etapa (Moutiers–Bourg-en-Brasse, 184,9 km):

Cilj! Glavnina ni uspela uloviti ubežne četverice, ki se je na koncu pomerila za etapno zmago. Prvi je ciljno črto prečkal Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), ki je bil hitrejši od Pascala Eenkhoorna (Lotto Dstny). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je ciljno črto prečkal kot 26., Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pa dve mesti za njim. Varno sta v cilj pripeljala tudi Luka Mezgec (25. mesto) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Izidi 18. etape Dirke po Franciji:

1. Kasper Asgreen

2. Pascal Eenkhoorn

3. Jonas Abrahamsen

4. Jasper Philipsen

5. Mads Pedersen

...

25. Luka Mezgec (Jayco AlUla)

26. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

89. Matej Mohorič (Bahrain Victorious)

Še 5 km do cilja: Victor Campenaerts, ki je že ves dan v begu, je bil izbran za najbolj borbenega kolesarja 18. etape. Ubežniki imajo samo še 11 sekund prednosti pred glavnino, ki je močno pospešila.

10 km do cilja: Ubežniki se ne predajajo, složno sodelujejo, Victor Campenaerts vztraja v kronometrski drži. Še 20 sekund imajo naskoka pred glavnino.

15 km do cilja: Samo še 25 sekund loči glavnino od ubežne skupine z Victorjem Campenaertsom, Pacscalom Eenkhoornom (Lotto-Dstny), Kasperjem Asgreenom (Soudal - Quick Step) in Jonasom Abrahamsenom (Uno-X).

20 km do konca: Glavnina še vedno lovi ubežni četverec, ki ima 20 kilometrov pred ciljno črto samo še okoli 38 sekund prednosti.

33 km do cilja: Na čelu glavnine, ki za ubežnim kvartetom zaostaja minuto, so zdaj vajeti prevzeli kolesarji ekipe Bora-Hansgrohe in Lidl-Trek, za njimi se vozijo kolesarji ekipe Alpecin, Jayco in DSM, ki računajo, da bomo zmagovalca etape dobili s skupinskim sprintom.

Miren dan v ekipah, ki se danes ne nameravajo vpletati v skupinski sprint. Foto: Reuters

53 km do cilja: Leteči cilj! Tudi na tej točki je ciljno črto prvi prečkal in zraven pobral 20 točk v razvrstitvi za zeleno majico Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X), ki je danes pobral tudi obe točki na gorskih ciljih.

Izidi na letečem cilju, Saint-Rambert-en-Bugey:

1. Jonas Abrahamsen, 20 točk

2. Pascal Eenkhoorn 17

3. Victor Campenaerts 15

4. Kasper Asgreen 13

5. Jasper Philipsen 11

...

58 km do cilja: Ubežni trio se je spremenil v kvartet. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) je počakal na moštvenega kolega Pacscala Eenkhoorna, in zdaj skupaj s Kasperjem Asgreenom (Soudal - Quick Step) in Jonasom Abrahamsenom (Uno-X) družno nadaljujejo vožnjo proti cilju. Prednost pred glavnino je spet narasla. Zdaj znaša 1:10 minute.

66 km do cilja: Nov odstop! Iz ekipe Cofidis so sporočili, da njihov kolesar Simon Gesche zapušča dirko. 37-letni Nemec, ki se je že včeraj izjemno slabo počutil, na kraljevski etapi doživljal pravo kalvarijo in komaj ujel časovno zaporo, danes pa preprosto ni več zmogel naporov Toura. Medtem se ubežni trojici hitro približuje Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), ki bo med ubežnike verjetno prinesel svežega vetra. Njegov moštveni kolega Victor Campenaerts, ki že ves dan vztraja v begu, bo vesel družbe in pomoči ekipnega kolega. Glavnina zaostaja manj kot pol minute, ubežni kvartet ima ves čas na očeh.

