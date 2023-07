Vingegaard znova na zatožni klopi: Čist sem

Danec Jonas Vingegaard je na sredini kraljevski etapi Dirke po Franciji znova pokazal svojo surovo moč in na vzponu na Col de la Loze še enkrat več dokazal, da bo tudi tokrat rumena majica, če le ne bo kakšne senzacije, v Parizu na koncu njegova. Danski kolesar je bil za razred boljši od vseh že na torkovem kronometru, kjer je za kar minuto in 38 sekund prehitel Tadeja Pogačarja, niti trohice popuščanja pa ni pokazal niti v sredo, ko je na kraljevski etapi brez težav premagoval vse klance in na koncu z osvojenim četrtim mestom v skupnem seštevku prednost pred Pogačarjem zvišal na kar sedem minut in 35 sekund.

26-letni Vingegaard je tako pokazal svojo prevlado, kot za šalo niza nore vožnje, zato se je moral že večkrat na tem Touru soočiti z dvomi in vprašanji o dopingu in čistosti. Nič drugače ni bilo niti po sredini etapi. Vingegaard je sicer že konec prejšnjega tedna predstavnikom sedme sile v Franciji dejal, da razume, da glede na zgodovino dopinga v kolesarstvu njegove izjemne rezultate na tem Touru sprejemajo s skepso. V Courchevelu v sredo zvečer so Vingegaarda vprašali, kaj lahko on in njegova ekipa Jumbo-Visma storita, da bi odpravila sume, ki jih neizogibno povzročajo tako dominantne predstave.

Pogačar je bil po koncu sredine etape povsem brez moči. Foto: Reuters

"Težko rečem, kaj še lahko storimo," je dejal Vingegaard. "Razumem, da je težko zaupati, sploh ker ima kolesarstvo takšno preteklost. A mislim, da je danes vse drugače, kot je bilo pred 20 leti. Iskreno in iz srca vam lahko povem, da ne jemljem ničesar. Ne jemljem ničesar, česar ne bi dal svoji hčerki, in zagotovo ji ne bi dal poživil in drog," je bil jasen Danec.

Vingegaardove napovedi so se izkazale za resnične

Kot smo že poročali, sta bili v sredo zjutraj tako Vingegaardova ekipa Jumbo-Visma kot Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates izbrani za dodatno dopinško kontrolo, pri čemer so kolesarjema uro pred startom v Saint Gervaisu opravili krvni test. Na tiskovni konferenci po koncu etape so Vingegaarda vprašali tudi, kaj meni o uporabi poživil in zdravil za izboljšanje učinkovitosti, ki še niso prepovedana. "Še nikoli nisem slišal za takšno substanco, zato ne vem točno, za kaj gre in kaj to sploh je. Zato težko rečem karkoli o tem, ali bi morala biti nezakonita ali ne," je dejal Vingegaard. "Nikoli ga nisem vzel in še nikoli nisem slišal zanj," je še pripomnil danski kolesar.

Vingegaard je na odlični poti, da še drugo leto zapored osvoji Tour de France. Foto: Reuters

Čeprav sta bila Pogačar in Vingegaard v dveh tednih Toura povsem enakovredna in ju je v skupnem seštevku ločilo le deset sekund, pa je Danec ves čas Dirke po Franciji poudarjal, da bodo na koncu zmagovalca odločile minute, ne sekunde. In to se je kljub dvomom mnogih izkazalo za resnično. "Vse skupaj izhaja iz zaupanja v naše lastne močni in sposobnosti," je o svojih izjavah dejal Vingegaard. "No, to, ali pa da bi bil Tadej v nekem trenutku toliko močnejši, da bi se odpeljal naprej. Če napadaš, si še toliko bolj ranljiv, zato je v takšnih trenutkih lažje narediti večjo razliko," je o pomenu razlike minut še dajal Vingegaard.

Kot je nosilec rumene majice še povedal po koncu sredine etape, so v njegovi ekipi kraljevsko etapo že pred Tourom označili kot največjo priložnost, v kateri bi lahko strli Pogačarja. "Vse smo delali po načrtu, ki ga je ekipa dodobra zastavila že decembra. Dobro poznajo moje prednosti. Vse naredijo že zelo zgodaj, potem pa dodajajo podrobnosti. Tudi po torkovem kronometru nismo spremenili svojih načrtov. Verjeli smo v to," je bil jasen Vingegaard, ki ga na vzponu na Col de Loze ni ustavil niti "prometni zamašek" motorja in avtomobila, zaradi česar se je moral Vingegaard celo ustaviti. "Ne vem, kaj se je zgodilo, vem samo, da so bila pred mano vozila in nisem mogel mimo. Olajšan sem, da imam zdaj sedem minut prednosti, res je lepo, a nismo še v Parizu. Še vedno so pred nami težke etape in vemo, da se Pogačar nikoli ne preda," je še dejal Vingegaard.

Direktor Toura: Razumem vse dvome o dopingu v kolesarstvu Tudi direktor kolesarske dirke po Franciji Christian Prudhomme razume vse dvome, ki se pojavljajo okrog dosežkov obeh največjih zvezdnikov dirke Danca Jonasa Vingegaarda in Slovenca Tadeja Pogačarja. "Vprašanja vsekakor niso popolnoma neupravičena," poroča časnik L'Equipe. Kot je še dejal Prudhomme, sta se s tem v ponedeljek strinjala tudi oba kolesarja, ki razumeta, da mnogi pomislijo tudi na morebitno uporabo nedovoljenih sredstev.

