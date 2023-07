Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je po zmagi na 20. etapi Dirke po Franciji, ki se bo danes končala s šprinterskim festivalom na Elizejskih poljanah, v daljšem zapisu spomnil tistih, ki mu stojijo ob strani. Od ekipe in navijačev do družine, ki ji pogosto ni lahko, a jo je v zapisu šaljivo spomnil, da bi ji lahko bilo še težje.

"Ko gledam fotografije, se mi zdi, da sem malo pretirano proslavil etapno zmago," je po zmagi na sobotni etapi, v kateri je v ciljnem sprintu ugnal Avstrijca Felixa Galla in zmagovalca dirke Danca Jonasa Vingegaarda, zapis na družbenem omrežju začel Pogačar.

"A ne bom lagal, zadnjih nekaj dni je bilo zame zelo težkih. Ta zmaga mi je prinesla veliko veselja. Govorim iz srca, velika hvala vsakemu posebej, ki me je podpiral pri vzponih in padcih. Od ženske, ki je kričala na vrhu Col de la Loze, Marca, ker me je pripeljal do cilja, Felixa, Mikkela, Vegarda ... do Adama za njegovo pomoč pri zaključnih sprintih in prikupne fotografije psov ... do Mattea in Rafała, ker je ohranjal dobro razpoloženje in bil najboljši mentor, kar sem jih lahko imel. Hvala celotnemu osebju in ljudem, ki delajo v zakulisju od zgodnjega jutra do pozne noči. Ta je zanje.

Zapis postaja dolg, a ne smem pozabiti svoje družine in dekleta, ki me podpirata po Franciji in mi vedno stojita ob strani. Vem, da vam zaradi mene pogosto ni lahko in da na ramenih nosite veliko breme, a bodite veseli, da nisem šprinter ... to bi bilo še bolj stresno gledati. 😅 Hvala. ♥️," je v šaljivem tonu zapis sklenil 24-letnik, ki bo Dirko po Franciji končal na drugem mestu.

Zadnja etapa se bo ob 16.30 začela na velodromu Saint-Quentin-en-Yvelines, končala pa 115 kilometrov pozneje s špritnerskim bojem na Elizejskih poljanah.