78 km do cilja: Prednost ubežnega tria postopoma kopni, zdaj znaša samo še 50 sekund. V ozadju so se iz glavnine odlepili Quentin Pacher (Groupama - FDJ), Fred Wright (Bahrain Victorious), nosilec pikčaste majice (in hlač) Giulio Ciccone (Lidl - Trek), Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) in Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), ki očitno računajo, da je zaostanek tako majhen, da se lahko prebijejo na čelo dirke.

Belgijski sprinter Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), največji favorit za zmago v današnji etapi, je kar sam želel preprečiti skok Pascala Eenkhoorna, kar bo zagotovo imelo posledice, če ne drugače, pa vsaj s kritiko na družbenih omrežjih:

80 km do cilja: Ubežna trojka je že dosegla drugi kategoriziran cilj današnje etape Côte de Boissieu (IV. kat.) Tudi tokrat je točko (da, zgolj ena je bila na voljo) za pikčasto majico ulovil Norvežan Jonas Abrahamsen. V ozadju se dogajajo hitri premiki.

85 km do cilja: Ubežna trojka, ki ima pred glavnino še vedno minuto naskoka, se približuje vznožju naslednjega gorskega cilja. Od Côte de Boissieu (2,6 km, 4,8 odstotka) jih ločijo še trije kilometri.

100 km do cilja: Na čelu dirke nič novega, ubežna trojica Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), Jonas Abrahamsen (Uno-X) in Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ima še vedno zgolj minuto prednosti pred glavnino. Ekipe Jayco-AlUla, DSM in Alpecin računajo, da bodo danes na svoj račun prišli njihovi sprinterski zvezdniki, zato ubežnikom ne želijo dati preveč manevrskega časovnega prostora.

117 km do cilja: Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X), ki je že vse od začetka današnje etape del ubežne trojice, je prvi prečkal prvi gorski cilj 18. etape in dosegel edino točko, ki je bila na voljo. Na Côte de Chambéry-le-Haut vodi kratek, 1,6 kilometra dolg klanec četrte kategorije s 4,1-odstotnim povprečnim naklonom.

Pogačar: Bilo je, kot bi vozil v peklu

Tadej Pogačar je danes pred startom še enkrat slikovito povzel, kako se je počutil med kraljevsko etapo, po kateri je močno zaostal za Jonasom Vingegaardom. "Kot bi vozil v peklu," je dejal in še enkrat odgovoril na vprašanje, kaj meni o Vingegaardu. "Zame je on eden najboljših kolesarjev na svetu, na letošnjem Touru pa je razred zase," je športno priznal Pogačar. "Zelo ga spoštujem," je dejal. Tudi Danec je bil pred etapo v pogovoru z mediji poln pohval na račun Pogačarja. "Tadej je trenutno najboljši kolesar na svetu in odlična oseba."

141 km do cilja: 27-letni Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X), ki je že od začetka 18. etape del ubežne trojice, je leta 2017 že zmagal v etapi Toura, so izbrskali organizatorji. Seveda ni šlo za pravi Tour, so dodali, ampak za rekreativno dirko L'Etape, ki vsako leto poteka na trasi ene od etap pravega Toura. Abrahamsen je leta 2017 kot prvi dosegel cilj na prelazu Izoard, kjer je pozneje na pravem Touru zmagal Warren Barguil. "Takrat sem bil lažji," se je spominjal pred startom Toura v Bilbau v Španiji. "Imel sem približno 60 kilogramov, zdaj jih imam 80 in se ne vzpenjam več tako dobro. Lepi spomini," je dejal Abrahamsen, ki je letos prvič dočakal priložnost na Dirki po Franciji.

148 km do cilja: Glavnina, v kateri tempo narekujejo kolesarji ekipe Jayco AlUla, ubežno trojico Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), Jonas Abrahamsen (Uno-X) in Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) drži na varni razdalji minute prednosti. Večje prednosti jim ne dovolijo.

Prvi mož ekipe UAE: Pogačar ni bolan, o odstopu ne razmišljamo

Iz ekipe UAE Emirates so sporočili, da se prvi zvezdnik ekipe Tadej Pogačar po težavah na kraljevski etapi danes počuti bolje. Direktor ekipe UAE Mauro Gianetti je zatrdil, da je Pogačar predvsem utrujen, saj ni imel optimalnih priprav. Po poročanju STA je zavrnil ugibanja, da bi bil slovenski as bolan, in odločno zavrnil ugibanja o tem, da bi v ekipi razmišljali o odstopu dvakratnega zmagovalca Toura v letih 2020 in 2021. To ne bi bilo v Tadejevem slogu, je bil jasen.

Gianetti je medtem dejal, da v ekipi po razpletu sredine etape iščejo pozitivne plati za naprej. "Da je Tadeju včeraj uspelo omejiti izgube tako, da je ostal na drugem mestu, je izjemno. On je trpel na Col de la Loze. To je najslabša točka, da doživiš krizo. Gre za izjemno težak vzpon z velikim naklonom. Ohraniti drugo mesto glede na vse, kar se je dogajalo, ko ni mogel jesti in nadomestiti energije, to je velik dosežek."

V taboru UAE Emirates zanikajo, da bi bil Tadej Pogačar bolan. Foto: Guliverimage

Pri oceni vzrokov za takšen razplet pa je Gianetti s prstom pokazal na omejene priprave Pogačarja zaradi zloma zapestja konec aprila. "Dejstvo je, da Tadej ni imel optimalnih priprav," je opozoril na celjenje kosti, zaradi česar je moral slovenski as precej prilagoditi priprave na največjo dirko sezone.

"Kljub temu je dokazal, da je šampion. Vemo, da ni imel optimalnih priprav, a je zdaj na drugem mestu. Dejstvo je namreč, da je tudi Vingegaard izjemen šampion. On je v res izjemni formi, in da mu lahko slediš, moraš sam biti v najboljši formi in imeti optimalne priprave," je sklenil Gianetti.

Jonas Vingegaard je povsem osredotočen na nadaljevanje Toura. Foto: Reuters

13.41: Napadi so se začeli takoj po zamahu startne zastavice. Od glavnine se je odlepila trojica, ki si je hitro nabrala prednost. Kasper Asgreen (Soudal - Quick Step), Jonas Abrahamsen (Uno-X) in Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) imajo po nekaj kilometrih že več kot minuto prednosti. V glavnini tempo narekujejo kolesarji ekipe Jayco-AlUla, ki danes vse svoje karte stavijo na Dylana Groenewegna, ki na letošnjem Touru še neuspešno lovi etapno zmago.

13.40: Direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme je zamahnil z zastavico, zdaj gre zares. V današnji etapi bo pedala obračalo samo še 152 kolesarjev, 24 jih je iz takih in drugačnih razlogov dirko že zapustilo.

Pozdravljeni! Pred kolesarji na Dirki po Franciji je 18. etapa, ki se je z zaprto vožnjo začela ob 13.05, do kilometra nič in uradnega starta dirke pa se bodo kolesarji vozili kar pol ure. V cilju jih pričakujejo med 17.30 in 18.00.

Tadej Pogačar, ki je včeraj močno trpel v kraljevski etapi, je tik pred startom še enkrat pohvalil svojo ekipo in se zahvalil moštvenemu kolegu Marcu Solerju. "Po njegovi zaslugi sem še vedno na zmagovalnem odru," je dejal.

Karavano je še pred začetkom etape zapustil Wout van Aert, ki se je odločil, da zaradi skorajšnjega rojstva drugega otroka, ki ga pričakujeta z ženo Sarah, predčasno zapusti dirko. Iz osebnih razlogov se je poslovil tudi Anthony Perez (Cofidis).

